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8.1
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8.1

Чародей

, 1995
Spellbinder
Польша, Австралия / детский, семейный, приключения, фантастика, фэнтези / 18+
8.1

О фильме

Группа тинейджеров отправляется в лагерь, чтобы наблюдать солнечное затмение. Учитель показывает им пещеру, в которой по ночам появляются странные вспышки света. Ночью Пол и Алекс пытаются напугать одноклассницу Катрину и ее подругу, протянув возле линии электропередач стальной провод, по которому Пол, как призрак, должен спуститься в простыне. В результате короткого замыкания образовывается портал и Пол случайно попадает в параллельный мир, где правит группа людей, именуемых Чародеями. Чародеи обладают научными знаниями, которые они выдают необразованным крестьянам за волшебство. Чтобы снова попасть домой, Полу придется доказать что он из другого мира и преодолеть множество трудностей, пройти которые ему поможет Риана – девочка из мира Чародеев.

В ролях

Хезер Митчелл
Ashka
Zbych Trofimiuk
Paul
Gosia Piotrowska
Riana
Brian Rooney
Alex
Michela Noonan
Katrina
Эндрю МакФарлэйн
Brian
Кжиштоф Кумор
Correon
Rafal Zwierz
Gryvon
Andrzej Grabarczyk
Bron
Georgina Fisher
Christine
Режиссер Ноэль Прайс
Сценарист Mark Shirrefs, John Thomson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша / Австралия
Продолжительность 10 часов 51 минута
Год выпуска 1995
Производство Film Australia, Film Victoria, Nine Network Australia
Другие названия
Spellbinder, Spellbinder - Gefangen in der Vergangenheit, Dwa światy, Les Maîtres des sortilèges, Mágusok, Mayabandhana, Spellbinder: O lume nouă, Vùng Đất Của Những Nhà Thông Thái, Чарoдей, 対決スペルバインダー

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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