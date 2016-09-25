Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом странных детей мисс Перегрин Дом странных детей мисс Перегрин
Киноафиша Фильмы Дом странных детей мисс Перегрин
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Дом странных детей мисс Перегрин, 2016

2016 / США
8.1 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Свой новый фильм «Дом странных детей мисс Перегрин» известный постановщик Тим Бёртон снял по мотивам книг Рэнсома Риггза. За плечами у режиссёра такие культовые картины, как «Эдвард руки-ножницы», «Крупная рыба», «Сонная лощина» и многие другие. Сценарием занялась Джейн Голдман, работавшая над такими лентами, как «Люди Икс: Первый класс», «Пипец» и «Kingsman: Секретная служба». Роль мисс Перегрин исполнила известная актриса Ева Грин («Мечтатели», сериал «Страшные сказки»), которая уже сотрудничала с Бёртоном на съёмках «Мрачных теней». А главного героя сыграл Эйса Баттерфилд из «Игры Эндера».

Этого места нет на картах, и попасть туда может только тот, кто наделён невероятными способностями. «Дом странных детей мисс Перегрин» расскажет историю мальчика, который все свои ранние годы слушал увлекательные истории дедушки о чудесном приюте, где живут одарённые дети. Когда он покидает этот мир, то оставляет внуку послание. Шестнадцатилетний Джейкоб следует инструкциям и попадает на далёкий остров, где встречает всех тех, кого видел лишь на снимках. Хозяйка этого места, мисс Перегрин, также обладает удивительным даром, но даже совместных усилий всех обитателей острова не хватит, чтобы остановить надвигающуюся опасность. И именно Джейкоб обладает скрытой силой, способной спасти всех. Осталось только раскрыть её в себе.

Джейк с раннего детства обожал истории своего дедушки про приют для детей, в котором тот провел свое детство до Второй мировой войны. Предок рассказывал, что в том приюте жили дети с необычными способностями, а управляла заведением мисс Перегрин, которая умела превращаться в птицу. Взрослея, Джейк с грустью осознает, что это были лишь сказки на ночь. Но когда дедушка погибает при очень странных обстоятельствах, а перед смертью просит найти мисс Перегрин, Джейк начинает сомневаться, что рассказы старика были выдумкой.

Родители не воспринимают всерьез версию Джейка о случившемся и считают, что у него от горя разыгралось воображение. Чтобы помочь сыну преодолеть эмоциональную травму, Джейка отводят к психотерапевту. Доводы взрослых звучат логично, но после того, как в руки Джейка попадает открытка, адресованная дедушке и подписанная лично мисс Перегрин, Джейк решает не отступать, не разобравшись во всем до конца. Вместе со скептически настроенным отцом он отправиться в Уэльс, чтобы найти тот загадочный приют и узнать, кто и почему убил его дедушку.

Фильм снят по мотивам одноименного популярного романа Рэнсома Риггза. Всего было выпущено три книги из этой серии. Продолжением первой книги является «Пустой город», за ним следует «Библиотека душ».

Роман Рэнсома Риггса был частично вдохновлен потусторонними старинными фотографиями, включая снимок левитирующей девушки. Автор собрал фотографии на блошиных рынках, включил их в книгу и показал режиссеру Тиму Бертону перед началом съемок.

Съемочной площадкой для фильма стал настоящий дом. Он называется «Торенхоф» и находится недалеко от Антверпена в Бельгии.

Режиссер Тим Бертон стремился использовать как можно меньше компьютерных спецэффектов.

Во время сцены обсуждения письма Джейком с мисс Перегрин, можно услышать радиопередачу на заднем фоне. В ней звучит речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которая транслировалась 3 сентября 1943 года. Это согласуется с датой в фильме.

Ева Грин очень полюбила трубку, считая ее прекрасным реквизитом, сочетающим в себе женские и мужские черты характера мисс Перегрин.

Сцены в настоящем времени имеют синий оттенок. Сцены внутри временной петли полностью цветные. Похожий визуальный прием используется в фильме «Волшебник из страны Оз» 1939 года, где сцены в Канзасе черно-белые, а сцены в стране Оз – цветные.

В саду дома мисс Перегрин стоит кустарниковая скульптура динозавра. Это отсылка к фильму Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы», в котором главный герой вырезал подобную скульптуру.

