Группа тинейджеров отправляется в лагерь, чтобы наблюдать солнечное затмение. Учитель показывает им пещеру, в которой по ночам появляются странные вспышки света. Ночью Пол и Алекс пытаются напугать одноклассницу Катрину и ее подругу, протянув возле линии электропередач стальной провод, по которому Пол, как призрак, должен спуститься в простыне. В результате короткого замыкания образовывается портал и Пол случайно попадает в параллельный мир, где правит группа людей, именуемых Чародеями. Чародеи обладают научными знаниями, которые они выдают необразованным крестьянам за волшебство. Чтобы снова попасть домой, Полу придется доказать что он из другого мира и преодолеть множество трудностей, пройти которые ему поможет Риана – девочка из мира Чародеев.