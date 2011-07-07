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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая, 2011

2011 / США / Великобритания
8.5 Оцените
231 голос Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Самый преданный друг Гарри Поттера заплатил жизнью за знания, которые помогут тому одолеть Темного лорда. Обсудив со спасенным мистером Олливандером тайну Бузинной палочки, Гарри готовится совершить ограбление гоблинского банка Гринготтс, самого надежного и охраняемого во всем волшебном мире.

После этого друзьям предстоит возвращение в Хогвартс, то самое место, где все началось. Но школа порядком переменилась за то время, когда ребята отсутствовали: теперь ей управляют приспешники Волан-де-Морта, Пожиратели смерти, а директорское кресло занял Северус Снегг, старинный враг Гарри.

Последняя битва еще впереди, пожертвовать придется еще многим и многими. Мальчику, который выжил, под конец истории предстоит узнать, как призрачна грань между добром и злом, раскрыть последние тайны Альбуса Дамблдора и Тома Реддла и понять, что перед великой любовью отступает даже сама смерть.

Режиссер Дэвид Йейтс отзывался о второй части фильма  как о «намного более оперной, красочной и ориентированной на фэнтези», «с эпическими битвами».

Сюжет второй части «Даров Смерти» снова отсылает зрителей к событиям первых фильмов Поттерианы. Ограбление Гринготтса и персонаж гоблина Крюкохвата возвращает мотивы «Философского камня». Произнесенная у Гремучей Ивы фраза Гермионы: «Рон, ты волшебник или кто?» –  очевидная параллель с эпизодом с дьявольскими силками из первой части. Подобно тому, как в предыдущем фильме серии Хагрид переносит тело Дамблдора, в этой части ему приходится нести тело самого Гарри. А в последнем сражении Гарри Поттера с Темным лордом старые враги кидают друг в друга те же заклинания, что и во время поединка на старом кладбище из четвертого фильма.

Для создания сцены ограбления банка реквизиторы фильма отлили более 200 000 золотых монет и тысячи других предметов, наполнивших сейф Беллатрисы Лестрейндж. Позже они были дополнительно размножены командой, отвечающей за компьютерные спецэффекты.

В сцене финальной битвы задействовано около восьмисот актеров, в основном пожирателей смерти и студентов Хогвартса.

В перерывах между дублями Эванна Линч, исполнительница роли Полумны Лавгуд, занималась в основном чтением предыдущих книг серии.

Стюарт Крэйг, художник локаций фильма, рассказывал о создании дизайна вокзала Кингс-Кросс в одной из последних сцен фильма: “Это был довольно длительный процесс, но мы действительно экспериментировали в выборе этого обесцвеченного, очень-очень белого цвета. Мы использовали подсвеченные полы, мы экспериментировали с разными видами белого, покрывающими все поверхности: с белой краской, с белой тканью, и оператор решал, насколько сильно экспонировать сцену… В общем, итоговый результат был получен только после долгой серии экспериментов”.

На съемках последней сцены фильма, «19 лет спустя», Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон не скрывали своих слез, печалясь о конце десятилетней работы над фильмами саги. Том Фелтон, исполнитель роли Малфоя, настоял на том, чтобы роль его жены исполнила его девушка Джейн Гордон.

«Сказка о трёх братьях» имеет параллель с судьбами Северуса Снегга, Гарри Поттера и Волан-де-Морта, а точнее с их смертями. Снегг отказался от жизни из-за своей любви к Лили Поттер, Тёмный Лорд погиб в погоне за властью, а Гарри Поттер смиренно отправился на смерть ради жизни последующих поколений, приняв ее как старого друга.

«Дары Смерти» — единственный фильм в серии, где не показаны уроки в Хогвартсе и даже не упоминается игра в квиддич.

Общие кассовые сборы двух частей превысили сумму в 1.3 миллиарда долларов, что позволило фильму стать одним из самых кассовых за всю историю кинематографа.

Друзья и союзники погибают одни за другим в попытках защитить Избранного и свои семьи от сил Тьмы. И, словно этого мало, Гарри не удается помешать Темному Лорду заполучить самый могущественный из Даров Смерти. Единственное, что ему теперь остается — во что бы то ни стало найти и уничтожить Крестражи Волан-де-Морта, способные вечно удерживать своего создателя в мире живых, чтобы однажды, если, сколь бы ничтожен ни был шанс на успех, Темный Лорд все же будет повержен в поединке, он уже никогда не смог бы воскреснуть.

К счастью, упиваясь своим триумфом, Волан-де-Морт по прежнему не способен даже предположить, что секрет его бессмертия может быть кому-то известен — а значит, надежда еще есть. Мрачные тайны из прошлого всплывают одна за другой, и, пусть даже помогая в поисках Крестражей, они угнетают Избранного и отдаляют его от верных друзей — Рона и Гермионы. Мучаясь бременем возложенной на него ответственности и невыносимым чувством вины за всех, кого он не смог спасти, Гарри Поттер узнает последнюю, чудовищную и несправедливую, часть правды о том, что на самом деле потребуется для победы над Темным Лордом...

8.5 Оцените
231 голос Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 13 июля 2011
Премьера онлайн 18 ноября 2011
Премьера в мире 7 июля 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Все актеры и съемочная группа
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В те приснопамятные времена, когда Джоан Роулинг еще только дописывала заключительный роман своей бессмертной саги и он вот-вот должен был сойти с издательских стапелей в бурное книготорговое море, отдельные наивные особи мечтательно восклицали: а вдруг князь тьмы одержит-таки верх над юным шалопаем? вдруг Гарри Поттеру надают по очкам и на руинах разверзшегося хаоса воцарится железный порядок преисподней? Куда там… Как водится, в битве добра и зла победили кассовые сборы, за которыми…
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Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Эх,ну,наконец-то и я его посмотрела))) Фимьм замечательный,про который нельзя сказать,что зря потратил время и деньги,масса впечатлений и эмоций… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Искренне завидую тем зрителям,которым понравилось это творение.Возможно,они правы по сути,возможно,настрой был соответствующим,или Легендарный Фильм… Читать дальше…
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саундтрек фильма Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
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Вот это поворот: 5 неожиданных твистов в «Гарри Поттере», которые необходимо обсудить Предательство Кикимера, тайна медальона Слизерина, обман Регулуса Блэка и многие другие незначительные события «поттерианы», которые серьезно повлияли на сюжет франшизы.
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15 июля 2022 07:00
Только настоящий фанат узнает фильмы «Гарри Поттера» по одному волшебному предмету Тест на знание «поттерианы» позволит вам определить, насколько хорошо развита ваша внимательность и визуальная память.  
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8 июня 2022 12:30
5 самых интересных героев из вселенной Гарри Поттера, которые не учились в Хогвартсе Геллерт Гриндевальд, Флер Делакур, Аргус Филч и другие персонажи вселенной «поттерианы», которые никогда не учились в волшебной школе Хогвартс.
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