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Парни со стволами Парни со стволами
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Парни со стволами, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр всех частей «Мальчишника в Вегасе» и комедии «Впритык», а также сценарист «Бората» и продюсер ленты «Проект Х: Дорвались» Тодд Филлипс выпускает свой новый фильм «Парни со стволами». Главные роли исполнили популярные актёры своего поколения Джона Хилл («Мачо и ботан», «Человек, который изменил всё», «Волк с Уолл-стрит») и Майлз Теллер («Одержимость», «Фантастическая четвёрка», «Дивергент»). Также в фильме сыграла начинающая актриса Ана де Армас («Дочь Бога», «Кто там») и Брэдли Купер («Области тьмы», «Мой парень – псих»).

В центре сюжета придурковатая парочка товарищей, которые любят наживаться, не напрягаясь. Они размещают объявление, и на него реагирует сам Пентагон. Однако при личной встрече с руководством парни узнают, что интерес был проявлен к ним не из-за высокого профессионализма, а потому что их цена всего на каких-то 53 миллиона меньше, чем у других кандидатов. Ребята очень сильно просчитались, но им приходится взяться за дело. Правда, чтобы получить деньги, им необходимо отправиться в Афганистан и переправить туда оружие. Естественно, без отвязных приключений не обойдётся. Но стоит ли сделка даже таких денег, если под угрозой оказались жизни главных героев?

- Одним из продюсеров картины «Парни со стволами» стал Брэдли Купер, который также сыграл в ней

- Главные роли могли сыграть Джесси Айзенберг и Шайя ЛаБаф

- В основу фильма легла журналистская статья Гая Лоусона

- Изначально фильм «Парни со стволами» носил название «Пушки и чуваки» (Arms and the Dudes)

- Съёмки картины проходили в Лос-Анджелесе, Майами и Румынии

Реальная история о двух мужчинах, решивших заключить контракт с Пентагоном чтобы воевать против врагов Америки в Афганистане

7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 августа 2016
Премьера в мире 17 августа 2016
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
В ролях
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Джона Хилл
Джона Хилл
Ана де Армас
Ана де Армас
Бэрри Ливингстон
Бэрри Ливингстон
Шон Тоуб
Шон Тоуб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парни со стволами 3 постера
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Парни со стволами смотреть онлайн

Парни со стволами
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Хотите больших денег? – Нет ничего проще, поверьте. Весь фокус в том, чтобы выбрать правильный бизнес. Самый доходный бизнес на сегодняшний день. Который приносит не миллионы – сотни миллионов долларов в год. И такой бизнес – не выдумка. Он есть. Имя ему – война. Точнее, торговля оружием. Кстати, дело это, конечно, мудреное, однако совершенно легальное и доступно оно абсолютно всем. Даже наивному массажисту лет двадцати без малейшего намека на образование. Кадр из…
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Юрий 20 августа 2016, 20:50
Только что с просмотра. Отличный фильм. По духу и интонации лично мне напомнил прошлогоднюю "Игру на понижение" и "Волк с Уолл-Стрит" (с последним… Читать дальше…
Мария Мироненко 27 октября 2017, 12:20
Фильм прикольный :) Разок посмотреть стоит.
И драма, и комедия, и боевичок в одном.
Остались довольны просмотром, но второй раз смотреть не стали бы.
Отзывы Написать
36 голосов
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Написать
17 августа 2016 16:17
Майлз Теллер и Джона Хилл в дебютном трейлере комедии «Парни со стволами» Создатель «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс представил дебютный трейлер своего нового проекта — комедийного боевика «Парни со стволами», в котором снимаются Джона Хилл и звезда провалившейся в
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25 марта 2016 00:00
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