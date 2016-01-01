Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Премьеры
Архив
Архив 2016
Архив премьер 2016 года
Ближайшие премьеры
Мировые премьеры
Ожидаемые
Онлайн
Сериалы
Архив
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
1 января 2016
Богатырша
, Ольга Лопато, Россия
Приключения Незнайки
, Александр Петров, Россия
33
, Патрисия Ригген, США / Чили
Млечный путь
, Анна Матисон, Россия
Иван Царевич и Серый Волк 3
, Дарина Шмидт, Людмила Стеблянко, Россия
Страна чудес
, Жора Крыжовников, Дмитрий Дьяченко, Алексей Казаков, Россия
Шерлок: Безобразная невеста
, Дуглас Маккиннон, Великобритания
Крампус
, Майкл Догерти, США
Чудо-ребенок
, Евгений Бочкарев, Россия
Все в ящик
, Игорь Каграманов, Россия
Турандот
, Франко Дзеффирелли, США
Русское варенье
, Людмила Улицкая, Иосиф Райхельгауз, Россия
Гектар: Байанайдаах сир
, Игорь Говоров, Россия
TheatreHD: Братья Карамазовы
, Борис Эйфман, Россия
Возвращение в Изумрудный город
, Алексей Андрианов, Россия
2 января 2016
Спрятанный в лесу
, Патрисио Вальядарес, США
3 января 2016
Сиделка
, Янос Эделены, Великобритания
7 января 2016
Голоса большой страны
, Таир Мамедов, Россия
Мафия: Игра на выживание
, Сарик Андреасян, Россия
Здравствуй, папа, Новый год!
, Шон Андерс, США
Выживший
, Алехандро Гонсалес Иньярриту, США
14 января 2016
Крид: Наследие Рокки
, Райан Куглер, США
Защитник
, Питер Ландесман, США
Холодный фронт
, Роман Волобуев, Россия / Франция
Телохранитель
, Алис Винокур, Франция / Бельгия
Лес призраков
, Джейсон Зада, США
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
, Уолт Бекер, США
Омерзительная восьмерка
, Квентин Тарантино, США
15 января 2016
Барон
, Рустам Сагдиев, Россия / Узбекистан
21 января 2016
Дедушка легкого поведения
, Дэн Мазер, США
Статус: Свободен
, Павел Руминов, Россия
Новогодний отрыв
, Хосе Корбачо, Хуан Крус, Испания
Человек
, Янн Артюс-Бертран, Франция
Игра на понижение
, Адам МакКей, США
О чем молчат французы
, Владимир Шевельков, Россия
Джой
, Дэвид О. Расселл, США
Кровь моей крови
, Марко Беллоккьо, Италия / Франция / Швейцария
5-ая волна
, Дж. Блэйксон, США
Строго на запад
, Джон Маклин, Великобритания / Новая Зеландия
Последний обряд
, Уилл Кэнон, США / Великобритания
22 января 2016
Софи и восходящее солнце
, Мэгги Гринволд, США
В тени
, Бабак Анвари, Великобритания
Козел
, Эндрю Нил, США
23 января 2016
Таллула
, Сиан Хедер, США
Все бессонные ночи
, Михал Марчак, Польша / Великобритания
Ловкость
, Джастин Диллард, США
Джим: История Джеймса Фоули
, Брайан Оакес, США
Белая девушка
, Элизабет Эшли Вуд, США
24 января 2016
Возмущение
, Джеймс Шеймус, США
Джоши
, Джефф Бэйна, США
Винер
, Джош Кригман, Элиз Стайнберг, США
Великолепная Гилли Хопкинс
, Стивен Херек, США
25 января 2016
Маленькие мужчины
, Айра Сакс, Греция / США
Рождение нации
, Нэйт Паркер, США
26 января 2016
Вмешательство
, Клеа ДюВалл, США
Кристин
, Антонио Кампос, США
27 января 2016
Фрэнк и Лола
, Мэттью Росс, США
Одна на всех
, Виктор Бутурлин, Россия
Али и Нино
, Азиф Кападиа, Великобритания / Азербайджан
28 января 2016
В поисках израильской кухни
, Роджер Шерман, США
Кунг-фу Панда 3
, Дженнифер Ю, Алессандро Карлони, США / Китай
Кукла
, Уильям Брент Белл, США
Зачетный препод 2
, Бора Дагтекин, Германия
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
, Майкл Бэй, США
Любовь к планете
, Вернер Шусслер, Германия
Большой Зоммер
, Стефан Джагер, Швейцария
29 января 2016
Холлеры
, Джон Красински, США
30 января 2016
Порно и свобода
, Кармине Аморосо, Италия / США
31 января 2016
Ведьма любви
, Анна Биллер, США
1 февраля 2016
Радиогрезы
, Бабак Джалали, США
2 февраля 2016
Взлом
, США
4 февраля 2016
Танцующий в пустыне
, Ричард Рэймонд, Великобритания / Россия
Сэржэм
, Баир Уладаев, Россия
Затмение
, Алехандро Аменабар, Испания / Канада
И грянул шторм
, Крэйг Гиллеспи, США
Мученицы
, Кевин Гетц, Майкл Гетц, США
Побег за мечтой
, Константин Тищенко, Юрий Сысоев, Владимир Мистюков, Россия
37
, Пак Грастен, США
30 свиданий
, Таисия Игуменцева, Россия
Большой Вавилон
, Ник Рид, Марк Франчетти, Великобритания
Антиганг
, Бенжамен Роше, Франция / Великобритания
Римские свидания
, Элла Лемхаген, Испания
Карусели 2
, Олег Хамитов, Виталий Белян, Россия
Бруклин
, Джон Краули, Ирландия / Великобритания / Канада
50 оттенков черного
, Майкл Тиддес, США
Приключения Пикси
, Шон Патрик О’Рейли, Канада
5 февраля 2016
Папашина армия
, Оливер Паркер, Великобритания
11 февраля 2016
Уязвимость нулевых дней
, Алекс Гибни, США
В центре внимания
, Том МакКарти, США
В активном поиске
, Кристиан Диттер, США
Лазурный берег
, Анджелина Джоли, США
Краденое свидание
, Бен Палмер, Великобритания / Франция
Байкальские каникулы
, Анастасия Немчинова, Россия
Дэдпул
, Тим Миллер, США / Канада
Театр призраков
, Хидео Наката, Япония
Новые приключения Аладдина
, Артур Бензакен, Франция
Помнишь меня?
