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1 января 1993
Настя
, Георгий Данелия, Россия
Убийца
, Борис Айрапетян, Россия
Разборчивый жених
, Сергей Микаэлян, Россия
Пряник
, Владимир Арбеков, СССР
Тюремный романс
, Россия
На Муромской дорожке
, Федор Петрухин, Германия
Американский дедушка
, Иван Щеголев, Россия
Ночь вопросов...
, Татьяна Магар, Украина
Русский бизнес
, Михаил Кокшенов, Россия
Несравненная
, Василий Панин, Россия
Пленники удачи
, Максим Пежемский, Россия / Франция
Ты есть...
, Владимир Макеранец, Россия
Пистолет с глушителем
, Валентин Ховенко, Россия
Уснувший пассажир
, Ярополк Лапшин, Россия
Барабаниада
, Сергей Овчаров, Россия / Франция
Мафия бессмертна
, Леонид Партигул, Россия
Пчелка
, Александр Сорокин, Россия
Про бизнесмена Фому
, Валерий Чиков, Россия
3 января 1993
История Эми Фишер
, Энди Теннант, США
Не хочу жениться!
, Сергей Никоненко, Россия
6 января 1993
Аризонская мечта
, Эмир Кустурица, США / Франция
8 января 1993
Лепрекон
, Марк Джонс, США
15 января 1993
Тело как улика
, Ули Эдель, США / Германия
21 января 1993
Сталинград
, Йозеф Фильсмайер
1 февраля 1993
Ты у меня одна
, Дмитрий Астрахан, Россия
5 февраля 1993
Исчезновение
, Джордж Слейзер, США
16 февраля 1993
Витгенштейн
, Дерек Джармен, Великобритания / Япония
18 февраля 1993
Дельфинчики Амвракийского залива
, Динос Димопулос, Греция
23 февраля 1993
Голландский мастер
, Сьюзэн Сейдельман, Германия / США
28 февраля 1993
Макаров
, Владимир Хотиненко, Россия
3 марта 1993
В стране глухих
, Николас Филибер, Франция / Великобритания / Италия / Швейцария
5 марта 1993
Бешеный пес и Глори
, Джон МакНотон, США
Дети Свинга
, Томас Картер, США
8 марта 1993
Эта женщина в окне
, Леонид Эйдлин, Россия
12 марта 1993
Когда вечеринка заканчивается
, Мэттью Ирмас, США
В плену песков
, Микаэл Саломон, США
СиБи 4: Четвертый подряд
, Тамра Дэвис, США
19 марта 1993
Убийца
, Джон Бэдэм, США
25 марта 1993
Приключения Гекльберри Финна
, Стивен Соммерс, США
1 апреля 1993
На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди
, Леонид Гайдай, Россия / США
2 апреля 1993
Джек-медвежонок
, Маршалл Херсковиц, США
9 апреля 1993
Жизнь этого парня
, Майкл Кейтон-Джонс, США
14 апреля 1993
Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива
, Андрей Малюков, Россия
23 апреля 1993
Бенни и Джун
, Джеримайя С. Чечик, США
24 апреля 1993
Доппельгангер
, Ави Нешер, США
1 мая 1993
Робокоп 3
, Фред Деккер, США
7 мая 1993
Дейв
, Айвэн Райтман, США
15 мая 1993
Похитители тел
, Абель Феррара, США
20 мая 1993
Скалолаз
, Ренни Харлин, США / Франция / Италия
21 мая 1993
Горячие головы 2
, Джим Абрахамс, США
Щепка
, Филлип Нойс, США
26 мая 1993
Много шума из ничего
, Кеннет Брана, Великобритания
1 июня 1993
Еловое яблоко
, Борис Тузанович, Россия
Никита
, Люк Бессон, Франция / Италия
4 июня 1993
Виновен вне подозрений
, Сидни Люмет, США
Гномы и Горный Король
, Инесса Ковалевская, Россия
6 июня 1993
Завещание Сталина
, Михаил Туманишвили, Россия
Дикая любовь
, Виллен Новак, Украина
Кодекс бесчестия
, Всеволод Шиловский, Россия
23 июня 1993
Фирма
, Сидни Поллак, США
25 июня 1993
На что способна любовь
, Брайан Гибсон, США
16 июля 1993
Фокус-покус
, Кенни Ортега, США
23 июля 1993
Поэтичная Джастис
, Джон Синглтон, США
Слежка 2: Снова в засаде
, Джон Бэдэм, США
25 июля 1993
Падение
, Лев Пискунов, Россия
28 июля 1993
Робин Гуд: Мужчины в трико
, Мэл Брукс, США
30 июля 1993
Восходящее солнце
, Филип Кауфман, США
Над темной водой
, Дмитрий Месхиев, Россия
6 августа 1993
Обнаженная
, Майк Ли, Великобритания
Парень с того света
, Боб Бэлабан, США
8 августа 1993
Вопреки всему
, Тимофей Спивак, Россия
11 августа 1993
Вспоминая Одри Хепберн
, Джин Фельдман, США
Выбор игры
, Стивен Зэйллян, США
13 августа 1993
Сердце и души
, Рон Андервуд, США
16 августа 1993
Загадочное убийство в Манхэттэне
, Вуди Аллен, США
18 августа 1993
Нежная мишень
, Пьер Сальвадори, Франция
20 августа 1993
Бесплатные деньги
, Рамон Менендез, США
Трудная мишень
, Джон Ву, США
27 августа 1993
То, что называют любовью
, Питер Богданович, США
Нужные вещи
, Фрейзер С. Хестон, США
Отчаянный папа
, Даррелл Рудт, США
31 августа 1993
Эпоха невинности
, Мартин Скорсезе, США
1 сентября 1993
Серые волки
, Игорь Гостев, Россия
3 сентября 1993
Калифорния
, Доминик Сена, США
4 сентября 1993
Короткий монтаж
, Роберт Олтмен, США
Монстры
, Сергей Кучков, Россия
9 сентября 1993
Град камней
, Кен Лоуч, Великобритания
Бронкская история
, Роберт Де Ниро, США
10 сентября 1993
Опасная женщина
, Стивен Джилленхол, США
Под кайфом в смятении
, Ричард Линклейтер, США
Настоящая любовь
, Тони Скотт, США
Настоящая МакКой
, Рассел Малкэй, США
11 сентября 1993
Сны
, Александр Бородянский, Карен Шахназаров, Россия
Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь
, Рэй Мюллер, Франция / Великобритания / Германия / Бельгия
Вирус
, Роджер Споттисвуд, США
Коты-антитеррористы
, Роберт Альварес, США
16 сентября 1993
Полный П.
, Грегг Араки, США
17 сентября 1993
Далеко-далеко
, Рон Ховард, США
Запах женщины
, Мартин Брест, США
Игры патриотов
, Филлип Нойс, США
Бетховен
, Брайан Левант, США
Человек дождя
, Барри Левинсон, США
24 сентября 1993
Программа
, Дэвид С. Уорд, США
Добрый сынок
, Джозеф Рубин, США
25 сентября 1993
Час свиньи
, Лесли Мегахи, Великобритания
29 сентября 1993
Готова на все
, Хэролд Беккер, Канада / США
1 октября 1993
Что гложет Гилберта Грэйпа?
, Лассе Халльстрем, США
Крутые виражи
, Джон Тертелтауб, США
8 октября 1993
Мистер Джонс
, Майк Фиггис, США
9 октября 1993
Кошмар перед Рождеством
, Генри Селик, США
21 октября 1993
Итальянское кино
, Роберто Монтичелло
5 ноября 1993
Уж кто бы говорил 3
, Том Ропелевски, США
Плоть от плоти
, Стивен Кловз, США
12 ноября 1993
Путь Карлито
, Брайан Де Пальма, США
19 ноября 1993
Ценности семейки Аддамс
, Барри Зонненфельд, США
22 ноября 1993
Миссис Даутфайр
, Крис Коламбус, США
24 ноября 1993
Предсказание
, Эльдар Рязанов, Россия / Франция
Совершенный мир
, Клинт Иствуд, США
1 декабря 1993
Маленький Будда
, Бернардо Бертолуччи, Франция / Великобритания / Лихтенштейн
2 декабря 1993
Джеронимо: Американская легенда
, Уолтер Хилл, США
8 декабря 1993
Шесть степеней отчуждения
, Фред Скеписи, США
10 декабря 1993
Мир Уэйна 2
, Стивен Серджик, США
В супе
, Александр Рокуэлл, США / Франция / Германия / Япония
12 декабря 1993
Во имя отца
, Джим Шеридан, Ирландия / Великобритания
15 декабря 1993
Бетховен 2
, Род Дэниэл, США
17 декабря 1993
Дело о пеликанах
, Алан Дж. Пакула, США
Я боролся с Эрнестом Хемингуэем
, Рэнда Хейнс, США
22 декабря 1993
Филадельфия
, Джонатан Демме, США
25 декабря 1993
Бэтмэн: Маска фантазма
, Эрик Радомски, Брюс В Тимм, Кевин Алтери, США
31 декабря 1993
Столетие
, Стивен Полякофф, Великобритания
Счастливый неудачник
, Валерий Быченков, Россия
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2021, Россия, триллер
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2011, США, драма, боевик
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