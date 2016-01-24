Йоганутые, 2015

Прокатная судьба нового фильма Кевина Смита «Йоганутые» долго оставалась неясной, однако спустя год после его первого показа за рубежом, он всё-таки выйдет в российских кинотеатрах. Режиссёр известен своими картинами, связанными одной вселенной View Askewniverse («Догма», «Клерки», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар»). В главных ролях сыграли дочери Джонни Деппа и самого Смита, Лили-Роуз и Харли Куинн. Сами отцы также появятся в фильме.
В центре сюжета «Йоганутых» две совсем ещё юные девушки, которые живут в Манитобе и работают в супермаркете. Их жизнь скучна и однообразна, а их единственное хобби – йога. И теперь у девочек появилась возможность показать всё, чему они там научились. В городе начинает орудовать древнее зло, и чтобы его одолеть, героини объединяются с охотником за головами (Джонни Деппом). В их арсенале не только поза лотоса, но и куча других крутых приёмов, которые помогут выжить в этой ужасной схватке.
- Фильм «Йоганутые» является спин-оффом картины «Бивень», которую Смит снял в 2014 году. Также к выходу на экраны планируется выход ленты «Лосиные челюсти» с теми же персонажами
- Кевин Смит уже успел проговориться, чем закончится трилогия «Настоящий север». По его словам, в «Челюстях лося» зрители увидят одного героя, котороый не появлялся в «Йоганутых», а также погибнет один из ключевых персонажей в его фильмах
- В фильме снялся главный человек в Marvel Стэн Ли. Это его второе появление в картинах Кевина Смита, до этого он играл сам себя в ленте «Лоботрясы»
- Изначально в российском прокате фильм должен был называться «Любители йоги»
- После того, как критики негативно приняли картину на фестивале «Сандэнс», Смит заявил, что больше не будет снимать для публики, а будет заниматься этим исключительно для собственного удовольствия
Сюжет фильма рассказывает про двух 15-летних девушек из Манитобы, которые увлекаются йогой. В то же время они вынуждены подрабатывать после школы в одном магазине, и эту работу они терпеть не могут. Однако долго скучать школьницам не приходится: после провальных попыток попасть на вечеринку старшеклассников, они объединяются с охотником за головами для борьбы с древними силами зла с помощью всех «семи чакр и одной позы воина».