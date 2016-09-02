Под покровом ночи, 2016

Перед вами новый фильм известного дизайнера и режиссёра Тома Форда «Под покровом ночи». Он дебютировал в кино с лентой «Одинокий мужчина». Сценарий к картине он также написал самостоятельно. В главных ролях снялся целый ансамбль узнаваемых актёров, среди которых Эми Адамс («Бэтмен против Супермена», «Афера по-американски»), Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Донни Дарко»), Майкл Шеннон («Подпольная империя»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Годзилла»), Айла Фишер («Шопоголик»), Арви Хаммер («Социальная сеть») и другие.
Главная героиня фильма «Под покровом ночи» живёт в Лос-Анджелесе, и у неё всё просто замечательно. Она является владелицей собственной галереи, а также замужем за отличным человеком. Но однажды прошлое врывается к ней в виде посылки от бывшего возлюбленного. Он желает увидеться со Сьюзен, однако прежде просит прочесть свою новую книгу. Открыв первую страницу, героиню засасывает в прошлое, из которого будет очень непросто найти выход.
- Фильм снят по бестселлеру Остина Райта «Тони и Сьюзен»
- Изначально фильм в отечественном прокате назывался «Ночные животные», однако позже сменил имя на «Под покровом ночи». В 2007 году была выпущена картина с таким же русским названием
- Эми Адамс и Майкл Шеннон играли вместе в фильме «Человек из стали» и в ленте «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
- В фильме мог сыграть Джордж Клуни, а Лора Линни заменила Ким Бейсингер
- В картине также снялись Дженна Мэллоун и Карл Глусман, которые играли вместе в «Неоновом демоне»
- «Под покровом ночи» - это вторая режиссёрская работа Тома Форда. Его дебют, «Одинокий мужчина», вышел в прокат в 2009 году
Спустя много лет после развода, Сьюзан Морроу получает от бывшего мужа Эдварда рукопись его первого большого романа «Ночные животные», с просьбой прочесть и оценить литературные способности. Главный герой произведения — профессор математики Тони Гастингс, семейный отпуск которого становится ожесточенным и смертельно опасным. Читая роман, Сьюзан увлекается и переосмысливает свои отношения с экс-супругом. Книга полна намеков и загадок, адресованных непосредственно ей…
Два часа в одиночестве кинозала пролетели незаметно и принесли бурю эмоций:… Читать дальше…