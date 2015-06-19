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Мистер Холмс Мистер Холмс
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Mr. Holmes

Мистер Холмс, 2015

2015 / Великобритания / США
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Выдающийся американский сценарист и режиссёр Билл Кондон, фильмография которого пестрит противоречивыми лентами, после биографической драмы «Пятая власть» обращает свой взор на классического персонажа. Книги Артура Конана Дойля экранизировались бесчисленное множество раз, поэтому Кондон берётся за сюжет другого рода. В основу картины лёг роман писателя Митча Каллена «Пчёлы мистера Холмса». Главную роль исполнил известный широкой публике по роли Гэндальфа и Магнето Иэн МакКеллен, а его напарницей стала выдающаяся британская актриса Лора Линни.

Это история о великолепном сыщике, который на старости лет переквалифицировался в пчеловоды. Он живёт в сельской глуши в Сассексе, а при нём есть милая экономка и её сын. Однако пристрастие к размышлениям не оставило Шерлока Холмса, и он начинает вести собственные записи о делах давно минувших дней. Он предаётся воспоминаниям обо всех тех загадочных случаях, которые ему доводилось расследовать и рассказывает о своих приключениях сожителям. Но неожиданно Холмс вспоминает одну нераскрытую историю, которая не даёт ему покоя. Это дело может стать достойным финалом его карьеры. Воспользуется ли пожилой Шерлок шансом узнать правду и сумеет ли отыскать преступников?

- Экранизация романа Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса»;

- Готовясь к съемкам, Иэн МакКеллен посещал курсы пчеловодства;

- Во время съемок фильма Иэна МакКеллена не покусала ни одна пчела;

- Четвертый совместный фильм актрисы Лоры Линни и режиссера Билла Кондона;

Самый знаменитый в мире сыщик давно отошел от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой. Однако ему по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной женщине и её тайне, так и оставшейся нераскрытой. Во что бы то ни стало он решает найти разгадку дела, заставившего его уйти в отставку больше 30 лет назад.

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 февраля 2016
Премьера в мире 19 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Майло Паркер
Майло Паркер
Лора Линни
Лора Линни
Хэтти Морахэн
Патрик Кеннеди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мистер Холмс 3 постера
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Легенда пенсионного возраста, или Пчелы против ос Иэн МакКеллен в роли Шерлока Холмса. Кадр из фильма «Мистер Холмс» Отвар из колючего ясеня был омерзителен. Холмс обреченно поморщился, но выбирать не приходилось: «Если хотите хоть ненадолго избавиться от склероза, - сказали ему, - Вы должны пить это восточное пойло по нескольку раз на дню». И Холмс мучил себя – да, мерзость, но другого способа договориться с собственной памятью у него нет. А ему было нужно, так…
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