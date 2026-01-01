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Постер фильма Иоланта и вор
5.9
Киноафиша Фильмы Иоланта и вор
5.9

Иоланта и вор

, 1954
Yolanda and the Thief
США / мелодрама, мюзикл, фэнтези / 18+
Постер фильма Иоланта и вор
5.9

О фильме

Судьба заносит мошенника, щеголя и афериста Джонни Риггса в латиноамериканскую страну Патрию. Однажды он слышит, как наивная юная Иоланта Аквавива, единственная наследница самого богатого семейства в стране, недавно вернувшаяся из монастыря к мирской жизни, взывает к своему ангелу-хранителю и молит его о помощи. Джонни решает стать на время ее «якобы» ангелом. При помощи жулика — члена научного общества Виктора Трота, он пытается обогатиться за счет девушки, но со временем понимает, что он полюбил Иоланту и не может больше обманывать свою возлюбленную…

В ролях

Фред Астер
Фред Астер
Johnny Parkson Riggs
Люсиль Бремер
Yolanda
Фрэнк Морган
Victor Budlow Trout
Милдред Нэтвик
Милдред Нэтвик
Тетя Амарилла
Мэри Нэш
Мэри Нэш
Duenna
Леон Эймс
Mr. Candle
Людвиг Штёссель
School Teacher
Jane Green
Mother Superior
Remo Bufano
Puppeteer
Фрэнсис Пьерло
Padre
Режиссер Винсент Миннелли
Сценарист Ирвинг Бречер, Жак Тери, Людвиг Бемельманс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 20 ноября 1945
Дата выхода
22 ноября 1945 США
Бюджет $2 443 322
Производство Loew's
Другие названия
Yolanda and the Thief, El ladrón y la bella, Jolanda e il re della samba, Jolanda i złodziej, Sahte melek, Turister i paradiset, Yolanda e o Ladrão, Yolanda e o Vigarista, Yolanda és a tolvaj, Yolanda et le voleur, Yolanda ja varas, Yolanda und der Dieb, Yolanda y el ladrón, Η Γιολάντα και ο κλέφτης, Иоланта и вор

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb

Цитаты

Mr. Candle Знаешь, когда я был скаутом, одним из первых правил было — никогда не пытайся сунуть в карман дерево... Есть над чем задуматься.

Отзывы о фильме

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