Все монстры были вдохновлены искусством польского художника Здислава Бексинского.

Клэр, имеющая два рта, вдохновлена японским монстром Футакучи-онной. У этих существ также два рта: обычный, расположенный на лице, и второй, расположенный на затылке под волосами.

В эпизоде, когда скелет разбивается об аттракцион в парке развлечений, на аттракционе можно заметить человека. Это Тим Бертон.

В фильме мальчик по имени Хью умеет управлять пчелами. В другой картине, «Мистер Холмс», тот же актер сыграл мальчика, которого учил пчеловодству девяносто трехлетний Шерлок Холмс.

Фонограф мисс Перегрин вращается в обратном направлении.

Когда Джейк впервые появляется в доме Мисс Перегрин, Мисс Перегрин заставляет Фиону вырастить огромную морковь на ужин. Позже тем же вечером за ужином на каждой тарелке лежит очень большой кусок моркови.

Тимоти Шаламе участвовал в пробах, но роли не получил.

Незабываемый киноэксперимент-экранизация бестселлера от культового режиссера Тима Бертона. Когда перед смертью любимый дедушка оставляет Джейку ключ к тайне, охватывающей различные времена и пространства, тот находит волшебное место, известное как Дом для необычных детей. Опасность и тайна только возрастают, когда Джейк знакомится с жителями этого дома, их особыми способностями и… их устрашающими врагами. Вскоре Джейк обнаруживает, что только его собственная особенность может спасти новых друзей.

8.1 Оцените
118 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера в мире 25 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Ева Грин
Ева Грин
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Ким Диккенс
Ким Диккенс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Багровый пик
Багровый пик (2015)
7.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про ведьм Фильмы про ведьм
Фильмы похожие на «Гарри Поттер» Фильмы похожие на «Гарри Поттер»
Мистические фильмы фэнтези Мистические фильмы фэнтези
Постер фильма Дом странных детей мисс Перегрин 19 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дом странных детей мисс Перегрин смотреть онлайн

Дом странных детей мисс Перегрин
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Багровый пик
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Джейк Портман (Эйса Баттерфилд) самый обычный подросток. Обычнее просто некуда. Нет, даже не так. На конкурсе «А кто тут у нас самый невзрачный?» он вполне мог бы рассчитывать на главный приз. Вот поэтому и девушки на него не смотрят. И друзьям до него дела нет. А так как родители парня вечно заняты, то единственный человек, с которым Джейк неразлучен – это его дед. А вот он-то как раз явно не от мира сего. Кадр из фильма Тима Бёртона «Дом странных детей мисс…
Читать
Анастасия Борисова 2 июля 2019, 15:02
Красивая сказка о добре и зле
Сегодня хочу рассказать о фильме Дом страннх детей "Миссис Перегрин" от замечательного режиссёра Тима… Читать дальше…
Андрей 15 декабря 2016, 17:34
не понравился фильм, хотя местами захватывает.
вообще, не понятные эмоции после фильма...
не понимаю, для кого этот фильм: точно не для детей! на… Читать дальше…
Отзывы Написать
118 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Дом странных детей мисс Перегрин
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Не только Хогвартс: в какой известной школе волшебства ты бы мог учиться? Хогвартс всегда будет нашим домом. И тем не менее в современном кинематографе существует множество других, не менее любопытных школ, обучающих юных магов и колдуний. Специально для всех фанатов фэнтези мы составили уникальный тест, который позволит определить, в какое волшебное заведение вы бы могли поступить учиться.
Написать
21 июня 2022 22:43
"Первый Мститель", "Отряд самоубийц" и "Фантастические твари" в шорт-листе кандидатов на "Оскар"-2017 за спецэффекты Американская киноакадемия объявила шорт-лист кандидатов на номинацию «Оскар» 2017 в категории «лучшие визуальные эффекты». Список из 20 фильмов, которые потенциально смогут
Написать
5 декабря 2016 00:20
Дом странных детей мисс Перегрин и другие новинки проката в 52 выпуске нашего обзора! Какие фильмы посмотреть на этих выходных? Конечно, новинку от Тима Бертона «Дом странных детей мисс Перегрин», или новый фильм с Константином Хабенским «Коллектор», фильм
Написать
5 октября 2016 18:01
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 2
Дублированный трейлер 2
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши