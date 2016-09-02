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Под покровом ночи Под покровом ночи
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Nocturnal Animals

Под покровом ночи, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами новый фильм известного дизайнера и режиссёра Тома Форда «Под покровом ночи». Он дебютировал в кино с лентой «Одинокий мужчина». Сценарий к картине он также написал самостоятельно. В главных ролях снялся целый ансамбль узнаваемых актёров, среди которых Эми Адамс («Бэтмен против Супермена», «Афера по-американски»), Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Донни Дарко»), Майкл Шеннон («Подпольная империя»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Годзилла»), Айла Фишер («Шопоголик»), Арви Хаммер («Социальная сеть») и другие.

Главная героиня фильма «Под покровом ночи» живёт в Лос-Анджелесе, и у неё всё просто замечательно. Она является владелицей собственной галереи, а также замужем за отличным человеком. Но однажды прошлое врывается к ней в виде посылки от бывшего возлюбленного. Он желает увидеться со Сьюзен, однако прежде просит прочесть свою новую книгу. Открыв первую страницу, героиню засасывает в прошлое, из которого будет очень непросто найти выход.

- Фильм снят по бестселлеру Остина Райта «Тони и Сьюзен»

- Изначально фильм в отечественном прокате назывался  «Ночные животные», однако позже сменил имя на «Под покровом ночи». В 2007 году была выпущена картина с таким же русским названием

- Эми Адамс и Майкл Шеннон играли вместе в фильме «Человек из стали» и в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

- В фильме мог сыграть Джордж Клуни, а Лора Линни заменила Ким Бейсингер

- В картине также снялись Дженна Мэллоун и Карл Глусман, которые играли вместе в «Неоновом демоне»

- «Под покровом ночи» - это вторая режиссёрская работа Тома Форда. Его дебют, «Одинокий мужчина», вышел в прокат в 2009 году

Спустя много лет после развода, Сьюзан Морроу получает от бывшего мужа Эдварда рукопись его первого большого романа «Ночные животные», с просьбой прочесть и оценить литературные способности. Главный герой произведения — профессор математики Тони Гастингс, семейный отпуск которого становится ожесточенным и смертельно опасным. Читая роман, Сьюзан увлекается и переосмысливает свои отношения с экс-супругом. Книга полна намеков и загадок, адресованных непосредственно ей…

7.7 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 декабря 2016
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 2 сентября 2016
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Том Форд
Том Форд
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Айла Фишер
Айла Фишер
Эми Адамс
Эми Адамс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Под покровом ночи 6 постеров
Золотой глобус Лучший актёр второго плана
Венецианский кинофестиваль Главный приз жюри
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Под покровом ночи смотреть онлайн

Под покровом ночи
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Бальзак говорил, что жизнь — лучшая идея для произведения. Что ж, в мире много разных вещей: и хороших, и плохих. Правда, если выбрать в качестве сюжета вторые, есть риск, что познакомиться с ним сможет только аудитория, достигшая определённого возраста. Но вообще, мир, который сотворил человек, очень жесток, и никакие возрастные ограничения от этой жестокости, к сожалению, не уберегут. Но вот у новой картины сценариста и продюсера Тома Форда «Под покровом ночи»…
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Софья Абашева 25 декабря 2016, 19:10
Я могла бы назвать Тома Форда кинокутюрье, ибо это высокий кинематограф.
Два часа в одиночестве кинозала пролетели незаметно и принесли бурю эмоций:… Читать дальше…
Юлия Марченко 10 декабря 2016, 17:30
Давно не видела такого потрясающего фильма! Под впечатлением. Каждый кадр и каждое слово имеет смысл. Держит в напряжении с первой секунды.… Читать дальше…
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