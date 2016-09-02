Под покровом ночи, 2016

- Фильм снят по бестселлеру Остина Райта «Тони и Сьюзен»

- Изначально фильм в отечественном прокате назывался «Ночные животные», однако позже сменил имя на «Под покровом ночи». В 2007 году была выпущена картина с таким же русским названием

- Эми Адамс и Майкл Шеннон играли вместе в фильме «Человек из стали» и в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

- В фильме мог сыграть Джордж Клуни, а Лора Линни заменила Ким Бейсингер

- В картине также снялись Дженна Мэллоун и Карл Глусман, которые играли вместе в «Неоновом демоне»

- «Под покровом ночи» - это вторая режиссёрская работа Тома Форда. Его дебют, «Одинокий мужчина», вышел в прокат в 2009 году