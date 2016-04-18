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Постер фильма Фотограф
5.7
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5.7

Фотограф

, 2016
Lavender
США, Канада / триллер, драма / 18+
Постер фильма Фотограф
5.7

Причины посмотреть

Факты

Режиссёр Эд Гасс-Доннели ("Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие") снимает свой четвёртый фильм, который называется "Фотограф". В картине сыграли такие актёры, как Эбби Корниш ("Запрещённый приём", "Области тьмы", "Кэнди"), Джастин Лонг ("Бивень", "Вышибалы"), Дермот Малруни ("Лоскутное одеяло", "Новенькая") и другие.

В центре сюжета фильма "Фотограф" окажется молодая женщина, которая потеряла память. По совету своего психотерапевта она отправляется в дом, где выросла. Однако вместо воспоминаний к ней начинают приходить необъяснимые и зловещие видения.

- Премьера фильма "Фотограф" состоялась в рамках кинофестиваля Трайбека в апреле 2016 года

- Прошло три года после того, как Эд Гасс-Доннели снял свой предыдущий фильм «Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие»

- «Фотограф» - один из двух фильмов 2016 года, в котором сыграла Эбби Корниш. Также она снялась в ленте «Девушка, которая придумала поцелуи»

В ролях

Дермот Малруни
Дермот Малруни
Patrick
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Jane
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Liam
Диего Клаттенхофф
Диего Клаттенхофф
Alan
Пейтон Кеннеди
Пейтон Кеннеди
Young Jane
Лола Флэнери
Alice
Сара Эбботт
Susie
Лииса Репо-Мартелл
Лииса Репо-Мартелл
Jennifer
Стюарт Хьюз
Dr. Michaels
Katie Odegaard
Charlotte
Режиссер Эд Гасс-Доннели
Сценарист Колин Фриззелл, Эд Гасс-Доннели
Композитор Сара Нойфелд, Колин Стетсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 1 апреля 2017
Премьера в мире 18 апреля 2016
Дата выхода
18 апреля 2016 Россия Магнум Пикчерз 16+
18 апреля 2016 Казахстан
18 апреля 2016 Украина
Производство South Creek Pictures, 3 Legged Dog Films
Другие названия
Lavender, El misterio de Jane, Trauma, Suratchi, Фотограф, ラベンダー 妖精の歌, 薰衣草, Lavanda

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb

Цитаты

Jane Привет.
Alan [протягивает ей папку]
Jane [листает страницы] Откуда у тебя это?
Alan Кто-то из архива прислал.
Jane [продолжает листать, расстраивается] Так не может быть... Приёмные родители бы сказали.
Alan Джейн. Эти дела... они не просто так появились... Ты их заказывала.
Jane Когда?
Alan Ты скажи мне.
Jane [сквозь зубы] Не помню.
Alan Ты владеешь этим домом.
Jane [бьёт рукой по столу и кричит] НЕТ!
[глубоко вздыхает]
Jane Я забываю "мелочи", вроде встреч, дней рождений, когда нужно забрать...
[начинает задыхаться]
Jane Не...
Alan [приседает, чтобы смотреть на неё в глаза] Прости.
[отводит взгляд]
Alan Мне здесь вообще не место; я должен был её забрать.
[когда Джейн молчит]
Alan Трастовый фонд платит налоги на дом. Управляет им... Патрик Райер? Похоже, у тебя есть дядя. Вот почему ты всё время пытаешься сфотографировать это место.
Jane [ничего не говорит, смотрит на Алана в отчаянии]
Alan Джейн, эй... Эй.
[кладёт руку ей на щёку]
Alan Мы разберёмся.

Отзывы о фильме

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