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Постер фильма Холодный фронт
Постер фильма Холодный фронт
Постер фильма Холодный фронт
Постер фильма Холодный фронт
Постер фильма Холодный фронт
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.4
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5 постеров
Киноафиша Фильмы Холодный фронт

Холодный фронт

Kholodnyy front 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Саша и Илья, молодая и состоятельная пара, проводят каникулы во Франции, чтобы вернуть давно утраченные чувства. Дела не идут на лад, но в канун Нового года девушка находит недалеко от дома выброшенное на берег животное неизвестного вида, а юноша встречает в окрестностях случайно заплутавшую русскую девушку Машу, которой негде остановиться. Вскоре их гостья начинает очень странно себя вести… 

  • Это дебютный фильм известного российского кинокритика Романа Волобуева в роли режиссера и сценариста. Фильм снимался менее чем за месяц и практически без бюджета: актерами и членами съемочной группы стали в основном друзья и знакомые режиссера, а также энтузиасты-кинолюбители. 
  • Светлана Устинова и Дарья Чаруша, исполнительницы главных ролей, являются подругами на протяжении уже девяти лет: они встретились на съемках, и их объединило чувство неудовлетворенности российским кинематографом. Именно им принадлежит идея фильма и значительная часть сценария. 
  • Съемки фильма действительно проходили в Нормандии, на берегу Ла-Манша. Александр Молочников, исполнитель главной роли, и оператор картины Михаил Хасая каждое утро купались в холодных водах пролива, чтобы закалиться. 

Повседневная жизнь героев кажется всё менее реалистичной, а место действия — французская Нормандия — превращается в лимб, куда они помещены, сами того не подозревая.

Холодный фронт - трейлер
Холодный фронт  трейлер
Страна Россия / Франция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 14 января 2016
Дата выхода
14 января 2016 Россия Арена 16+
14 января 2016 Беларусь
14 января 2016 Казахстан
14 января 2016 Украина
Бюджет €313 000
Сборы в мире $38 695
Производство Hype Film, ИНК Фильм, Leelame Production
Другие названия
Kholodnyy front, The Cold Front, Frontul rece, Hidegfront, Студен фронт, Холодный фронт
Режиссер
Роман Волобуев
Роман Волобуев
В ролях
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Даша Чаруша
Даша Чаруша
Александр Молочников
Александр Молочников
Полина Аскери
Кристоф Ле Тессон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 16 голосов
5.4 IMDb
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12 января 2016 00:00
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