, Роландо Равелло, Италия
Ставка на любовь
, Артем Михалков, Россия
12 февраля 2016
Лихорадка
, Трэвис Заривны, США
Медведи Буни: Таинственная зима
, Фуюань Лью, Дин Лян, Китай
Специальный полуночный выпуск
, Джефф Николс, США
Под водой
, Стивен С. Миллер, США
Этот гигантский булыжник из папье-маше на самом деле очень тяжелый
, Кристиан Николсон, Новая Зеландия
14 февраля 2016
Крякнутые каникулы
, Виктор Лакисов, Россия
Тихая страсть
, Теренс Дэвис, Великобритания / Бельгия
В последние дни города
, Тамер Эль-Саид, Египет / Германия / Великобритания / ОАЭ
15 февраля 2016
Ветки
, Владимир Синяев, Россия
Одни в Берлине
, Венсан Перес, Великобритания / Франция / Германия
16 февраля 2016
Невозможная картина
, Сандра Волльнер, Австрия / Германия
Ренуар — неизвестный художник
, Фил Грабски, Великобритания
18 февраля 2016
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
, Ву-Пин Юэн, США
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
, Артем Аксененко, Россия
Завтра утром
, Дарья Крылова, Андрей Майовер, Россия
Мой король
, Майвенн Ле Беско, Франция
Трамбо
, Джей Роуч, США
Образцовый самец №2
, Бен Стиллер, США
Гордость и предубеждение и зомби
, Бёрр Стирс, США
Запретная зона
, Маттиас Олоф Ейх, Германия
Клан
, Пабло Траперо, Испания
Девушка из Дании
, Том Хупер, США
День выборов 2
, Александр Баршак, Россия
Из тьмы
, Корин Харди, Великобритания / США / Ирландия
Допинг
, Стивен Фрирз, Великобритания / Франция
Разборка в Маниле
, Марк Дакаскос, США / Россия
19 февраля 2016
Восставший
, Кевин Рейнольдс, США
Ныряя в неизвестность
, Хуан Рейна, Финляндия
23 февраля 2016
Васенин
, Андрей Григорьев, Россия / Франция
Любовь — это дело сердца
, Гаяр Нуриманов, Россия
25 февраля 2016
Лунная афера
, Антоин Барду-Жаке, Франция
Да здравствует Цезарь!
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США
Мистер Холмс
, Билл Кондон, Великобритания / США
Три девятки
, Джон Хиллкоут, США
Ближе, чем кажется
, Наталия Беляускене, Герман Дюкарев, Андрей Ким, Алена Рубинштейн, Россия
Боги Египта
, Алекс Пройас, США
Нина навсегда
, Бен Блейн, Крис Блейн, Великобритания
Пернатая банда
, Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа, Мексика / США
По ту сторону двери
, Йоханнес Робертс, Индия / Великобритания
Анархисты
, Эли Важеман, Франция
26 февраля 2016
Прогресс vs регресс
, Мелани Бонайо, Нидерланды
1 марта 2016
Амун
, Анар Аббасов, Россия
Борода
, Софья Бадалова, Россия
Полуночник
, Дэвид Хэмилтон, США
3 марта 2016
ONP: Лебединое озеро
, Эцио Фриджерио, Рудольф Нуреев, Франция
Тряпичный союз
, Михаил Местецкий, Россия
Зверополис
, Байрон Ховард, Рич Мур, США
Ошибка времени
, Брэдли Кинг, США
8 лучших свиданий
, Марюс Вайсберг, Россия
Сестры
, Джейсон Мур, США
Мой индийский друг
, Эктор Бабенко, Бразилия
Песнь заката
, Теренс Дэвис, Великобритания
Падение Лондона
, Бабак Наджафи, США / Великобритания
4 марта 2016
Репортерша
, Гленн Фикарра, Джон Рекуа, США
5 марта 2016
По ее мнению
, Эстель Артус, США / Франция
Aestetik
, Макси Шилов, Россия
Кастро
, Паоло Чивати, Италия
Мое дикое сердце
, Джейн Галл, Великобритания
6 марта 2016
Женщина-эпоха: Вся правда
, Лиз Гарбус, США
8 марта 2016
Память осени
, Андрей Соколов, Россия
10 марта 2016
Кэрол
, Тодд Хейнс, Великобритания / США
Милый Ханс, дорогой Петр
, Александр Миндадзе, Россия / Германия / Украина
Дивергент, глава 3: За стеной
, Роберт Швентке, США
Сахар
, Дэймон Гамо, США
Братья из Гримсби
, Луи Летерье, США
Ералаш. Ну просто ФантаЗтика!
, Борис Грачевский, Россия
Вакантна жизнь шеф-повара
, Рустам Ильясов, Россия
Семейные хлопоты
, Алексей Барыкин, Россия
Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
, Клим Шипенко, Россия
12 марта 2016
Как украсть Кубок
, Кайто Ортиз, Бразилия
В долине насилия
, Тай Уэст, США
Длинная ночь, короткое утро
, Чадд Харбольд, США
Несравненная Роуз Хартман
, Отис Масс, США
13 марта 2016
Доверие
, Бенжамин Брюэр, Великобритания
Транс-Пекос
, Грег Куидар, США
Киану
, Питер Атенсио, США
Палачи
, Мэттью Данстер, Великобритания
14 марта 2016
Фриц Ланг
, Гордиан Маугг, Германия
Джек отправляется домой
, Томас Деккер, США
История одной лошадки
, Джон Роджерс, США
16 марта 2016
Мэтью Борн: Кар Мен
, Мэтью Борн, Великобритания
Чудеса с небес
, Патрисия Ригген, США
17 марта 2016
Контрибуция
, Сергей Снежкин, Россия
Незваные гости
, США
Смешарики. Легенда о золотом драконе
, Денис Чернов, Россия
Король обезьян
, Тиан Сяо Пенг, Китай
Чужая страна
, Ким Фаррант, Австралия
Джейн берет ружье
, Гэвин О'Коннор, США
Мадемуазель Нитуш
, Владимир Иванов, Россия
Эликсир
, Даниил Зинченко, Россия
Запрос в друзья
, Симон Ферхоэвен, Германия
СуперБобровы
, Дмитрий Дьяченко, Россия
Франкофония
, Александр Сокуров, Франция / Германия
19 марта 2016
Дети ночи
, Андреа Де Сика, Италия / Бельгия
21 марта 2016
Второе царство ночи
, Антони Соле, Испания / США
24 марта 2016
Лунный флаг
, Энрике Гато, Испания
Помнить
, Атом Эгоян, Канада
Белки в деле
, Росс Венокур, США
Друзья
, Луи Гаррель, Франция
Лайф
, Антон Корбейн, Великобритания
Тронутые
, Грен Уэллс, США
Уроки выживания
, Андрей Томашевский, Россия
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
, Зак Снайдер, США
Норм и несокрушимые
, Тревор Уолл, США / Индия
25 марта 2016
Охота на работу
, Дилан Кидд, США
Защитник
, Кортни Хант, США
Они наблюдают
, Джей Лендер, Мика Райт, США / Румыния
26 марта 2016
Пятница
, Евгений Шелякин, Россия
27 марта 2016
Холодный мир Hot Sugar
, Адам Бала Лоу, США / Франция
31 марта 2016
Колония Дигнидад
, Флориан Галленбергер, Германия
Экстрасенсы
, Афонсо Пойарт, США
Миссия в Майами
, Тим Стори, США
Охрана
, Александр Прошкин, Россия
Образцовые семьи
, Жан-Поль Раппно, Франция
Герой
, Юрий Васильев, Россия
Маршрут построен
, Олег Асадулин, Россия
Помню – не помню!
