Судьба заносит мошенника, щеголя и афериста Джонни Риггса в латиноамериканскую страну Патрию. Однажды он слышит, как наивная юная Иоланта Аквавива, единственная наследница самого богатого семейства в стране, недавно вернувшаяся из монастыря к мирской жизни, взывает к своему ангелу-хранителю и молит его о помощи.
Джонни решает стать на время ее «якобы» ангелом. При помощи жулика — члена научного общества Виктора Трота, он пытается обогатиться за счет девушки, но со временем понимает, что он полюбил Иоланту и не может больше обманывать свою возлюбленную…
Yolanda and the Thief, El ladrón y la bella, Jolanda e il re della samba, Jolanda i złodziej, Sahte melek, Turister i paradiset, Yolanda e o Ladrão, Yolanda e o Vigarista, Yolanda és a tolvaj, Yolanda et le voleur, Yolanda ja varas, Yolanda und der Dieb, Yolanda y el ladrón, Η Γιολάντα και ο κλέφτης, Иоланта и вор
Рейтинг фильма
5.9
Оцените15 голосов
5.9IMDb
Цитаты
Mr. CandleЗнаешь, когда я был скаутом, одним из первых правил было — никогда не пытайся сунуть в карман дерево... Есть над чем задуматься.
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