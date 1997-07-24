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Принц Вэлиант Принц Вэлиант
Киноафиша Фильмы Принц Вэлиант
Prince Valiant

Принц Вэлиант, 1997

1997 / Ирландия / Великобритания / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Во время рыцарского турнира, викинги, пробравшись в замок Камелот, похищают символ власти и могущества короля Артура - легендарный меч Эскалибур. Юный оруженосец Вэлиант надевает доспехи своего господина и клянется любой ценой спасти священную реликвию. Вместе с принцессой Айлин, которая в тайне мечтает стать рыцарем, отважный юноша отправляется по следам жестоких варваров. Вэлиант проходит через множество испытаний, преодолевает коварные ловушки, расставленные злой ведьмой Морганой и надеется выйти победителем, чтобы просить у Короля Артура руки принцессы Уэльской - красавицы Айлин.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1997
Премьера в мире 24 июля 1997
Возраст 12+
Режиссер
Энтони Хикокс
В ролях
Стивен Мойер
Стивен Мойер
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Томас Кречман
Томас Кречман
Эдвард Фокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Принц Вэлиант 2 постера
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