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Сент-Амур: Удовольствия любви Сент-Амур: Удовольствия любви
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Saint Amour

Сент-Амур: Удовольствия любви, 2016

2016 / Франция / Бельгия
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Завершает череду французских фильмов этой весны лента «Сент-Амур: Удовольствия любви», снятая в лучших традициях кинематографа этой чудесной страны. Режиссёрами и сценаристами картины стали Бенуа Делепин и Гюстав Керверн, которые не только являются актёрами, но уже сотрудничали вместе на съёмках «Большой вечеринки» и «Последнего Мамонта Франции». Оба имеют номинацию на «Каннский кинофестиваль». Главные роли исполнили, пожалуй, самые запоминающиеся артисты Франции. Это Жерар Депардье, который не спешит оставлять карьеру, а также Бенуа Пульворд из «Коко до Шанель» и «Новейшего завета», где он исполнил роль самого Бога. Картина также примечательная участием в ней Венсана Лакоста, снявшегося в скандальной ленте «Джеки в царстве женщин».

Сын фермера Брюно устал от тяжелого физического труда и не хочет больше заниматься семейным делом — разведением быков. Он решил, что виноделие гораздо более приятное занятие, но его отец Жан надеется переубедить сына. Для этого он устраивает им совместную поездку по винодельческим районам Франции. Несколько дней дороги, новые знакомства и откровенные разговоры помогут мужчинам по-новому взглянуть на жизнь. 

  • Фильм снимался в регионах Лангедок, Бордо, Божоле, Пеи-де-ла-Луар и Рона-Альпы.
  • Первоначально режиссеры Гюстав Керверн и Бенедикт Делепин хотели снять весь фильм на сельскохозяйственной выставке, с комедиантами Жан-Роже Мило и Грегори Гадебуа в главных ролях. Поскольку организаторы выставки отказали им, кинематографисты переработали сценарий и кастинг, включив в него Жерара Депардье, с которым они уже работали раньше.
  • Мировая премьера ленты состоялась 19 февраля 2016 года на Берлинском международном кинофестивале.
  • “Сент Амур” — это название французского красного вина из региона Божоле.
  • Некоторые сцены были сняты во время сельскохозяйственной ярмарки в Париже в 2015 году. Появление на выставке актеров Жерара Депардье и Бенуа Пульворда вызвало определенный ажиотаж.

Крестьянский увалень Брюно мечтает о женитьбе. Он больше не хочет быть фермером и заниматься разведением племенных быков. Его отец, стремясь помочь сыну преодолеть кризис, отправляется с ним в поездку по винодельческим регионам Франции. В пути их сопровождает незадачливый ловелас Майк. Трое авантюристов не только наслаждаются восхитительными винами, но и попадают в самые невероятные любовные истории.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 26 мая 2016
Премьера онлайн 23 февраля 2017
Премьера в мире 2 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Бенуа Делепин
Бенуа Делепин
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Селин Саллетт
Селин Саллетт
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сент-Амур: Удовольствия любви 3 постера
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Сент-Амур: Удовольствия любви смотреть онлайн

Сент-Амур: Удовольствия любви
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Комедия с серьезным лицом В прокате –  комедия французских режиссеров Бенуа  Делепина и Гюстава Керверна «Сент-Амур: удовольствия любви». Брюно уже немолод. Всю свою жизнь он вместе с отцом разводил быков на семейной ферме, но теперь ему все надоело. Брюно уходит в затянувшийся «отпуск»: перебирается из города в город, дегустируя вино – то есть попросту спивается. Чтобы помочь сыну, его отец Жан ни на шаг не отстает от него, сопровождая во…
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tarakan 31 мая 2016, 08:34
хороший, добрый фильм. Из зала выходишь с улыбкой.
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