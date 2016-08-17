Парни со стволами, 2016

Режиссёр всех частей «Мальчишника в Вегасе» и комедии «Впритык», а также сценарист «Бората» и продюсер ленты «Проект Х: Дорвались» Тодд Филлипс выпускает свой новый фильм «Парни со стволами». Главные роли исполнили популярные актёры своего поколения Джона Хилл («Мачо и ботан», «Человек, который изменил всё», «Волк с Уолл-стрит») и Майлз Теллер («Одержимость», «Фантастическая четвёрка», «Дивергент»). Также в фильме сыграла начинающая актриса Ана де Армас («Дочь Бога», «Кто там») и Брэдли Купер («Области тьмы», «Мой парень – псих»).

В центре сюжета придурковатая парочка товарищей, которые любят наживаться, не напрягаясь. Они размещают объявление, и на него реагирует сам Пентагон. Однако при личной встрече с руководством парни узнают, что интерес был проявлен к ним не из-за высокого профессионализма, а потому что их цена всего на каких-то 53 миллиона меньше, чем у других кандидатов. Ребята очень сильно просчитались, но им приходится взяться за дело. Правда, чтобы получить деньги, им необходимо отправиться в Афганистан и переправить туда оружие. Естественно, без отвязных приключений не обойдётся. Но стоит ли сделка даже таких денег, если под угрозой оказались жизни главных героев?