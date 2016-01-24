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Йоганутые Йоганутые
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Yoga Hosers

Йоганутые, 2015

2015 / США
4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Прокатная судьба нового фильма Кевина Смита «Йоганутые» долго оставалась неясной, однако спустя год после его первого показа за рубежом, он всё-таки выйдет в российских кинотеатрах. Режиссёр известен своими картинами, связанными одной вселенной View Askewniverse («Догма», «Клерки», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар»). В главных ролях сыграли дочери Джонни Деппа и самого Смита, Лили-Роуз и Харли Куинн. Сами отцы также появятся в фильме.

В центре сюжета «Йоганутых» две совсем ещё юные девушки, которые живут в Манитобе и работают в супермаркете. Их жизнь скучна и однообразна, а их единственное хобби – йога. И теперь у девочек появилась возможность показать всё, чему они там научились. В городе начинает орудовать древнее зло, и чтобы его одолеть, героини объединяются с охотником за головами (Джонни Деппом). В их арсенале не только поза лотоса, но и куча других крутых приёмов, которые помогут выжить в этой ужасной схватке.

- Фильм «Йоганутые» является спин-оффом картины «Бивень», которую Смит снял в 2014 году. Также к выходу на экраны планируется выход ленты «Лосиные челюсти» с теми же персонажами

- Кевин Смит уже успел проговориться, чем закончится трилогия «Настоящий север». По его словам, в «Челюстях лося» зрители увидят одного героя, котороый не появлялся в «Йоганутых», а также погибнет один из ключевых персонажей в его фильмах

- В фильме снялся главный человек в Marvel Стэн Ли. Это его второе появление в картинах Кевина Смита, до этого он играл сам себя в ленте «Лоботрясы»

- Изначально в российском прокате фильм должен был называться «Любители йоги»

- После того, как критики негативно приняли картину на фестивале «Сандэнс», Смит заявил, что больше не будет снимать для публики, а будет заниматься этим исключительно для собственного удовольствия

 

Сюжет фильма рассказывает про двух 15-летних девушек из Манитобы, которые увлекаются йогой. В то же время они вынуждены подрабатывать после школы в одном магазине, и эту работу они терпеть не могут. Однако долго скучать школьницам не приходится: после провальных попыток попасть на вечеринку старшеклассников, они объединяются с охотником за головами для борьбы с древними силами зла с помощью всех «семи чакр и одной позы воина».

4.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера онлайн 12 марта 2017
Премьера в мире 24 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кевин Смит
Кевин Смит
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Хэйли Джоэл Осмент
Хэйли Джоэл Осмент
Дженезис Родригез
Дженезис Родригез
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Йоганутые 3 постера
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Йоганутые
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В прокате фильм «Йоганутые» (Yoga Hosers) от культового комедийного режиссёра Кевина Смита, который уже давно обзавёлся огромной армией поклонников. Пока в разработке находятся сиквелы «Клерков» и «Тусовщиков из супермаркета», Смит развлекается, выпуская на экраны «Канадскую трилогию». Но критикам пришлись не по душе как положивший ей начало «Бивень», так и второй фильм цикла «Йоганутые». Мол, постановщик, некогда выдавший…
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27 июля 2016 12:33
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