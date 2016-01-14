Саша и Илья, молодая и состоятельная пара, проводят каникулы во Франции, чтобы вернуть давно утраченные чувства. Дела не идут на лад, но в канун Нового года девушка находит недалеко от дома выброшенное на берег животное неизвестного вида, а юноша встречает в окрестностях случайно заплутавшую русскую девушку Машу, которой негде остановиться. Вскоре их гостья начинает очень странно себя вести…
Повседневная жизнь героев кажется всё менее реалистичной, а место действия — французская Нормандия — превращается в лимб, куда они помещены, сами того не подозревая.
|14 января 2016
|Россия
|Арена
|16+
|14 января 2016
|Беларусь
|14 января 2016
|Казахстан
|14 января 2016
|Украина