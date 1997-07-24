Принц Вэлиант, 1997

Во время рыцарского турнира, викинги, пробравшись в замок Камелот, похищают символ власти и могущества короля Артура - легендарный меч Эскалибур. Юный оруженосец Вэлиант надевает доспехи своего господина и клянется любой ценой спасти священную реликвию. Вместе с принцессой Айлин, которая в тайне мечтает стать рыцарем, отважный юноша отправляется по следам жестоких варваров. Вэлиант проходит через множество испытаний, преодолевает коварные ловушки, расставленные злой ведьмой Морганой и надеется выйти победителем, чтобы просить у Короля Артура руки принцессы Уэльской - красавицы Айлин.