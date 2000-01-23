Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Семь вёрст до рассвета» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ворон 3: Спасение
Ворон 3: Спасение
Ворон 3: Спасение

, 2000
The Crow: Salvation
США / триллер, боевик, фэнтези / 18+
О фильме

Алекса Корвиса несправедливо обвинили в убийстве любимой девушки и отправили на электрический стул. После казни Алекс воскрешает в виде ворона-оборотня, чтобы восстановить справедливость. В день своего 21-летия Алекс Корвис был казнен на электрическом стуле по ложному обвинению в убийстве своей возлюбленной Лорен Рендалл. Никто не поверил в невиновность Алекса, включая младшую сестру убитой, девушку на грани суицида Эрин. И только ворон, связующий мир живых с миром мертвых, знает правду. Он воскрешает казненного Алекса, чтобы тот закончил свои дела на земле. Получив второй шанс и сверхъестественные способности, немертвый и неживой Алекс пытается найти настоящего убийцу Лорен, покрываемого коррумпированной полицией. Несчастная Лорен просто слишком много знала, но тайна, стоившая ей жизни, должна быть раскрыта. 

В ролях

Кирстен Данст
Фред Уорд
Уильям Этертон
Дэйл Мидкифф
Эрик Мэбиас
Джоди Лин О’Киф
Режиссер Бхарат Наллури
Сценарист О’Барр, Джеймс, Чип Йоханнессен
Композитор Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 9 августа 2024
Премьера в мире 23 января 2000
Дата выхода
27 ноября 2000 Германия
1 июня 2001 Италия
8 июня 2001 Португалия
15 июня 2001 Румыния
31 октября 2000 США
MPAA R
Бюджет $10 000 000
Производство Pacifica Film Distribution, Edward R. Pressman Productions, IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. Produktions KG
Другие названия
The Crow: Salvation, El cuervo 3, A holló 3. - A megváltás, Corbul: Mântuirea, El cuervo: La salvación, El Cuervo: Salvación, Il corvo 3 - Salvation, Karga 3: Kurtuluş, Kruk 3: Zbawienie, O Corvo 3 - Pena Capital, O Corvo III: A Salvação, The Crow - pelastus, The Crow - Tödliche Erlösung, The Crow 3, The Crow 3 - Salvation, The Crow: Pelastus, To koraki: I lytrosi, Varnas. Išsigelbėjimas, Vrana 3: Spasenje, Το κοράκι: Η λύτρωση, Ворон 3: Спасение, Ворон: Спасіння, Гарванът на спасението, クロウ 復讐の翼, 鴉魔戰士

Оцените 11 голосов
4.9 IMDb

Цитаты

Tommy Leonard Откуда, б#я, ты взялся?
Alex Corvis (The Crow) Большой взрыв? Первозданная жижа? Божественные руки благожелательного Создателя? Все возможно, но последние события заставляют меня сомневаться в благожелательности Создателя.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше