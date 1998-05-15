6.3
Волшебный меч: Спасение Камелота
6.3

Волшебный меч: Спасение Камелота

, 1998
Quest for Camelot
США / комедия, фэнтези, анимация, приключения / 18+
О фильме

Все тоже царство Камелот, все тот же король Артур, все тот же легендарный меч Экскалибур, который похищает злой рыцарь Рубер. Храбрая девушка по имени Кейли отправляется на поиски меча, ведомая ослепшим юношей по имени Гаррет.

Они встречаются с забавным созданием — двухголовым драконом по имени Девон и Корнуол. Во время их волшебного и музыкального путешествия Кейли и Гаррет открывают для себя нескончаемую силу дружбы и отваги.

В ролях

Джессалин Гилсиг
Кэри Элвес
Андреа Корр
Брайан Уайт
Гэри Олдман
Эрик Айдл
Режиссер Фредерик Ду Чау
Сценарист Кирк де Микко, William Schifrin, Jacqueline Feather, Дэвид Сайдлер
Композитор Патрик Дойл
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 15 мая 1998
Дата выхода
15 мая 1998 Россия 0+
17 сентября 1998 Австралия
23 июля 1998 Аргентина
24 июня 1998 Бельгия
26 июня 1998 Бразилия
24 июля 1998 Великобритания
27 июля 1998 Венгрия
25 июня 1998 Германия
23 июля 1998 Гонконг
14 ноября 1998 Греция
9 октября 1998 Дания
24 июля 1998 Ирландия
4 сентября 1998 Исландия
26 июня 1998 Испания
2 октября 1998 Италия
15 мая 1998 Казахстан
23 декабря 1998 Кувейт
31 июля 1998 Мексика
25 июня 1998 Нидерланды
24 сентября 1998 Новая Зеландия
25 сентября 1998 Норвегия
25 сентября 1998 Польша
3 июля 1998 Португалия
15 мая 1998 США
28 мая 1998 Сингапур
5 ноября 1998 Словакия
1 октября 1998 Словения
28 августа 1998 Турция
15 мая 1998 Украина
31 июля 1998 Финляндия
14 октября 1998 Франция
10 сентября 1998 Чехия U
26 июня 1998 Швейцария
21 августа 1998 Швеция
7 августа 1998 Эстония
15 августа 1998 Южная Корея
14 ноября 1998 Япония
MPAA G
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $22 510 798
Производство Warner Bros., Warner Bros. Animation, Warner Bros. Feature Animation
Другие названия
Quest for Camelot, La espada mágica: En busca de Camelot, A bűvös kard - Camelot nyomában, A Espada Mágica, A Espada Mágica: A Lenda de Camelot, Čarobni mač, Čarobni meč, Čarovný meč, Das magische Schwert - Die Legende von Camelot, Det magiska svärdet - Kampen om Camelot, Det Magiske Sværd: Jagten på Camelot, Det magiske sverdet, Excalibur, l'épée magique, Het Magische Zwaard: Op Zoek naar Camelot, Kouzelný meč: Cesta na Camelot, La espada mágica, La espada mágica: La leyenda de Camelot, La légende de Camelot, La leyenda de Camelot, La spada magica - Alla ricerca di Camelot, Magiczny miecz - Legenda Camelotu, Sihirli kılıç - Camelot'u arayış, Stebuklingas kardas, Taikamiekka - Seikkailujen Camelot, The Magic Sword: Quest for Camelot, To magiko spathi - Anazitontas to Camelot, Töfrasverðið, Võlumõõk, Το μαγικό σπαθί - Αναζητώντας το Κάμελοτ, Волшебный меч: Спасение Камелота, Вълшебният меч: Битката за Камелот, Чарівний меч: У пошуках Камелота, Чаробни мач, キャメロット（1998）, 魔劍奇兵

6.3 IMDb
Суперпес
Суперпес комедия, приключения, семейный, фантастика
2007, США
4.0
