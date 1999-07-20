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Призрак дома на холме Призрак дома на холме
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The Haunting

Призрак дома на холме, 1999

1999 / США
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Готический особняк, некогда принадлежавший магнату Хью Крэйну, уже больше века стоит пустым. После того, как жена и дети богача умерли один за другим, об этом месте стали ходить зловещие легенды. В наши дни доктор Мэрроу арендует поместье для проведения эксперимента, связанного с изучением бессонницы. Четыре добровольца, в число которых входит Элеонора Вэнс, на несколько дней становятся гостями дома. Они не подозревают, какой “теплый” прием ожидает их в бывшем особняке Крэйна: призраки, обитающие в его стенах, жаждут встречи с людьми…

  • Кэтрин Зета-Джонс (Тео) родом из Уэльса. Во время съемок Лиам Нисон (доктор Мэрроу) прозвал актрису “уэльской газелью”, потому что никак не мог ее долбать во время пробежек. 
  • Особняк, в котором проходили съемки, расположен в Грантеме, графство Линкольншир. Дом является собственностью Университета Эвансвилла, в нем проживают студенты, обучающиеся в Великобритании. 
  • Первоначальный вариант сценария был написан Стивеном Кингом, но оказался неудачным. После писатель переделал его в сценарий мини-сериала “Особняк “Красная Роза” (2002). 
  • Фильм является экранизацией романа Шерли Джексон. До этого книга уже получила воплощение на экране в 1963 году, а в 2018-м на Netflix вышел одноименный сериал.

Жуткие легенды ходят вокруг огромного и зловещего особняка, известного как «Дом на холме». Это мрачное и величественное строение, некогда принадлежавшее богатейшему текстильному магнату Хью Крэйну, вот уже больше века стоит пустым и считается проклятым местом. Но именно его для своих экспериментов выбирает специалист по изучению сна доктор Марроу.

Группа из четырех страдающих бессоницей молодых людей, которую пригласил доктор Марроу, должна будет провести в жутком доме несколько дней и ночей. Однако никто из участников этого странного проекта не предполагал, с каким чудовищным кошмаром им придется столкнуться…

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 20 октября 1999
Премьера в мире 20 июля 1999
Возраст 16+
Режиссер
Ян Де Бонт
Ян Де Бонт
В ролях
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрак дома на холме 2 постера
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Призрак дома на холме
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