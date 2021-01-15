Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чего не знают мужчины Чего не знают мужчины
Киноафиша Фильмы Чего не знают мужчины
Ko nezino vyrai

Чего не знают мужчины, 2022

2022 / Литва
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Гедрюс — известный редактор модного журнала и сексист. Однажды утром он просыпается в теле женщины.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 января 2021
Режиссер
Робертас Кулиунас
В ролях
Риманте Валюкайте
Витаутас Румсас Яунеснисис
Тома Васкевичуте
Кирил Глусаев
Валентинас Круликовскис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чего не знают мужчины 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Related video
Истинные доходы больше не секрет: Ханде Эрчел отказывается от ролей не просто так
«Собираюсь стать королевой»: заявление Меган Маркл вызвало оторопь
Диеты ни при чем: секрет осиной талии Гурченко раскрыли после смерти
Artik & Asti на грани распада? Подробности возвращения Артика на сцену слили в Сеть
Десятки лет водила зрителей за нос: главный секрет Пугачевой предали огласке
Никого не узнает и нуждается в уходе: дочь показала фото Маргариты Тереховой накануне юбилея
«Досталось лучшее от родителей»: Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи
Стала «нерукопожатной» из-за болезни мужа: вдова Караченцова ошеломила признанием
«Отключите ей микрофон!»: такого поступка от Загитовой не ожидал никто
Лолита выдала истинное отношение к «Ласковому маю»: такого не ожидал никто
Впервые появился на публике без парика: правду о состоянии Малахова слили в Сеть
Раскол в «идеальной» семье? Барановская огорошила признанием о дочери
Приложение киноафиши