, Василий Ровенский, Россия
Хичкок/Трюффо
, Франция / США
Кловерфилд, 10
, Дэн Трахтенберг, США
1 апреля 2016
Альтамира
, Хью Хадсон, Испания / Великобритания / Франция
Бог не умер 2
, Харольд Кронк, США
Пессимист
, Миша Холод, Россия
2 апреля 2016
Однажды в Альпах
, Мануэль Лобмайер, Швейцария
5 апреля 2016
Территория Куваева
, Светлана Быченко, Россия
Трехгрошовая опера
, Руфус Норрис, Великобритания
7 апреля 2016
Пришельцы 3: Взятие Бастилии
, Жан-Мари Пуаре, Франция
Громче, чем бомбы
, Йоаким Триер, Норвегия / Франция / Дания
Каждому свое
, Ричард Линклейтер, США
Книга джунглей
, Джон Фавро, США
Эдди «Орел»
, Декстер Флетчер, Великобритания / США / Германия
Хардкор
, Илья Найшуллер, Россия / США
Кто теперь меня полюбит?
, Барак Хейманн, Томер Хейманн, Израиль / Великобритания
Коробка
, Эдуард Бордуков, Россия
Пальмы в снегу
, Фернандо Гонзалез Молина, Испания
Инсайт
, Александр Котт, Россия
Логин
, Акош Барноцкий, Венгрия
12 апреля 2016
Дедушка
, Марта Сантовьякова Герликова, Йиржи Новотны, Мейла Басел, Чехия
Ученик
, Кирилл Серебренников, Россия
Сады в живописи — от Моне до Матисса
, Фил Грабски, Великобритания
13 апреля 2016
Барбадожкины истории
, Юрий Мамонтов, Оксана Синькова, Россия
14 апреля 2016
Белоснежка и охотник 2
, Седрик Николя-Троян, США
Бабоньки
, Антон Коваленко, Россия
Я есть гнев
, Чак Расселл, США
Сын Саула
, Ласло Немеш, Венгрия
Высотка
, Бен Уитли, Великобритания
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
, Винсент Кестелут, Бен Стассен, Франция / Бельгия
Ключ от преисподней
, Кан Евренол, США / Турция
Русские евреи. Часть 1
, Сергей Нурмамед, Россия
Преступник
, Ариэль Вромен, Великобритания / США
Книга любви
, Уильям Перпл, США
16 апреля 2016
Счастливый фильм
, Стефан Загмайстер, Бен Наборс, Хиллман Кертис, США
Королевская кобра
, Джастин Келли, США
Роберто Девере
, Дэвид МакВикар, США
17 апреля 2016
Дети гор
, Присцилла Анани, США / Грузия / Гана
Второе детство
, Олег Захаров, Россия
Планета Оттакринг
, Михаэль Рибль, Австрия
Навыки взрослой жизни
, Рэйчел Тьюннард, Великобритания
18 апреля 2016
Я – Учитель
, Сергей Мокрицкий, Россия
Фотограф
, Эд Гасс-Доннели, США / Канада
20 апреля 2016
Калабрия
, Пьер-Франсуа Соте, Швейцария
21 апреля 2016
Разрушение
, Жан-Марк Валле, США
Настанет день
, Йеспер В. Нильсен, Дания
Экипаж
, Николай Лебедев, Россия
Выбор
, Росс Кац, США
Параллельные прямые пересекаются в бесконечности
, Лика Алексеева, Россия
Коммуна
, Томас Винтерберг, Дания
Программа короткометражек FESTIVAL SHORTS
, Италия / США / Великобритания / Нидерланды
Сибирский потрошитель
, Сергей Жизненный, Россия
Элвис и Никсон
, Лиза Джонсон, США
22 апреля 2016
Специальные корреспонденты
, Рики Джервэйс, США
23 апреля 2016
Шекспир жив
, Грегори Доран, Великобритания
26 апреля 2016
Ради Спока
, Адам Нимой, Канада / США
Сомния
, Майк Флэнеган, США
28 апреля 2016
Антон Чехов
, Рене Фере, Франция
Срок жизни
, Питер Биллингсли, США
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
, Максим Волков, Андрей Галат, Россия
Менандрос и Таис
, Ондржей Цикан, Антонин Шилар, Чехия / Австрия
#Все_исправить!?!
, Антон Калинкин, Россия
Большой босс
, Бен Фэлкоун, США
Альманах короткометражных фильмов «Короче»
, Россия
Взорвать Гитлера
, Оливер Хиршбигель, Германия
Несносные леди
, Гэрри Маршалл, США
Путешествие из Парижа
, Артур Делер, Квентин Рейно, Франция
Ловушка для привидения
, Тоби Бауманн, Германия / Австрия / Ирландия
30 апреля 2016
Озарение. Фильм
, Феликс Келевра, Александр Стабровский, Россия
3 мая 2016
Жаркая страна, холодная зима
, Давид Сафарян, Армения
5 мая 2016
Не в моем вкусе
, Люка Бельво, Франция / Бельгия
Западня
, Армения
72 часа
, Кира Ангелина, Россия
Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
, Кевин Манро, Джерика Клилэнд, США
Двое во Вселенной
, Джузеппе Торнаторе, Италия
Топ-модель
, Мадс Маттисен, Дания
Проклятие спящей красавицы
, Тео Пирри, США
Зимняя песня
, Отар Иоселиани, Франция
Первый Мститель: Противостояние
, Энтони Руссо, Джо Руссо, США
Все, что у меня есть
, Питер Соллетт, США
6 мая 2016
Техасский рейнджер
, Гонсало Лопес-Гальего, США
День матери
, США
7 мая 2016
Мертвые души
, Сергей Арцибашев, Россия
Реши кейс
, Кевин Кауфман, США
10 мая 2016
Вишневый сад
, Леонид Хейфец, СССР
Тайник красных камней
, Валерий Булатов, Россия
11 мая 2016
TheatreHD: Globe: Венецианский купец
, Джонатан Манби, Великобритания
12 мая 2016
Шоколад
, Рошди Зем, Франция
Двое на качелях
, Галина Волчек, Россия
Angry Birds в кино
, Фергал Рейли, Клэй Кэйтис, США / Финляндия
Голограмма для короля
, Том Тыквер, Германия / США
Соседи. На тропе войны 2
, Николас Столлер, США
Черные праздники
, Энтони Скотт Бернс, Кевин Смит, Николас МакКарти, США
Такой же предатель, как и мы
, Сюзанна Уайт, Великобритания
Любовь не по размеру
, Лоран Тирар, Франция
13 мая 2016
Темнота
, Грег МакЛин, США
Команда уничтожить
, Стивен Гомез, Великобритания
Полярный парень
, Ану Аун, Эстония
14 мая 2016
Норма
, Алекс Олье, Великобритания
15 мая 2016
Американская милашка
, Андреа Арнольд, Великобритания / США
16 мая 2016
Каменные кулаки
, Джонатан Якубович, США
Двое
, Андрей Элинсон, Россия
Лавинг
, Джефф Николс, США / Великобритания
Ее глаза
, Асока Хандагама, Шри-Ланка
17 мая 2016
Водолей
, Клебер Мендонса Фильо, Бразилия / Франция
Детсадовский полицейский 2
, Дон Майкл Пол, США
18 мая 2016
Водный эффект
, Сольвейг Анспах, Жан-Люк Гаже, Франция / Исландия
Наемник
, Саша Фолфф, Франция
19 мая 2016
Машина времени Сэма Клемке
, Мэттью Бэйт, США / Австралия
Бабушка Ке-чхун
, Чхан, Южная Корея
Люди Икс: Апокалипсис
, Брайан Сингер, США
Неслабый пол
, Дженнифер Финниган, Джонатан Силвермен, США
Маргарита
, Ксавье Джанноли, Франция / Чехия / Бельгия
Златан. Начало
, Фредрик Герттен, Магнус Герттен, Италия / Нидерланды / Швеция
Закон рынка
, Стефан Бризе, Франция
Риск
, Лора Пойтрас, Германия / США
20 мая 2016
Последнее лицо
, Шон Пенн, США
Насильно мил не будешь
, Шон Налабофф, США
Человек человеку волк
, Пол Шредер, США
24 мая 2016
Поп-звезда: не переставай, не останавливайся
, Йорма Такконе, Акива Шаффер, США
25 мая 2016
KISS Rocks Vegas
, США
26 мая 2016
Варкрафт
, Дункан Джонс, США
Future Shorts. Весеннее обострение
, Франция / Великобритания / США / Нидерланды / Колумбия
Убойная стрижка
, Роберт Карлайл, Канада / Великобритания
Алиса в Зазеркалье
, Джеймс Бобин, США
Тем летом
, Гуэндалина Дзампаньи, Италия
Славные парни
, Шейн Блэк, США
Daft Punk: Освобожденные
, Эрве Мартин-Дельпьерр, Франция / США
Сент-Амур: Удовольствия любви
, Бенуа Делепин, Гюстав Керверн, Франция / Бельгия
27 мая 2016
Все по новой
, Стивен Брилл, США
28 мая 2016
Мэпплторп: Только полюбуйтесь
, Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, США / Германия
29 мая 2016
Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера
, Бартек Диэдос, Тильда Суинтон, Колин МакКейб, Кристофер Рот, Великобритания
Дядя Говард
, Великобритания / США
30 мая 2016
Placebo: Alt.Russia
, Чарли Таргетт-Адамс, Великобритания
2 июня 2016
Сезон Охоты: Байки из леса
, Дэвид Фейсс, США
Приходит дракон
, Мани Хагиги, Иран
Без ума от Тиффани
, Мэттью Миле, США
Финансовый монстр
, Джоди Фостер, США
Черепашки-ниндзя 2
, Дэйв Грин, США
Потерянная идея
, Амартья Бхаттачария, Индия
ЛеФ
, Дмитрий Лавриненко, Россия
3 июня 2016
Лондон-Таун
, Деррик Борте, США
4 июня 2016
Время последних романтиков
, Светлана Суханова, Россия
8 июня 2016
Сотни улиц
, Джим О’Хенлон, Великобритания
Не свадебное путешествие
, Дмитрий Изместьев, Россия
9 июня 2016
ИНопланетЯНе
, Федор Хитрук, Эдуард Назаров, Юрий Норштейн, Андрей Хржановский, Россия
Собачье сердце
, Лори Андерсон, Франция / США
Большой всплеск
, Лука Гуаданьино, Италия / Франция
Кытыл
, Руслан Тараховский, Россия
Чистое искусство
, Ренат Давлетьяров, Россия
Закон джунглей
, Антонин Перетжатко, Франция
Иллюзия обмана 2
, Джон М. Чу, США
11 июня 2016
Я умею вязать
, Надежда Степанова, Россия
12 июня 2016
Соврешь — умрешь
, Алан Догузов, Россия
Соль и пламя
, Вернер Херцог, США / Франция / Германия / Мексика
13 июня 2016
Лошади в окнах: Поэтическое персидское просветление Рози Мин
, Энн Мари Флеминг, Канада
Сдается дом со всеми неудобствами
, Вера Сторожева, Россия
Бык из Бронкса
, Мартин Гиги, США
14 июня 2016
Повесть о любви и тьме
, Натали Портман, США / Израиль
15 июня 2016
В поисках Бабеля
, Дэвид Новак, Россия / Украина / Франция / Канада
16 июня 2016
Человек из будущего
, Роман Артемьев, Россия
Заклятие 2
, Джеймс Ван, США
Одноклассницы
, Дмитрий Суворов, Россия
В поисках Дори
, Эндрю Стэнтон, США
Кольца мира
, Сергей Мирошниченко, Россия
17 июня 2016
Из другого теста
, Джон Голдшмидт, Великобритания / Венгрия
18 июня 2016
Чума в ауле Каратас
, Адильхан Ержанов, Казахстан
Тристан и Изольда
, Мариуш Трелиньский, США
19 июня 2016
Счастье
, Рита Осей, Великобритания
Друзья из Франции
, Филипп Котларски, Энн Вейл, Россия / Франция
20 июня 2016
Восставшие мертвецы: Конец игры
, Пэт Уильямс, США
Поисковый движок
, Аталай Ташдикен, Турция
Ослепительный свет заката
, Саломе Джаши, Германия / Грузия
22 июня 2016
Дети против волшебников
, Россия
23 июня 2016
Неуловимые: Бангкок
, Артем Аксененко, Россия
День независимости: Возрождение
, Роланд Эммерих, США
Завтрак у папы
, Мария Кравченко, Россия
КЕ-ДЫ
, Сергей Соловьев, Россия
24 июня 2016
Машина любви
, Павел Руминов, Россия
Свободный штат Джонса
, Гэри Росс, США
Дуэль
, Киран Дарси-Смит, США
28 июня 2016
Инкарнация
, Филип Ковачевич, Сербия
30 июня 2016
Человек - швейцарский нож
, Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт, США
Всевидящее око
, Гэвин Худ, Великобритания
Донбасс. Саур-могила. Неоконченная битва
, Алексей Елистратов, Россия
Тарзан. Легенда
, Дэвид Йейтс, США
Вторая жизнь Уве
, Ханнес Холм, Швеция
Большой и добрый великан
, Стивен Спилберг, США / Великобритания
Romcom Shorts 2016
, США / Канада / Нидерланды / Франция / Великобритания / Аргентина
Приключения красного самолетика
, Хосе Майа, Фредерико Пинто, Бразилия
1 июля 2016
Джулиан Барбур: Сон Основы
, Кароль Ялоховски, Польша
2 июля 2016
Волк из Королевских Виноград
, Ян Немец, Чехия / Словакия / Франция
3 июля 2016
Безукоризненная
, Себастьян Марньер, Франция
7 июля 2016
До встречи с тобой
, Теа Шэррок, США
Свадебный угар
, Джейк Шиманьски, США
Роковое влечение
, Пьер Годо, Франция
Мобильник
, Тод Уильямс, США
Полтора шпиона
, Роусон Маршалл Тербер, США
Отмель
, Хауме Кольет-Серра, США
Идем со мной
, Даниэль Альфредсон, США
В тихом омуте
, Брюно Дюмон, Франция
Гений
, Майкл Грандадж, США
11 июля 2016
Реликвии
, Грег Баккер, Япония
12 июля 2016
Голодная модель
, Дэбби Рошон, США
13 июля 2016
Бен-Гурион — эпилог
, Ярив Мозер, Израиль / Франция / Германия
14 июля 2016
Новости с планеты Марс
, Доминик Молль, Франция / Бельгия
Кикбоксер: Возмездие
, Джон Стокуэлл, США
Сила воли
, Стивен Хопкинс, Франция / Германия / Канада
Море в огне
, Джанфранко Рози, Италия
Хорошие дети
, Крис МакКой, США
Танцуй со мной
, Михаил Шевчук, Россия
Проклятые. Противостояние
, Кодзи Шираиши, Япония
Равные
, Дрейк Доримус, США
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
, Майк Термайер, Гален Т. Чу, США
17 июля 2016
Зип и Зап на острове Капитана
, Оскар Сантос Гомес, Испания
21 июля 2016
Луна над Турином
, Давиде Феррарио, Италия
Паранормальный отряд
, Оливер Ирвинг, США
И гаснет свет...
, Дэвид Ф. Сандберг, США
Светская жизнь
, Вуди Аллен, США
Случайно беременна
, Марилу Берри, Франция
Стартрек: Бесконечность
, Джастин Лин, США
22 июля 2016
Скуби-Ду! и проклятье демона скорости
, Tim Divar, США
25 июля 2016
Годзилла: Возрождение
, Синдзи Хигути, Хидеаки Анно, Япония / США
28 июля 2016
Пеле: Рождение легенды
, Джефф Цимбалист, Майкл Цимбалист, США
Охотники за привидениями
, Айвэн Райтман, США
Bad Guys Shorts
, США
Невероятный Блинки Билл
, Дин Тейлор, Ноэль Клири, Алекс Стадерманн, Алекс Вейт, США / Австралия
Охотники за привидениями
, Пол Фиг, США
Судная ночь 3
, Джеймс ДеМонако, США / Франция
Неоновый демон
, Николас Виндинг Рефн, США / Франция
Мишки Буни: Тайна цирка
, Дин Лян, Китай
Крутые меры
, Джеймс Уоткинс, США
Йоганутые
, Кевин Смит, США
29 июля 2016
Страдание
, Роб Хэмилтон, США
1 августа 2016
Электра
, Патрис Шеро, США
Ночные стражи
, Эмилис Веливис, Россия
2 августа 2016
Химик
, Арт Камачо, США
4 августа 2016
Джульетта
, Педро Альмодовар, Испания
Месть от кутюр
, Джослин Мурхаус, Австралия
Отряд самоубийц
, Дэвид Эйр, США
Где дракон?
, Синг-Чунг Фу, Бетти Тэнг, Китай
Полярные приключения
, Лукас Цяо, Китай
5 августа 2016
Давай будем плохими
, Мартин Оуэн, Великобритания
Рождённый в Китае
, Лу Чуань, США / Великобритания / Китай
9 августа 2016
Искушение
, Александр Тютрюмов, Россия
11 августа 2016
Капитан Фантастик
, Мэтт Росс, США
К черту на рога
, Дженнаро Нунцианте, Италия
Диггеры
, Тихон Корнев, Россия
Афера под прикрытием
, Брэд Фурман, США
Полный расколбас
, Грег Тирнан, Конрад Вернон, США
Пит и его дракон
, Дэвид Лоури, США
17 августа 2016
Свой аэродром
, Юпень Чжоу, Китай
18 августа 2016
Тайная жизнь домашних животных
, Крис Рено, Ярроу Чейни, США
Future Shorts. Summertime Sadness
, Великобритания / США / Бельгия / Грузия
Любовь и дружба
, Уит Стиллман, Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
Бен-Гур
, Тимур Бекмамбетов, США
Арло: Говорящий поросенок
, Том ДеНуччи, США
Курманжан Датка — королева гор
, Садык Шер-Нияз, Кыргызстан
Парни со стволами
, Тодд Филлипс, США
Любой ценой
, Дэвид Маккензи, США
Повелители снов
, Ирина Багрова, Россия
Простая история
, Виктор Татарский, Россия
25 августа 2016
Ураган: Одиссея ветра
, Сириль Барбанкон, Энди Байетт, Жаклин Фармер, Франция
Спарта
, Николай Кудряшов, Россия
Прекрасная планета
, Тони Майерс, США
Не дыши
, Федерико Альварес, США
Механик: Воскрешение
, Деннис Ганзель, США / Таиланд
26 августа 2016
День Сенеки
, Кристийонас Вилджюнас, Литва / Латвия / Россия / Эстония
27 августа 2016
Маша и медведь. День кино 2016
, Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина, Россия
31 августа 2016
Летние дни
, Габриэле Муччино, Италия / США
Костя
, Роман Каргаполов, Россия
1 сентября 2016
Груз свободы
, Павол Барабас, Словакия
Тэли и Толи
, Александр Амиров, Россия
Джейсон Борн
, Пол Гринграсс, США
Девятая жизнь Луи Дракса
, Александр Ажа, США / Великобритания / Канада
Очень плохие мамочки
, Джон Лукас, Скотт Мур, США
Девять жизней
, Барри Зонненфельд, Франция
Все о мужчинах
, Михаил Жерневский, Леонид Марголин, Россия
Жизнь на вулкане
, Джанфранко Панноне, Италия
Предварительная месть
, Элис Лоу, Великобритания
Муравьи на креветке
, Морис Деккерс, Нидерланды
Хроники мстителя
, Кристиан Сесма, США
Это всего лишь конец света
, Ксавье Долан, Франция / Канада
2 сентября 2016
Франка: Хаос и творчество
, Франческо Карроззини, Италия / США
3 сентября 2016
Стратегия Оппенгеймера
, Джозеф Седар, Израиль / США
4 сентября 2016
Бит
, Кейван Карими, Франция / Иран
5 сентября 2016
Пёрышко
, Роан Джонсон, Италия
6 сентября 2016
Жизнь
, Стефан Бризе, Франция
Татьяна
, Джон Ноймайер, Россия
Плохая партия
, Ана Лили Амирпур, США
Трудная мишень-2
, Роэль Рейн, США
Ричард III
, Руперт Гулд, Великобритания
Не так как раньше
, Лестер Гамлет, Куба / Канада
СМС для тебя
, Каролина Херфурт, Германия
7 сентября 2016
И целый мир между нами
, Марко Даниели, Италия / Франция
8 сентября 2016
Послание от Кинга
, Фабрис Дю Вельц, США
ПРОКОФЬЕВ: во время пути
, Анна Матисон, Россия
Монах и бес
, Николай Досталь, Россия
Свет в океане
, Дерек Сиенфрэнс, США / Новая Зеландия
Гонки по-итальянски
, Клаудио Уберти, Италия
Дочь Бога
, Деклан Дэйл, США
Морган
, Люк Скотт, США
Чудо на Гудзоне
, Клинт Иствуд, США
Гамба
, Томохиро Кавамура, Йосихиро Комори, Япония
Детство лидера
, Брэйди Корбет, Великобритания / Венгрия / Франция
Кинотавр Shorts
, Вадим Валиуллин, Алексей Наумов, Сергей Осипьян, Елена Бродач, Игорь Каграманов, Россия
9 сентября 2016
Комната разочарований
, Ди Джей Карузо, США
Девушка
, Дженнифер Бланк, США
ЛБД
, Роб Райнер, США
Соединенное королевство
, Амма Асанте, Великобритания
10 сентября 2016
Ярость
, Ли Сан-иль, Япония
Талисманы
, Кристофер Гест, США
Люсьен Фрейд: Нарисованная жизнь
, Рэнделл Райт, Великобритания
Я вам не негр
, Рауль Пек, США / Франция
11 сентября 2016
Отрицание
, Мик Джексон, США / Великобритания
Томбой
, Уолтер Хилл, США / Канада / Франция
Моя школа тонет в море
, Дэш Шоу, США
Абакус
, Стив Джеймс, США
Их звездный час
, Лоне Шерфиг, Великобритания
Кэти уезжает
, Уэйн Робертс, США / Франция
12 сентября 2016
Город тусклых огней
, Пит Трэвис, Великобритания
Цимбелин
, Мелли Стил, Великобритания
13 сентября 2016
Семейка на выживании
, Синобу Ягути, Япония
15 сентября 2016
Последний поворот
, Дэвид Кэмпбелл, Австралия
Reel Rock 11
, Питер Мортимер, Ник Розен, США
31: Праздник смерти
, Роб Зомби, США
Богини еды
, Веране Фредиани, Франция
Сноуден
, Оливер Стоун, Германия / США
Бриджит Джонс 3
, Шэрон Магуайр, Великобритания
Секреты секса и любви
, Пако Леон, Испания
Отмщение
, Джим Лухан, Билл Плимптон, США
Жених
, Александр Незлобин, Россия
Нерв
, Генри Джуст, Эриель Шульман, США
16 сентября 2016
Ивановы
, Александр Кириенко, Россия
Боксер-марионетка
, Кнейт Гуолтни, США
Почти семнадцать
, Келли Фрэмон, США
17 сентября 2016
Театр жизни
, Питер Сватек, Канада
Путешествие по национальным паркам
, Грег МакГилливрей, США
19 сентября 2016
С кем можно поговорить
, Лю Юйлинь, Китай
Лесной принц
, Куба Шекаж, Польша
20 сентября 2016
Мисс Стивенс
, Джулия Харт, США
22 сентября 2016
Бал
, Эндрю Росси, США
Неоспоримый 4
, Тодор Чапканов, США / Болгария
Аисты
, Николас Столлер, Даг Свитлэнд, США
Искусственный интеллект. Доступ неограничен
, Джон Мур, Ирландия / Франция
Крейсер
, Марио Ван Пиблз, США
Бег — это свобода
, Пьер Морат, Бельгия / Франция / Швейцария
Маленький секрет
, Давид Шурманн, Бразилия / Новая Зеландия
Петербург. Только по любви
, Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Назарова, Наталья Кудряшова, Россия
Музыка чужестранцев
, Морган Невилл, США
Дизлайк
, Павел Руминов, Россия
Молодость по страховке
, Энди Теннант, США
Великолепная семерка
, Антуан Фукуа, США
Такса
, Тодд Солондз, США
Она
, Пол Верховен, Франция / Германия / Бельгия
23 сентября 2016
The Rolling Stones: Havana Moon
, Пол Дагдейл, США
Собаки
, Богдан Мирица, Румыния / Франция / Болгария / Катар
Надоеда
, Лорин Скафария, США
Chicken People
, Николь Лукас, США
24 сентября 2016
Дональд плакал
, Крис Аведисян, США
Краткий обзор
, Мишель Бужена, Франция / Бельгия
В погоне за Майлзом
, Дон Чидл, США
25 сентября 2016
Некоторые женщины
, Келли Райхардт, США
#Услышьменя
, Никита Тихонов-Рау, Россия
29 сентября 2016
Дуэлянт
, Алексей Мизгирев, Россия
Любовь и пингвины
, Мари Мадинье, Франция
Зачинщики
, Джаред Хесс, США
Глубоководный горизонт
, Питер Берг, США
Неделимые
, Эдоардо Де Анджелис, Италия
1 октября 2016
Exprmntl
, Брехт Дебакер, Бельгия / Австрия / Франция / Германия
Причастие
, Анна Замецкая, Польша
Мульт в кино. Выпуск №37
, Екатерина Салабай, Россия
6 октября 2016
Средняя школа: Худшие годы моей жизни
, Стив Карр, США
Наши любовники
, Мигель Анхель Ламата, Испания
Имущество с хвостом
, Хак Ботко, США
Коллектор
, Алексей Красовский, Россия
Импульс
, Аарон Кауфман, США
Снег
, Стефано Инчерти, Италия
Еще один мальчишник
, Кенни Янг, США
Дом странных детей мисс Перегрин
, Тим Бертон, США
Ведьма из Блэр: Новая глава
, Адам Вингард, США
Письма из Багдада
, Сабина Крайэнбюль, США / Великобритания / Франция
Принцесса-лягушка
, Нельсон Шин, Мелани Симка, США
Держи удар, детка!
