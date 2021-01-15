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Постер фильма Чего не знают мужчины
6.6
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6.6

Чего не знают мужчины

, 2022
Ko nezino vyrai
Литва / комедия, фэнтези, мелодрама / 18+
Постер фильма Чего не знают мужчины
6.6

О фильме

Гедрюс — известный редактор модного журнала и сексист. Однажды утром он просыпается в теле женщины.

В ролях

Риманте Валюкайте
Giedre
Витаутас Румсас Яунеснисис
Giedrius
Тома Васкевичуте
Ieva
Кирил Глусаев
Romka
Валентинас Круликовскис
Tadas
Agne Sataite
Skaiste
Vitalija Mockevičiūtė
Bureja Vanda
Edgar Bechter
Vyras bare
Гайле Бутвилайте
Aiste
Mindaugas Capas
Direktorius
Режиссер Робертас Кулиунас
Сценарист Рудольф Гавлик, Radka Trestíková, Matas Vildzius
Композитор Titas Petrikis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 января 2021
Дата выхода
15 января 2021 Литва
Бюджет €300 000
Сборы в мире $534 460
Производство UAB ACME Film
Другие названия
Ko nezino vyrai, Ko nežino vyrai, Чего не знают мужчины

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 августа 2022

Отзывы о фильме

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