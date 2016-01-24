Йоганутые, 2015

Прокатная судьба нового фильма Кевина Смита «Йоганутые» долго оставалась неясной, однако спустя год после его первого показа за рубежом, он всё-таки выйдет в российских кинотеатрах. Режиссёр известен своими картинами, связанными одной вселенной View Askewniverse («Догма», «Клерки», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар»). В главных ролях сыграли дочери Джонни Деппа и самого Смита, Лили-Роуз и Харли Куинн. Сами отцы также появятся в фильме.

В центре сюжета «Йоганутых» две совсем ещё юные девушки, которые живут в Манитобе и работают в супермаркете. Их жизнь скучна и однообразна, а их единственное хобби – йога. И теперь у девочек появилась возможность показать всё, чему они там научились. В городе начинает орудовать древнее зло, и чтобы его одолеть, героини объединяются с охотником за головами (Джонни Деппом). В их арсенале не только поза лотоса, но и куча других крутых приёмов, которые помогут выжить в этой ужасной схватке.