7.9 Рейтинг IMDb: 7.8
Киноафиша Фильмы Oasis: Supersonic

Oasis: Supersonic

Oasis: Supersonic 18+
О фильме

Лучшая английская группа со времен The Beatles – так когда-то охарактеризовали журналисты манчестерскую группу Oasis, взорвавшую музыкальные чарты своим первым же синглом.

Oasis – суперзвезды не только в родной Великобритании, но и по всему миру: всего они продали более 70 миллионов копий своих пластинок. Успех их стадионных гимнов ‘Live Forever’, ‘Wonderwall’ и ‘Don't Look Back in Anger’, ставших своеобразным олицетворением лихих 90-х, до сих пор не удалось повторить, пожалуй, никому.

Документальный фильм изучает историю этой легендарной группы: их стремительный взлёт, хаотичные времена на самой вершине Олимпа и эпическое падение. В фильме представлены уникальные документальные кадры из архивов самих участников Oasis, которые до этого никто в мире не видел.

Oasis: Supersonic - трейлер
Oasis: Supersonic  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 24 декабря 2016
Премьера в мире 2 октября 2016
Дата выхода
5 ноября 2016 Россия CoolConnections 18+
2 октября 2016 Великобритания
13 октября 2016 Дания
14 октября 2016 Ирландия
5 ноября 2016 Казахстан
27 января 2025 Литва N13
6 октября 2016 Нидерланды
26 октября 2016 США
16 декабря 2016 Тайвань
5 ноября 2016 Украина
2 октября 2016 Швеция 15
24 ноября 2016 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $1 610 808
Производство Lorton Entertainment, Mint Pictures, Nemperor
Другие названия
Oasis: Supersonic, Supersonic, Untitled Oasis Documentary, オアシス　スーパーソニック
Режиссер
Мат Уайткросс
В ролях
Ноэль Галлахер
Лиэм Галлахер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.9
13 голосов
7.8 IMDb
Отзывы о фильме

Oasis: Supersonic - трейлер
Oasis: Supersonic Трейлер
