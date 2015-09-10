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Помнить, 2015

2015 / Канада
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В доме престарелых в Нью-Йорке переживший концлагерь Зев Гутман, 89-летний пациент, страдающий от старческой деменции, скорбит по своей ушедшей жене Рут. Его друг, также переживший Освенцим и недееспособный Макс Розенбаум, напоминает Зеву о том, что он обещал сделать после смерти Рут. Макс убеждает Зева отомстить за их семьи, разыскав и убив Отто Уоллиша, блокфюрера их барака, и дает ему письменные инструкции, которым он должен следовать. Постепенно Зев понимает, что он стал жертвой манипуляции. Где же скрывается правда, которую он забыл? 

  • Мартин Ландау сказал про Кристофера Пламмера, что во всех сценах, в которых их персонажи разговаривали по телефону, Пламмер был на съемочной площадке, чтобы подсказать Ландау свою часть разговора.
  • Сценарий был передан экспертам по болезни Альцгеймера, чтобы убедиться, что он точно отображает элементы сюжета о пожилых людях, страдающих деменцией.
  • Кристофер Пламмер самостоятельно играл на фортепиано во всех сценах фильма. 
  • Фраза Джона Курландера «прошло уже 7 лет», вместо которой большинство американцев сказали бы «это было 7 лет назад», является тонким признаком того, что он был воспитан носителем немецкого языка, поскольку это дословный перевод аналогичного немецкого выражения.

90-летний Зев, переживший Холокост, узнает, что охранник-нацист, виновный в гибели его семьи во время войны, благополучно живет в Америке под чужим именем. Зев отправляется туда вершить правосудие.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 марта 2016
Премьера онлайн 17 декабря 2016
Премьера в мире 10 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Атом Эгоян
Атом Эгоян
В ролях
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Дин Норрис
Дин Норрис
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Генри Черни
Генри Черни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Помнить 3 постера
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Конверт с воспоминаниями Кадр из фильма «Помнить» Во время войны Зев Гутман был заключённым в Освенциме, но практически все воспоминания об этом эпизоде его жизни, ровно как и о других важных моментах, были захвачены в плен беспощадной деменцией. Он не помнит о недавней кончине любимой жены и о кошмарах, пережитых в концлагере. Когда Зев в один день покидает дом престарелых, чтобы осуществить важную миссию, ему приходится каждый раз после сна перечитывать письмо с инструкциями от…
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23 марта 2016 00:00
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