, Араик Оганесян, Россия
Программа короткометражек «Sexy Shorts 2»
, США
7 октября 2016
Разводитель
, Калеб Веттер, США
Красный русский
, Чарли Браун, Бразилия / Португалия / Россия
Внутри
, Фил Клэйдон, США
Человек-матрас
, Колм Куинн, Ирландия / Швеция / Норвегия
8 октября 2016
Киношлак
, Мигель Анхель Вируете, Пако Фокс, Испания
In the robot skies
, Лайам Янг, Великобритания
Женщины ХХ века
, Майк Миллс, США
9 октября 2016
Монстр из Мартфю
, Арпад Шопшич, Венгрия
13 октября 2016
Verrückt nach Fixi
, Майк Марзук, Германия
Кино, Мануэл ди Оливейра и я
, Жуан Ботелью, Португалия
Новая эра Z
, Колм МакКарти, США / Великобритания
Москва, я терплю тебя
, Сергей Аксенов, Россия
Инферно
, Рон Ховард, США / Япония / Турция / Венгрия
Жизнь подходит к началу
, Олеся Фокина, Россия
Франц
, Франсуа Озон, Германия / Франция
Суперплохие
, Дмитрий Суворов, Россия
Мир семьи Вундерлих
, Дани Леви, Германия / Швейцария
14 октября 2016
Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча
, Энг Ли, США / Великобритания / Китай
15 октября 2016
Снято! Духовная мантра Мика Рока
, Барнаби Клэй, США / Великобритания / Франция
Революция: Новое искусство для нового мира
, Марги Кинмонс, Великобритания / Россия
16 октября 2016
В битве за любовь
, Пьерфранческо Дилиберто, Италия
Мой парень – киллер
, Пако Кабесас, США
17 октября 2016
Дачники
, Александр Вартанов, Россия
18 октября 2016
Шоу ужасов Рокки Хоррора
, Кенни Ортега, США
20 октября 2016
В постели с Викторией
, Жюстин Трие, Франция
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
, Эдвард Цвик, США
Холодное сердце
, Йоханнес Набер, Германия
Ледокол
, Николай Хомерики, Россия
Я не оставлю тебя!
, Дмитрий Кузьмин, Россия
С вещами на вылет!
, Филипп де Шоврон, Франция
Кубо. Легенда о самурае
, Трэвис Найт, США
21 октября 2016
Хэллоуин Мэдеи
, Тайлер Перри, США
22 октября 2016
Не вешайте трубку
, Дэмиен Масе, Алексис Вайсброт, Великобритания
23 октября 2016
Стильная штучка
, Энн Горсод, США
26 октября 2016
Её любовь кипятит воду
, Рёта Накано, Япония
Чихаяфуру. Фильм второй
, Норихиро Коидзуми, Япония
27 октября 2016
Я, Дэниел Блэйк
, Кен Лоуч, Великобритания / Франция
О, Интернет! Грезы цифрового мира
, Вернер Херцог, США
Тролли
, Майк Митчелл, США
Макс Стил
, Стюарт Хендлер, США
Синдбад. Пираты семи штормов
, Владлен Барбэ, Россия
Осенью 41-ого
, Елена Борисова, Россия
Сквозь стену
, Рама Бурштейн, Израиль
Эксперимент «Одержимость»
, Скотт Хансен, США
Куда бы еще вторгнуться
, Майкл Мур, США
Опасные каникулы
, Ольга Беляева, Россия
Расплата
, Гэвин О'Коннор, США
Абсолютная власть
, Даниэль Рагуссис, США
В лучах солнца
, Виталий Манский, Россия / Чехия / Германия / КНДР
Клад
, Ирина Волкова, Россия
28 октября 2016
Атака советских зомби
, Андреа Марфори, Россия / Италия
Завтра будет the same
, Петр Жуков, Россия
Доктор Стрэндж
, Скотт Дерриксон, США
В этом уголке мира
, Сунао Катабути, Япония
Она восстает
, Ларри Уэйд Каррелл, США
30 октября 2016
Вирион
, Алина Галимуллина, Тимур Романов, Россия
1 ноября 2016
Хроники Мелании
, Виестурс Кайриш, Финляндия / Чехия / Литва
3 ноября 2016
Синема нуво
, Эрик Роша, Бразилия
Взломать блогеров
, Максим Свешников, Россия
Танцовщица
, Стефани Ди Гиусто, Франция / Бельгия
Молот
, Нурбек Эген, Россия
Туманные отношения
, Майкл Леннокс, Великобритания
Командир Полярной звезды
, Владимир Котт, Андрей Борисов, Россия
Девушка в поезде
, Тейт Тэйлор, США
Большой собачий побег
, США
Война против всех
, Джон Майкл МакДона, Великобритания
Уличный кот по кличке Боб
, Роджер Споттисвуд, Великобритания
Альдабра: Путешествие к таинственному острову
, Стив Лихтаг, Чехия
Мой убийца
, Костас Марсан, Россия
Источник
, Надежда Витальская, Россия
4 ноября 2016
Побег на Остров Питкэрн
, Марек Улан-Жиманский, Польша
Наводнение
, Хоуп Диксон Лич, Великобритания
За синими дверями
, Мариуш Палей, Польша
Ни пуха, ни праха
, Чания Баттон, Великобритания
Кровавые бивни
, Сергей Ястржембский, Россия / Франция / Кения
5 ноября 2016
Oasis: Supersonic
, Мат Уайткросс, Великобритания
Заблудившиеся
, Алексей Амбросьев младший, Россия
Покидая Блэкпул
, Дэвид Блэр, Великобритания
6 ноября 2016
Огни большой деревни
, Илья Учитель, Россия
8 ноября 2016
Мото 8
, Тэйлор Конгдон, США
9 ноября 2016
История нашего дома
, Ри Юн Хо, КНДР
Сжечь море
, Натали Намбо, Бершаш Маки, Франция
Песни на кладбище
, Бредли Лью, Малайзия / Филиппины
10 ноября 2016
Супер Брис
, Джеймс Ют, Франция
Шпионы по соседству
, Грег Моттола, США
Бременские разбойники
, Алексей Лукьянчиков, Россия
Любовь без правил
, Дмитрий Астрахан, Россия
Арбузные корки
, Борис Гуц, Россия
Темные ангелы
, Скотт Хикс, Венгрия / США
Вне правил
, Уоррен Битти, США
Уиджи: Проклятие доски дьявола
, Майк Флэнеган, США
Хороший мальчик
, Оксана Карас, Россия
11 ноября 2016
Комик
, Тэйлор Хэкфорд, США
Прибытие
, Дени Вильнев, США
14 ноября 2016
Гора 2
, Алпер Каглар, Турция
Piter By
, Алексей Соболев, Россия
15 ноября 2016
Держаться на плаву
, Эрика Берг, США
16 ноября 2016
Улица Барата Рибейру, 716
, Домингос Оливейра, Бразилия
Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся
, Ом Тхэ-хва, Южная Корея
17 ноября 2016
По соображениям совести
, Мэл Гибсон, США
Бегущая от реальности
, Джошуа Марстон, США
Страх темноты
, Кристофер Фитчетт, Австралия
Эволюция
, Люсиль Адзиалилович, Франция / Бельгия
Стоп! Снято! На Байкал!
