Судьба заносит мошенника, щеголя и афериста Джонни Риггса в латиноамериканскую страну Патрию. Однажды он слышит, как наивная юная Иоланта Аквавива, единственная наследница самого богатого семейства в стране, недавно вернувшаяся из монастыря к мирской жизни, взывает к своему ангелу-хранителю и молит его о помощи. Джонни решает стать на время ее «якобы» ангелом. При помощи жулика — члена научного общества Виктора Трота, он пытается обогатиться за счет девушки, но со временем понимает, что он полюбил Иоланту и не может больше обманывать свою возлюбленную…

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