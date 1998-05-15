Все тоже царство Камелот, все тот же король Артур, все тот же легендарный меч Экскалибур, который похищает злой рыцарь Рубер. Храбрая девушка по имени Кейли отправляется на поиски меча, ведомая ослепшим юношей по имени Гаррет.
Они встречаются с забавным созданием — двухголовым драконом по имени Девон и Корнуол. Во время их волшебного и музыкального путешествия Кейли и Гаррет открывают для себя нескончаемую силу дружбы и отваги.
|15 мая 1998
|Россия
|0+
|17 сентября 1998
|Австралия
|23 июля 1998
|Аргентина
|24 июня 1998
|Бельгия
|26 июня 1998
|Бразилия
|24 июля 1998
|Великобритания
|27 июля 1998
|Венгрия
|25 июня 1998
|Германия
|23 июля 1998
|Гонконг
|14 ноября 1998
|Греция
|9 октября 1998
|Дания
|24 июля 1998
|Ирландия
|4 сентября 1998
|Исландия
|26 июня 1998
|Испания
|2 октября 1998
|Италия
|15 мая 1998
|Казахстан
|23 декабря 1998
|Кувейт
|31 июля 1998
|Мексика
|25 июня 1998
|Нидерланды
|24 сентября 1998
|Новая Зеландия
|25 сентября 1998
|Норвегия
|25 сентября 1998
|Польша
|3 июля 1998
|Португалия
|15 мая 1998
|США
|28 мая 1998
|Сингапур
|5 ноября 1998
|Словакия
|1 октября 1998
|Словения
|28 августа 1998
|Турция
|15 мая 1998
|Украина
|31 июля 1998
|Финляндия
|14 октября 1998
|Франция
|10 сентября 1998
|Чехия
|U
|26 июня 1998
|Швейцария
|21 августа 1998
|Швеция
|7 августа 1998
|Эстония
|15 августа 1998
|Южная Корея
|14 ноября 1998
|Япония