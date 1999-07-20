Призрак дома на холме, 1999

Готический особняк, некогда принадлежавший магнату Хью Крэйну, уже больше века стоит пустым. После того, как жена и дети богача умерли один за другим, об этом месте стали ходить зловещие легенды. В наши дни доктор Мэрроу арендует поместье для проведения эксперимента, связанного с изучением бессонницы. Четыре добровольца, в число которых входит Элеонора Вэнс, на несколько дней становятся гостями дома. Они не подозревают, какой “теплый” прием ожидает их в бывшем особняке Крэйна: призраки, обитающие в его стенах, жаждут встречи с людьми…