, Михаил Козлов, Россия
Моя большая греческая свадьба 2
, Кирк Джонс, США
Неизвестная
, Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн, Бельгия / Франция
День патриота
, Питер Берг, США
Пинки: Салон красоты
, Акшай Сингх, Индия
Прикосновение ветра
, Ольга Веремеева, Россия
Дама Пик
, Павел Лунгин, Россия
Фантастические твари и где они обитают
, Дэвид Йейтс, Великобритания / США
Вирус
, Генри Джуст, Эриель Шульман, США
Супергерои
, Кюнг Хо Ли, Южная Корея / США
18 ноября 2016
Почти что здесь
, Жаклин Зюнд, Швейцария / Япония / Испания / США / Великобритания
19 ноября 2016
Сибирская любовь
, Ольга Делан, Россия / Германия
День освобождения
, Мортен Тровик, Норвегия / Словения / Литва
Любители в космосе
, Макс Кестнер, Дания
20 ноября 2016
Уроки пения с Энгри Берд
, Хевон Джи, Южная Корея / Индия
Всё ради девушки
, Андреа Молайоли, Италия
24 ноября 2016
Эластико
, Михаил Расходников, Россия
Зоология
, Иван И. Твердовский, Россия / Германия / Франция
Абатуар. Лабиринт страха
, Даррен Линн Боусман, США
28 панфиловцев
, Ким Дружинин, Андрей Шальопа, Россия
Поезд в Пусан
, Ён Сан-хо, Южная Корея
Психи
, Алексей Китайцев, Россия
Другой мир: Войны крови
, Анна Ферстер, США
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
, Джим Джармуш, США
Ночная игра
, Тобиас Вебер, Швейцария / Великобритания
Рождественский ужин
, Марко Понти, Италия
Вечность
, Чан Ань Хунг, Франция
26 ноября 2016
Тюремный блок К-11
, Джули Манн-Стюарт, США
27 ноября 2016
Дети мисс Кит
, Петра Латастер-Кзиш, Нидерланды
28 ноября 2016
Игрушечный мальчик
, Чжан Яньань, Китай
30 ноября 2016
Научиться доить корову
, Юлиана Сарагоса, Германия / Канада
Волк и овца
, Шарбану Садат, Дания / Франция / Швеция / Афганистан
1 декабря 2016
Моана
, Джон Маскер, Рон Клементс, США
Ткань сновидений
, Джанфранко Кабидду, Италия
Землетрясение
, Сарик Андреасян, Россия
Союзники
, Роберт Земекис, США
7 диких историй о превратностях судьбы
, США / Франция / Пуэрто-Рико
Загадай желание
, Евгений Кравченко, Россия
Наган
, Булат Юсупов, Россия
Американская пастораль
, Филлип Нойс, США
Одиссея
, Жером Салль, Франция
Плохой Санта 2
, Марк Уотерс, США
Анимированная жизнь
, Роджер Росс Уильямс, США
Инкарнация
, Брэд Пейтон, США
Планетариум
, Ребекка Злотовски, США / Франция
2 декабря 2016
The Sun at Midnight
, Керстен Кэртхью, Канада
Оседлать волну
, Сохам Мехта, США
6 декабря 2016
Канарские острова — мир огненных гор
, Майкл Шламбергер, Австрия
Globe: Ричард II
, Саймон Годвин, Великобритания
7 декабря 2016
Mees Kees langs de lijn
, Аниэль Уэбстер, Нидерланды
8 декабря 2016
Хуже, чем ложь
, Шинтаро Шимосава, США
Новогодний корпоратив
, Джош Гордон, Уилл Спек, США
Дом напротив
, Маркус Данстэн, США
Кавказское трио
, Эльдар Шенгелая, Россия
Продавец грез
, Жайме Монжардим, Бразилия
Под покровом ночи
, Том Форд, США
Рудольф Нуреев. Остров его мечты
, Евгения Тирдатова, Турция / Россия
Ура! Каникулы!
, Максим Демченко, Россия
Диванная терапия
, Алешандре Рейнеке, Бразилия
9 декабря 2016
Спектральный анализ
, Ник Матье, США
Сахарная гора
, Ричард Грэй, США
15 декабря 2016
Городские птички
, Юлия Белая, Россия
Iqbal & superchippen
, Оливер Зале, Дания
Любовь не за горами
, Магомед Кумыков, Россия
Миссия: Неадекватна
, Ларри Чарльз, США
В фокусе
, Педро Морелли, Бразилия / Канада
Призрачная красота
, Дэвид Фрэнкел, США
Дары смерти
, Шон Бирн, США
Врач
, Гоша Куценко, Россия
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
, Гарет Эдвардс, США
16 декабря 2016
Ограды
, Дензел Вашингтон, США
Внезапно снова семнадцать
, Чжан Мо, Китай
18 декабря 2016
Конкурс
, Евгений Ховаев, Россия
22 декабря 2016
Ёлки 5
, Тимур Бекмамбетов, Россия
Найди меня, если сможешь
, Зак Уэдон, Великобритания
Рыба-мечта
, Андрей Бильжо, Россия / Эстония
Гибби
, Фил Горн, США
Охотники
, Александр Селиверстов, Россия
Пассажиры
, Мортен Тильдум, США
24 декабря 2016
Дед Мороз: Битва Магов
, Александр Войтинский, Россия
Три богатыря и Морской царь
, Константин Феоктистов, Россия
25 декабря 2016
Иван
, Алена Давыдова, Россия
Магический кубок
, Екатерина Задорина, Россия
26 декабря 2016
Чихаяфуру. Фильм первый
, Норихиро Коидзуми, Япония
Первый удар
, Энца Негрони, Италия
29 декабря 2016
3 счастливых поросенка
, Жан-Франсуа Пуле, Канада
Проклятая
, Павел Латушкин, Россия
Волшебная мелодия
, Алексей Амбросьев младший, Александр Лукин, Россия
Проклятая
, Павел Латушкин, Россия
Преображение
, Татьяна Воронецкая, Дмитрий Сергин, Россия
Future Shorts. Метаморфозы
, Великобритания / Нидерланды / Швейцария / Франция / Болгария / Швеция / Россия
Party-zan фильм
, Андрей Курейчик, Сергей Дмитренко, Беларусь
Викинг
, Андрей Кравчук, Россия
30 декабря 2016
Последний Далай-лама?
, Микки Лемле, США
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1904
1902
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Написать отзыв
2026, США / Испания, боевик, триллер
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить