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Ворон Ворон
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The Crow

Ворон, 1994

1994 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Накануне Хэллоуина в дом молодой пары - рок-музыканта Эрика Дрэйвена и его невесты Шелли Вебстер - ворвались четверо незнакомцев. Воспользовавшись отсутствием Эрика, преступники изнасиловали его подругу. Той же ночью Шелли скончалась в реанимации, а Дрэйвен погиб от рук все тех же бандитов. Однако, согласно старинному поверью, ворон не может унести душу в страну мертвых, если ее гнетет печаль и боль. Спустя год Эрик восстает из могилы, чтобы найти виновных и жестоко покарать их за содеянное.

  • Роль Эрика Дрэйвена стала последней в карьере Брэндона Ли. Во время съемок актер погиб в результате несчастного случая. 
  • Режиссер Алекс Пройас собирался снять “Ворона” в черно-белой стилистике, близкой к оригинальным комиксам Джеймса О’Барра, а цветные кадры использовать только во флешбеках. Однако продюсеры были против подобных экспериментов. Пройас пошел на компромисс, от первоначальной задумки осталась лишь мрачная цветовая гамма. 
  • В интервью Алекс Пройас рассказал, что Брэндон Ли самостоятельно наносил грим Ворона перед сном, чтобы на следующий день, во время съемок, он казался более естественным. 
  • Во время съемок на площадке произошло несколько несчастных случаев - начиная пожаром в фургоне с дорогостоящим оборудованием и заканчивая трагической смертью Брэндона Ли.

Это была мрачная и страшная ночь. Ночь жуткого праздника Хэллоуин. Банда насильников и убийц, ворвавшись в дом молодой пары, жестоко расправилась с рок — музыкантом Эриком и его невестой Шелли. Спустя год Эрик Дрэйвен выбирается из могилы и отправляется на поиски убийц. Человек ли он? Ангел — истребитель? Или Ворон, жаждущий возмездия?

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 11 мая 1994
Премьера в мире 11 мая 1994
Возраст 16+
Режиссер
Алекс Пройас
Алекс Пройас
В ролях
Брэндон Ли
Брэндон Ли
Рошелль Дэвис
Эрни Хадсон
Эрни Хадсон
Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Бай Линг
Бай Линг
Все актеры и съемочная группа
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Ворон смотреть онлайн

Ворон
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Сама работа неплоха! Зря вы так, фильм снят пускай и с ляпами, но зато сюжет! Есть интрига,загадка. За просмотр всего фильма я ни разу не задумалась… Читать дальше…
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 15/04/2012 - 19:36:59):Скучно и уныло
+1

Даже говорить особо нечего, унылая картинка, топорные диалоги, абсолютно не… Читать дальше…
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