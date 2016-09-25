Дом странных детей мисс Перегрин, 2016

Свой новый фильм «Дом странных детей мисс Перегрин» известный постановщик Тим Бёртон снял по мотивам книг Рэнсома Риггза. За плечами у режиссёра такие культовые картины, как «Эдвард руки-ножницы», «Крупная рыба», «Сонная лощина» и многие другие. Сценарием занялась Джейн Голдман, работавшая над такими лентами, как «Люди Икс: Первый класс», «Пипец» и «Kingsman: Секретная служба». Роль мисс Перегрин исполнила известная актриса Ева Грин («Мечтатели», сериал «Страшные сказки»), которая уже сотрудничала с Бёртоном на съёмках «Мрачных теней». А главного героя сыграл Эйса Баттерфилд из «Игры Эндера».

Этого места нет на картах, и попасть туда может только тот, кто наделён невероятными способностями. «Дом странных детей мисс Перегрин» расскажет историю мальчика, который все свои ранние годы слушал увлекательные истории дедушки о чудесном приюте, где живут одарённые дети. Когда он покидает этот мир, то оставляет внуку послание. Шестнадцатилетний Джейкоб следует инструкциям и попадает на далёкий остров, где встречает всех тех, кого видел лишь на снимках. Хозяйка этого места, мисс Перегрин, также обладает удивительным даром, но даже совместных усилий всех обитателей острова не хватит, чтобы остановить надвигающуюся опасность. И именно Джейкоб обладает скрытой силой, способной спасти всех. Осталось только раскрыть её в себе.

Джейк с раннего детства обожал истории своего дедушки про приют для детей, в котором тот провел свое детство до Второй мировой войны. Предок рассказывал, что в том приюте жили дети с необычными способностями, а управляла заведением мисс Перегрин, которая умела превращаться в птицу. Взрослея, Джейк с грустью осознает, что это были лишь сказки на ночь. Но когда дедушка погибает при очень странных обстоятельствах, а перед смертью просит найти мисс Перегрин, Джейк начинает сомневаться, что рассказы старика были выдумкой.

Родители не воспринимают всерьез версию Джейка о случившемся и считают, что у него от горя разыгралось воображение. Чтобы помочь сыну преодолеть эмоциональную травму, Джейка отводят к психотерапевту. Доводы взрослых звучат логично, но после того, как в руки Джейка попадает открытка, адресованная дедушке и подписанная лично мисс Перегрин, Джейк решает не отступать, не разобравшись во всем до конца. Вместе со скептически настроенным отцом он отправиться в Уэльс, чтобы найти тот загадочный приют и узнать, кто и почему убил его дедушку.