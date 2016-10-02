Лучшая английская группа со времен The Beatles – так когда-то охарактеризовали журналисты манчестерскую группу Oasis, взорвавшую музыкальные чарты своим первым же синглом.
Oasis – суперзвезды не только в родной Великобритании, но и по всему миру: всего они продали более 70 миллионов копий своих пластинок. Успех их стадионных гимнов ‘Live Forever’, ‘Wonderwall’ и ‘Don't Look Back in Anger’, ставших своеобразным олицетворением лихих 90-х, до сих пор не удалось повторить, пожалуй, никому.
Документальный фильм изучает историю этой легендарной группы: их стремительный взлёт, хаотичные времена на самой вершине Олимпа и эпическое падение. В фильме представлены уникальные документальные кадры из архивов самих участников Oasis, которые до этого никто в мире не видел.
