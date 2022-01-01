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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1993

Архив премьер 1993 года

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1 января 1993
Настя, Георгий Данелия, Россия Убийца, Борис Айрапетян, Россия Разборчивый жених, Сергей Микаэлян, Россия Пряник, Владимир Арбеков, СССР Тюремный романс, Россия На Муромской дорожке, Федор Петрухин, Германия Американский дедушка, Иван Щеголев, Россия Ночь вопросов..., Татьяна Магар, Украина Русский бизнес, Михаил Кокшенов, Россия Несравненная, Василий Панин, Россия Пленники удачи, Максим Пежемский, Россия / Франция Ты есть..., Владимир Макеранец, Россия Пистолет с глушителем, Валентин Ховенко, Россия Уснувший пассажир, Ярополк Лапшин, Россия Барабаниада, Сергей Овчаров, Россия / Франция Мафия бессмертна, Леонид Партигул, Россия Пчелка, Александр Сорокин, Россия Про бизнесмена Фому, Валерий Чиков, Россия
3 января 1993
История Эми Фишер, Энди Теннант, США Не хочу жениться!, Сергей Никоненко, Россия
6 января 1993
Аризонская мечта, Эмир Кустурица, США / Франция
8 января 1993
Лепрекон, Марк Джонс, США
15 января 1993
Тело как улика, Ули Эдель, США / Германия
21 января 1993
Сталинград, Йозеф Фильсмайер
1 февраля 1993
Ты у меня одна, Дмитрий Астрахан, Россия
5 февраля 1993
Исчезновение, Джордж Слейзер, США
16 февраля 1993
Витгенштейн, Дерек Джармен, Великобритания / Япония
18 февраля 1993
Дельфинчики Амвракийского залива, Динос Димопулос, Греция
23 февраля 1993
Голландский мастер, Сьюзэн Сейдельман, Германия / США
28 февраля 1993
Макаров, Владимир Хотиненко, Россия
3 марта 1993
В стране глухих, Николас Филибер, Франция / Великобритания / Италия / Швейцария
5 марта 1993
Бешеный пес и Глори, Джон МакНотон, США Дети Свинга, Томас Картер, США
8 марта 1993
Эта женщина в окне, Леонид Эйдлин, Россия
12 марта 1993
Когда вечеринка заканчивается, Мэттью Ирмас, США В плену песков, Микаэл Саломон, США СиБи 4: Четвертый подряд, Тамра Дэвис, США
19 марта 1993
Убийца, Джон Бэдэм, США
25 марта 1993
Приключения Гекльберри Финна, Стивен Соммерс, США
1 апреля 1993
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди, Леонид Гайдай, Россия / США
2 апреля 1993
Джек-медвежонок, Маршалл Херсковиц, США
9 апреля 1993
Жизнь этого парня, Майкл Кейтон-Джонс, США
14 апреля 1993
Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива, Андрей Малюков, Россия
23 апреля 1993
Бенни и Джун, Джеримайя С. Чечик, США
24 апреля 1993
Доппельгангер, Ави Нешер, США
1 мая 1993
Робокоп 3, Фред Деккер, США
7 мая 1993
Дейв, Айвэн Райтман, США
15 мая 1993
Похитители тел, Абель Феррара, США
20 мая 1993
Скалолаз, Ренни Харлин, США / Франция / Италия
21 мая 1993
Горячие головы 2, Джим Абрахамс, США Щепка, Филлип Нойс, США
26 мая 1993
Много шума из ничего, Кеннет Брана, Великобритания
1 июня 1993
Еловое яблоко, Борис Тузанович, Россия Никита, Люк Бессон, Франция / Италия
4 июня 1993
Виновен вне подозрений, Сидни Люмет, США Гномы и Горный Король, Инесса Ковалевская, Россия
6 июня 1993
Завещание Сталина, Михаил Туманишвили, Россия Дикая любовь, Виллен Новак, Украина Кодекс бесчестия, Всеволод Шиловский, Россия
23 июня 1993
Фирма, Сидни Поллак, США
25 июня 1993
На что способна любовь, Брайан Гибсон, США
16 июля 1993
Фокус-покус, Кенни Ортега, США
23 июля 1993
Поэтичная Джастис, Джон Синглтон, США Слежка 2: Снова в засаде, Джон Бэдэм, США
25 июля 1993
Падение, Лев Пискунов, Россия
28 июля 1993
Робин Гуд: Мужчины в трико, Мэл Брукс, США
30 июля 1993
Восходящее солнце, Филип Кауфман, США Над темной водой, Дмитрий Месхиев, Россия
6 августа 1993
Обнаженная, Майк Ли, Великобритания Парень с того света, Боб Бэлабан, США
8 августа 1993
Вопреки всему, Тимофей Спивак, Россия
11 августа 1993
Вспоминая Одри Хепберн, Джин Фельдман, США Выбор игры, Стивен Зэйллян, США
13 августа 1993
Сердце и души, Рон Андервуд, США
16 августа 1993
Загадочное убийство в Манхэттэне, Вуди Аллен, США
18 августа 1993
Нежная мишень, Пьер Сальвадори, Франция
20 августа 1993
Бесплатные деньги, Рамон Менендез, США Трудная мишень, Джон Ву, США
27 августа 1993
То, что называют любовью, Питер Богданович, США Нужные вещи, Фрейзер С. Хестон, США Отчаянный папа, Даррелл Рудт, США
31 августа 1993
Эпоха невинности, Мартин Скорсезе, США
1 сентября 1993
Серые волки, Игорь Гостев, Россия
3 сентября 1993
Калифорния, Доминик Сена, США
4 сентября 1993
Короткий монтаж, Роберт Олтмен, США Монстры, Сергей Кучков, Россия
9 сентября 1993
Град камней, Кен Лоуч, Великобритания Бронкская история, Роберт Де Ниро, США
10 сентября 1993
Опасная женщина, Стивен Джилленхол, США Под кайфом в смятении, Ричард Линклейтер, США Настоящая любовь, Тони Скотт, США Настоящая МакКой, Рассел Малкэй, США
11 сентября 1993
Сны, Александр Бородянский, Карен Шахназаров, Россия Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь, Рэй Мюллер, Франция / Великобритания / Германия / Бельгия Вирус, Роджер Споттисвуд, США Коты-антитеррористы, Роберт Альварес, США
16 сентября 1993
Полный П., Грегг Араки, США
17 сентября 1993
Далеко-далеко, Рон Ховард, США Запах женщины, Мартин Брест, США Игры патриотов, Филлип Нойс, США Бетховен, Брайан Левант, США Человек дождя, Барри Левинсон, США
24 сентября 1993
Программа, Дэвид С. Уорд, США Добрый сынок, Джозеф Рубин, США
25 сентября 1993
Час свиньи, Лесли Мегахи, Великобритания
29 сентября 1993
Готова на все, Хэролд Беккер, Канада / США
1 октября 1993
Что гложет Гилберта Грэйпа?, Лассе Халльстрем, США Крутые виражи, Джон Тертелтауб, США
8 октября 1993
Мистер Джонс, Майк Фиггис, США
9 октября 1993
Кошмар перед Рождеством, Генри Селик, США
21 октября 1993
Итальянское кино, Роберто Монтичелло
5 ноября 1993
Уж кто бы говорил 3, Том Ропелевски, США Плоть от плоти, Стивен Кловз, США
12 ноября 1993
Путь Карлито, Брайан Де Пальма, США
19 ноября 1993
Ценности семейки Аддамс, Барри Зонненфельд, США
22 ноября 1993
Миссис Даутфайр, Крис Коламбус, США
24 ноября 1993
Предсказание, Эльдар Рязанов, Россия / Франция Совершенный мир, Клинт Иствуд, США
1 декабря 1993
Маленький Будда, Бернардо Бертолуччи, Франция / Великобритания / Лихтенштейн
2 декабря 1993
Джеронимо: Американская легенда, Уолтер Хилл, США
8 декабря 1993
Шесть степеней отчуждения, Фред Скеписи, США
10 декабря 1993
Мир Уэйна 2, Стивен Серджик, США В супе, Александр Рокуэлл, США / Франция / Германия / Япония
12 декабря 1993
Во имя отца, Джим Шеридан, Ирландия / Великобритания
15 декабря 1993
Бетховен 2, Род Дэниэл, США
17 декабря 1993
Дело о пеликанах, Алан Дж. Пакула, США Я боролся с Эрнестом Хемингуэем, Рэнда Хейнс, США
22 декабря 1993
Филадельфия, Джонатан Демме, США
25 декабря 1993
Бэтмэн: Маска фантазма, Эрик Радомски, Брюс В Тимм, Кевин Алтери, США
31 декабря 1993
Столетие, Стивен Полякофф, Великобритания Счастливый неудачник, Валерий Быченков, Россия
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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