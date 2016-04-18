Режиссёр Эд Гасс-Доннели ("Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие") снимает свой четвёртый фильм, который называется "Фотограф". В картине сыграли такие актёры, как Эбби Корниш ("Запрещённый приём", "Области тьмы", "Кэнди"), Джастин Лонг ("Бивень", "Вышибалы"), Дермот Малруни ("Лоскутное одеяло", "Новенькая") и другие.
В центре сюжета фильма "Фотограф" окажется молодая женщина, которая потеряла память. По совету своего психотерапевта она отправляется в дом, где выросла. Однако вместо воспоминаний к ней начинают приходить необъяснимые и зловещие видения.
- Премьера фильма "Фотограф" состоялась в рамках кинофестиваля Трайбека в апреле 2016 года
- Прошло три года после того, как Эд Гасс-Доннели снял свой предыдущий фильм «Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие»
- «Фотограф» - один из двух фильмов 2016 года, в котором сыграла Эбби Корниш. Также она снялась в ленте «Девушка, которая придумала поцелуи»
|18 апреля 2016
|Россия
|Магнум Пикчерз
|16+
|18 апреля 2016
|Казахстан
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|Украина