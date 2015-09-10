Помнить, 2015

В доме престарелых в Нью-Йорке переживший концлагерь Зев Гутман, 89-летний пациент, страдающий от старческой деменции, скорбит по своей ушедшей жене Рут. Его друг, также переживший Освенцим и недееспособный Макс Розенбаум, напоминает Зеву о том, что он обещал сделать после смерти Рут. Макс убеждает Зева отомстить за их семьи, разыскав и убив Отто Уоллиша, блокфюрера их барака, и дает ему письменные инструкции, которым он должен следовать. Постепенно Зев понимает, что он стал жертвой манипуляции. Где же скрывается правда, которую он забыл?
90-летний Зев, переживший Холокост, узнает, что охранник-нацист, виновный в гибели его семьи во время войны, благополучно живет в Америке под чужим именем. Зев отправляется туда вершить правосудие.