Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.6
Киноафиша
Фильмы
Чего не знают мужчины
6.6
Чего не знают мужчины
, 2022
Ko nezino vyrai
Литва / комедия, фэнтези, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
6.6
О фильме
Гедрюс — известный редактор модного журнала и сексист. Однажды утром он просыпается в теле женщины.
Развернуть
В ролях
Риманте Валюкайте
Giedre
Витаутас Румсас Яунеснисис
Giedrius
Тома Васкевичуте
Ieva
Кирил Глусаев
Romka
Валентинас Круликовскис
Tadas
Agne Sataite
Skaiste
Vitalija Mockevičiūtė
Bureja Vanda
Edgar Bechter
Vyras bare
Гайле Бутвилайте
Aiste
Mindaugas Capas
Direktorius
Режиссер
Робертас Кулиунас
Сценарист
Рудольф Гавлик
,
Radka Trestíková
,
Matas Vildzius
Композитор
Titas Petrikis
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Литва
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
15 января 2021
Дата выхода
15 января 2021
Литва
Бюджет
€300 000
Сборы в мире
$534 460
Производство
UAB ACME Film
Другие названия
Ko nezino vyrai, Ko nežino vyrai, Чего не знают мужчины
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
14
голосов
6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 22 августа 2022
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Чего не знают мужчины
Реэмигранты
комедия
2022, Литва
6.0
Парад
комедия, драма
2022, Литва
7.0
Жеребенок
ужасы, триллер
2022, Литва
6.0
Однажды в деревне
комедия
2022, Литва
5.0
Развод
комедия
2022, Литва
7.0
Поэты
исторический, драма
2022, Латвия
7.0
Поколение злых
криминал, драма
2021, Литва
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить