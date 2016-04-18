Jane Привет.

Alan [протягивает ей папку]

Jane [листает страницы] Откуда у тебя это?

Alan Кто-то из архива прислал.

Jane [продолжает листать, расстраивается] Так не может быть... Приёмные родители бы сказали.

Alan Джейн. Эти дела... они не просто так появились... Ты их заказывала.

Jane Когда?

Alan Ты скажи мне.

Jane [сквозь зубы] Не помню.

Alan Ты владеешь этим домом.

Jane [бьёт рукой по столу и кричит] НЕТ!

[глубоко вздыхает]

Jane Я забываю "мелочи", вроде встреч, дней рождений, когда нужно забрать...

[начинает задыхаться]

Jane Не...

Alan [приседает, чтобы смотреть на неё в глаза] Прости.

[отводит взгляд]

Alan Мне здесь вообще не место; я должен был её забрать.

[когда Джейн молчит]

Alan Трастовый фонд платит налоги на дом. Управляет им... Патрик Райер? Похоже, у тебя есть дядя. Вот почему ты всё время пытаешься сфотографировать это место.

Jane [ничего не говорит, смотрит на Алана в отчаянии]

Alan Джейн, эй... Эй.

[кладёт руку ей на щёку]