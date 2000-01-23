Алекса Корвиса несправедливо обвинили в убийстве любимой девушки и отправили на электрический стул. После казни Алекс воскрешает в виде ворона-оборотня, чтобы восстановить справедливость. В день своего 21-летия Алекс Корвис был казнен на электрическом стуле по ложному обвинению в убийстве своей возлюбленной Лорен Рендалл. Никто не поверил в невиновность Алекса, включая младшую сестру убитой, девушку на грани суицида Эрин. И только ворон, связующий мир живых с миром мертвых, знает правду. Он воскрешает казненного Алекса, чтобы тот закончил свои дела на земле. Получив второй шанс и сверхъестественные способности, немертвый и неживой Алекс пытается найти настоящего убийцу Лорен, покрываемого коррумпированной полицией. Несчастная Лорен просто слишком много знала, но тайна, стоившая ей жизни, должна быть раскрыта.