Дом странных детей мисс Перегрин, 2016

Свой новый фильм «Дом странных детей мисс Перегрин» известный постановщик Тим Бёртон снял по мотивам книг Рэнсома Риггза. За плечами у режиссёра такие культовые картины, как «Эдвард руки-ножницы», «Крупная рыба», «Сонная лощина» и многие другие. Сценарием занялась Джейн Голдман, работавшая над такими лентами, как «Люди Икс: Первый класс», «Пипец» и «Kingsman: Секретная служба». Роль мисс Перегрин исполнила известная актриса Ева Грин («Мечтатели», сериал «Страшные сказки»), которая уже сотрудничала с Бёртоном на съёмках «Мрачных теней». А главного героя сыграл Эйса Баттерфилд из «Игры Эндера».
Этого места нет на картах, и попасть туда может только тот, кто наделён невероятными способностями. «Дом странных детей мисс Перегрин» расскажет историю мальчика, который все свои ранние годы слушал увлекательные истории дедушки о чудесном приюте, где живут одарённые дети. Когда он покидает этот мир, то оставляет внуку послание. Шестнадцатилетний Джейкоб следует инструкциям и попадает на далёкий остров, где встречает всех тех, кого видел лишь на снимках. Хозяйка этого места, мисс Перегрин, также обладает удивительным даром, но даже совместных усилий всех обитателей острова не хватит, чтобы остановить надвигающуюся опасность. И именно Джейкоб обладает скрытой силой, способной спасти всех. Осталось только раскрыть её в себе.
Джейк с раннего детства обожал истории своего дедушки про приют для детей, в котором тот провел свое детство до Второй мировой войны. Предок рассказывал, что в том приюте жили дети с необычными способностями, а управляла заведением мисс Перегрин, которая умела превращаться в птицу. Взрослея, Джейк с грустью осознает, что это были лишь сказки на ночь. Но когда дедушка погибает при очень странных обстоятельствах, а перед смертью просит найти мисс Перегрин, Джейк начинает сомневаться, что рассказы старика были выдумкой.
Родители не воспринимают всерьез версию Джейка о случившемся и считают, что у него от горя разыгралось воображение. Чтобы помочь сыну преодолеть эмоциональную травму, Джейка отводят к психотерапевту. Доводы взрослых звучат логично, но после того, как в руки Джейка попадает открытка, адресованная дедушке и подписанная лично мисс Перегрин, Джейк решает не отступать, не разобравшись во всем до конца. Вместе со скептически настроенным отцом он отправиться в Уэльс, чтобы найти тот загадочный приют и узнать, кто и почему убил его дедушку.
Фильм снят по мотивам одноименного популярного романа Рэнсома Риггза. Всего было выпущено три книги из этой серии. Продолжением первой книги является «Пустой город», за ним следует «Библиотека душ».
Роман Рэнсома Риггса был частично вдохновлен потусторонними старинными фотографиями, включая снимок левитирующей девушки. Автор собрал фотографии на блошиных рынках, включил их в книгу и показал режиссеру Тиму Бертону перед началом съемок.
Съемочной площадкой для фильма стал настоящий дом. Он называется «Торенхоф» и находится недалеко от Антверпена в Бельгии.
Режиссер Тим Бертон стремился использовать как можно меньше компьютерных спецэффектов.
Во время сцены обсуждения письма Джейком с мисс Перегрин, можно услышать радиопередачу на заднем фоне. В ней звучит речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которая транслировалась 3 сентября 1943 года. Это согласуется с датой в фильме.
Ева Грин очень полюбила трубку, считая ее прекрасным реквизитом, сочетающим в себе женские и мужские черты характера мисс Перегрин.
Сцены в настоящем времени имеют синий оттенок. Сцены внутри временной петли полностью цветные. Похожий визуальный прием используется в фильме «Волшебник из страны Оз» 1939 года, где сцены в Канзасе черно-белые, а сцены в стране Оз – цветные.
В саду дома мисс Перегрин стоит кустарниковая скульптура динозавра. Это отсылка к фильму Тима Бертона «Эдвард руки-ножницы», в котором главный герой вырезал подобную скульптуру.
Все монстры были вдохновлены искусством польского художника Здислава Бексинского.
Клэр, имеющая два рта, вдохновлена японским монстром Футакучи-онной. У этих существ также два рта: обычный, расположенный на лице, и второй, расположенный на затылке под волосами.
В эпизоде, когда скелет разбивается об аттракцион в парке развлечений, на аттракционе можно заметить человека. Это Тим Бертон.
В фильме мальчик по имени Хью умеет управлять пчелами. В другой картине, «Мистер Холмс», тот же актер сыграл мальчика, которого учил пчеловодству девяносто трехлетний Шерлок Холмс.
Фонограф мисс Перегрин вращается в обратном направлении.
Когда Джейк впервые появляется в доме Мисс Перегрин, Мисс Перегрин заставляет Фиону вырастить огромную морковь на ужин. Позже тем же вечером за ужином на каждой тарелке лежит очень большой кусок моркови.
Тимоти Шаламе участвовал в пробах, но роли не получил.
Незабываемый киноэксперимент-экранизация бестселлера от культового режиссера Тима Бертона. Когда перед смертью любимый дедушка оставляет Джейку ключ к тайне, охватывающей различные времена и пространства, тот находит волшебное место, известное как Дом для необычных детей. Опасность и тайна только возрастают, когда Джейк знакомится с жителями этого дома, их особыми способностями и… их устрашающими врагами. Вскоре Джейк обнаруживает, что только его собственная особенность может спасти новых друзей.
Сегодня хочу рассказать о фильме Дом страннх детей "Миссис Перегрин" от замечательного режиссёра Тима… Читать дальше…
вообще, не понятные эмоции после фильма...
не понимаю, для кого этот фильм: точно не для детей! на… Читать дальше…