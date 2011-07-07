Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 2011

Режиссер Дэвид Йейтс отзывался о второй части фильма как о «намного более оперной, красочной и ориентированной на фэнтези», «с эпическими битвами».

Сюжет второй части «Даров Смерти» снова отсылает зрителей к событиям первых фильмов Поттерианы. Ограбление Гринготтса и персонаж гоблина Крюкохвата возвращает мотивы «Философского камня». Произнесенная у Гремучей Ивы фраза Гермионы: «Рон, ты волшебник или кто?» – очевидная параллель с эпизодом с дьявольскими силками из первой части. Подобно тому, как в предыдущем фильме серии Хагрид переносит тело Дамблдора, в этой части ему приходится нести тело самого Гарри. А в последнем сражении Гарри Поттера с Темным лордом старые враги кидают друг в друга те же заклинания, что и во время поединка на старом кладбище из четвертого фильма.

Для создания сцены ограбления банка реквизиторы фильма отлили более 200 000 золотых монет и тысячи других предметов, наполнивших сейф Беллатрисы Лестрейндж. Позже они были дополнительно размножены командой, отвечающей за компьютерные спецэффекты.

В сцене финальной битвы задействовано около восьмисот актеров, в основном пожирателей смерти и студентов Хогвартса.

В перерывах между дублями Эванна Линч, исполнительница роли Полумны Лавгуд, занималась в основном чтением предыдущих книг серии.

Стюарт Крэйг, художник локаций фильма, рассказывал о создании дизайна вокзала Кингс-Кросс в одной из последних сцен фильма: “Это был довольно длительный процесс, но мы действительно экспериментировали в выборе этого обесцвеченного, очень-очень белого цвета. Мы использовали подсвеченные полы, мы экспериментировали с разными видами белого, покрывающими все поверхности: с белой краской, с белой тканью, и оператор решал, насколько сильно экспонировать сцену… В общем, итоговый результат был получен только после долгой серии экспериментов”.

На съемках последней сцены фильма, «19 лет спустя», Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон не скрывали своих слез, печалясь о конце десятилетней работы над фильмами саги. Том Фелтон, исполнитель роли Малфоя, настоял на том, чтобы роль его жены исполнила его девушка Джейн Гордон.

«Сказка о трёх братьях» имеет параллель с судьбами Северуса Снегга, Гарри Поттера и Волан-де-Морта, а точнее с их смертями. Снегг отказался от жизни из-за своей любви к Лили Поттер, Тёмный Лорд погиб в погоне за властью, а Гарри Поттер смиренно отправился на смерть ради жизни последующих поколений, приняв ее как старого друга.

«Дары Смерти» — единственный фильм в серии, где не показаны уроки в Хогвартсе и даже не упоминается игра в квиддич.

Общие кассовые сборы двух частей превысили сумму в 1.3 миллиарда долларов, что позволило фильму стать одним из самых кассовых за всю историю кинематографа.