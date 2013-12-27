Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Во имя короля 3
Во имя короля 3

Во имя короля 3

In the Name of the King: The Last Mission 18+
О фильме

Однажды появляется неизвестный странник в необычном одеянии — человек в странной экипировке, неустанно твердящий, что он «не из этих мест». Так начинается необыкновенная история…

Страна Канада
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 26 февраля 2014
Премьера в мире 27 декабря 2013
Дата выхода
7 марта 2014 Австралия
21 сентября 2015 Великобритания
28 февраля 2014 Германия
11 марта 2014 США
5 февраля 2014 Швеция
27 декабря 2013 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Производство Event Film Distribution, Bolu Filmproduktion und Verleih, ICE Animations
Другие названия
In the Name of the King: The Last Mission, A király nevében 3., A király nevében 3.: Az utolsó küldetés, Au nom du roi III, Em Nome do Rei - A Última Missão, Em Nome do Rei: A Última Missão, En el nombre del rey 3: La última misión, In the Name of the King 3, In the Name of the King 3: L'ultima Missione, In the Name of the King 3: The Last Mission, In the Name of the King III, In the Name of the King III: The Last Job, In the Name of the King: The Last Job, King Rising 3, Kuninga nimel 3, Schwerter des Königs - Die letzte Mission, Sứ Mệnh Ngự Lâm Quân 3, U ime kralja 3: Poslednja misija, Ve jménu krále 3: Síla medailonu, W imię króla III: Ostatnia misja, W imię króla III: Ostatnie zadanie, Στο όνομα του βασιλιά 3, Στο όνομα του βασιλιά 3: Η τελευταία αποστολή, В името на краля III, В ім'я короля 3: Остання місія, Во имя короля 3, デス・リベンジ　ラストミッション, 末日危城3 ：最後一戰
Режиссер
Уве Болл
Уве Болл
В ролях
Доминик Перселл
Доминик Перселл
Ралика Паскалева
Дарья Симеонова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.0
10 голосов
3 IMDb
Похожие фильмы онлайн

Цитаты
Hazen Kaine Слушай. Теперь я понимаю, что мне нужно сделать. Я должен победить Тервина, чтобы получить медальон и вернуться домой, и тебе больше не придется бояться Тервина. Мы можем работать вместе.
Arabella Слушай, ты сражаешься только за себя и не мастер в бою, даже если думаешь иначе.
Hazen Kaine Попробуй меня.
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
