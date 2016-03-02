Сент-Амур: Удовольствия любви, 2016

Завершает череду французских фильмов этой весны лента «Сент-Амур: Удовольствия любви», снятая в лучших традициях кинематографа этой чудесной страны. Режиссёрами и сценаристами картины стали Бенуа Делепин и Гюстав Керверн, которые не только являются актёрами, но уже сотрудничали вместе на съёмках «Большой вечеринки» и «Последнего Мамонта Франции». Оба имеют номинацию на «Каннский кинофестиваль». Главные роли исполнили, пожалуй, самые запоминающиеся артисты Франции. Это Жерар Депардье, который не спешит оставлять карьеру, а также Бенуа Пульворд из «Коко до Шанель» и «Новейшего завета», где он исполнил роль самого Бога. Картина также примечательная участием в ней Венсана Лакоста, снявшегося в скандальной ленте «Джеки в царстве женщин».

Сын фермера Брюно устал от тяжелого физического труда и не хочет больше заниматься семейным делом — разведением быков. Он решил, что виноделие гораздо более приятное занятие, но его отец Жан надеется переубедить сына. Для этого он устраивает им совместную поездку по винодельческим районам Франции. Несколько дней дороги, новые знакомства и откровенные разговоры помогут мужчинам по-новому взглянуть на жизнь.