Мистер Холмс, 2015

Выдающийся американский сценарист и режиссёр Билл Кондон, фильмография которого пестрит противоречивыми лентами, после биографической драмы «Пятая власть» обращает свой взор на классического персонажа. Книги Артура Конана Дойля экранизировались бесчисленное множество раз, поэтому Кондон берётся за сюжет другого рода. В основу картины лёг роман писателя Митча Каллена «Пчёлы мистера Холмса». Главную роль исполнил известный широкой публике по роли Гэндальфа и Магнето Иэн МакКеллен, а его напарницей стала выдающаяся британская актриса Лора Линни.

Это история о великолепном сыщике, который на старости лет переквалифицировался в пчеловоды. Он живёт в сельской глуши в Сассексе, а при нём есть милая экономка и её сын. Однако пристрастие к размышлениям не оставило Шерлока Холмса, и он начинает вести собственные записи о делах давно минувших дней. Он предаётся воспоминаниям обо всех тех загадочных случаях, которые ему доводилось расследовать и рассказывает о своих приключениях сожителям. Но неожиданно Холмс вспоминает одну нераскрытую историю, которая не даёт ему покоя. Это дело может стать достойным финалом его карьеры. Воспользуется ли пожилой Шерлок шансом узнать правду и сумеет ли отыскать преступников?