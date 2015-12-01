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Вакантна жизнь шеф-повара Вакантна жизнь шеф-повара
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Вакантна жизнь шеф-повара, 2015

2015 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме

Рустам Ильясов, на счету которого 3 короткометражные ленты, дебютирует в большом кино с весьма загадочной картиной. Эта драматическая история по сценарию самого режиссёра окутана неким мистическим присутствием. Главные роли на экране воплотили известные российские актёры. Без участия Петра Фёдорова не обходится в последнее время ни одна громкая драма. Весомости также прибавляет появление в кадре Виктора Вержбицкого, а для начинающей Вильмы Кутавичюте роль в этом фильме стала большим продвижением в карьере.

У молодых супругов Лены и Андрея всё складывается замечательно. Их семья обещает стать крепкой и образцовой. Но по стечению обстоятельств Лена вынуждена уехать на некоторое время, и Андрей использует этот шанс, чтобы провести время с давним приятелем. Вместе они веселятся и отдыхают от души, перебираясь с одной модной вечеринки на другую. Таким образом, парни оказываются в таинственном месте с не менее странным названием «Фотоателье». Перед главным героем открывается неповторимая возможность насладиться жизнью другого человека. Им становится известный шеф-повар, работающий в шикарном ресторане и обладающий большим достатком. Андрей постепенно погружается в совершенно чужую личность, что становится самым невероятным и ценным опытом в его жизни, ведь только так он сумеет понять, кем является сам.

30-летний журналист Андрей Телегин решает необычно провести выходные дни, воспользовавшись услугой фирмы «Фотоателье»: пожить чьей-нибудь жизнью, притом так, чтобы все действительно принимали тебя за этого человека. Подписав краткосрочный трехдневный контракт, Андрей попадает в жизнь шеф-повара, где полностью занимает его место в обществе.

Все идет как нельзя лучше, но ровно до того момента, как Андрей обнаруживает, что по контракту, взамен жизни повара отдал в аренду и свою собственную жизнь…

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 марта 2016
Премьера в мире 1 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рустам Ильясов
В ролях
Петр Федоров
Петр Федоров
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Екатерина Молоховская
Екатерина Молоховская
Александр Обласов
Александр Обласов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вакантна жизнь шеф-повара 2 постера
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Наша рецензия
То, что было не со мной – помню… Петр Федоров (Андрей). Кадр из фильма «Вакантна жизнь шеф-повара» Снятся Андрею Телегину странные сны. Будто он с женой своей, Леной, то ли шпионом «работает», то ли банки грабит – во сне не понять. Впрочем, странностей хватает и наяву. Как-то раз забрел он в одну контору: на входе была вывеска – «Фотоателье». Забрел случайно, просто из любопытства: заняться было нечем, а товарищ сказал, что там…
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9 марта 2016 00:00
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