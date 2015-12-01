Вакантна жизнь шеф-повара, 2015

Рустам Ильясов, на счету которого 3 короткометражные ленты, дебютирует в большом кино с весьма загадочной картиной. Эта драматическая история по сценарию самого режиссёра окутана неким мистическим присутствием. Главные роли на экране воплотили известные российские актёры. Без участия Петра Фёдорова не обходится в последнее время ни одна громкая драма. Весомости также прибавляет появление в кадре Виктора Вержбицкого, а для начинающей Вильмы Кутавичюте роль в этом фильме стала большим продвижением в карьере.

У молодых супругов Лены и Андрея всё складывается замечательно. Их семья обещает стать крепкой и образцовой. Но по стечению обстоятельств Лена вынуждена уехать на некоторое время, и Андрей использует этот шанс, чтобы провести время с давним приятелем. Вместе они веселятся и отдыхают от души, перебираясь с одной модной вечеринки на другую. Таким образом, парни оказываются в таинственном месте с не менее странным названием «Фотоателье». Перед главным героем открывается неповторимая возможность насладиться жизнью другого человека. Им становится известный шеф-повар, работающий в шикарном ресторане и обладающий большим достатком. Андрей постепенно погружается в совершенно чужую личность, что становится самым невероятным и ценным опытом в его жизни, ведь только так он сумеет понять, кем является сам.