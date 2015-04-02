Ворон, 1994

Накануне Хэллоуина в дом молодой пары - рок-музыканта Эрика Дрэйвена и его невесты Шелли Вебстер - ворвались четверо незнакомцев. Воспользовавшись отсутствием Эрика, преступники изнасиловали его подругу. Той же ночью Шелли скончалась в реанимации, а Дрэйвен погиб от рук все тех же бандитов. Однако, согласно старинному поверью, ворон не может унести душу в страну мертвых, если ее гнетет печаль и боль. Спустя год Эрик восстает из могилы, чтобы найти виновных и жестоко покарать их за содеянное.
Это была мрачная и страшная ночь. Ночь жуткого праздника Хэллоуин. Банда насильников и убийц, ворвавшись в дом молодой пары, жестоко расправилась с рок — музыкантом Эриком и его невестой Шелли. Спустя год Эрик Дрэйвен выбирается из могилы и отправляется на поиски убийц. Человек ли он? Ангел — истребитель? Или Ворон, жаждущий возмездия?
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Даже говорить особо нечего, унылая картинка, топорные диалоги, абсолютно не… Читать дальше…