Ворон, 1994

Накануне Хэллоуина в дом молодой пары - рок-музыканта Эрика Дрэйвена и его невесты Шелли Вебстер - ворвались четверо незнакомцев. Воспользовавшись отсутствием Эрика, преступники изнасиловали его подругу. Той же ночью Шелли скончалась в реанимации, а Дрэйвен погиб от рук все тех же бандитов. Однако, согласно старинному поверью, ворон не может унести душу в страну мертвых, если ее гнетет печаль и боль. Спустя год Эрик восстает из могилы, чтобы найти виновных и жестоко покарать их за содеянное.