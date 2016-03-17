Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Контрибуция Контрибуция
Киноафиша Фильмы Контрибуция

Контрибуция, 2016

2016 / Россия
7.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм Сергея Снежкина, режиссёра нашумевшей драмы «Похороните меня за плинтусом», за свою основу берёт повесть известного писателя Леонида Юзефовича. Действие этого исторического детектива происходит в Перми, но снимался он в Кронштадте при содействии киностудии «Ленфильм». Создатели проделали трудоёмкую работу, а во время подготовки к съёмкам были задействованы лучшие профессионалы. Именно таким образом удалось достигнуть максимальной реалистичности необходимой эпохи.

Порой случается, что один небольшой предмет способен вершить судьбы людей и определять исход важных событий. Сюжет картины переносит зрителей в годы Гражданской войны. Юный генерал Анатолий Пепеляев готов пойти на всё ради победы. В 1918 году отряд белогвардейцев под его командованием захватил город Пермь. Однако он тут же столкнулся с проблемой нехватки припасов, снаряжения и оружия, и единственным выходом становится контрибуция. Он созывает зажиточных купцов в доме губернатора, и, к его счастью, среди них оказывается вдова Чагина, вкладом которой является ценный бриллиант. Но стоит ночи смениться рассветом, как обнаруживается, что коробка с камнем пуста. Генерал уверен, что похититель находится в доме, остаётся лишь угадать, кто именно отважился на столь дерзкое преступление. К расследованию привлекают осуждённого на казнь врага, следователя Андрея Мурзина, для которого успешный исход дела может стать единственным ключом к спасению жизни.

  • Мебель в кабинете генерала Пепеляева фигурировала в съемках практически всех эпизодов о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым.
  • Илья Носков в фильме «Контрибуция» носит настоящие часы известной старинной марки Moser. Эта модель часов была очень популярна в царской России.
  • Елизавете Боярской были предоставлены великолепные ретро-корсеты, пошитые специально на заказ. Однако, из за возрастного ограничения фильма, режиссер решил убрать сцены с откровенными нарядами героини.
  • Инесса Снежкина – талантливейший художник по костюмам, ранее работала уже над костюмами этого временного периода. В »Контрибуции» особое внимание заслуживают ее работы-платья вдовы Чагиной. 
  • Действие фильма разворачивается в Перми, на самом же деле съемки проходили в городе Кронштадт.
  • Фильм создан по мотивам одноименной повести Леонида Юзефовича, написанной им к 70-летию Октябрьской революции.
  • Фильм снимался на протяжении трех месяцев, в павильонах киностудии Ленфильм и на натурных локациях в Кронштадте. Художники и декораторы студии приложили огромные усилия для того, чтобы придать фильму максимальную аутентичность, используя архивные фотографии и предметы быта того времени.
  • В солдатской массовке фильма принимали участие настоящие матросы, участники хора «Балтийский ветер».
  • По сравнению с театральной версией картины, режиссерская длится более чем на час дольше. Это связано с требованием продюсеров сократить фильм. Споры между ними и создателями фильма привели к тому, что Юзефович и режиссер картины Сергей Снежкин потребовали убрать свои имена из титров.

Действие происходит в 1918 году в Перми. Среднесибирский белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Анатолия Николаевича Пепеляева захватывает город. Армия измотана, не хватает патронов, обмундирования, провианта. Генерал приглашает пермских купцов с целью собрать деньги для нужд армии. Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант. На следующий день бриллиант таинственным образом исчезает. На поиски привлекают приговоренного к смерти «красного» следователя Андрея Мурзина, который должен найти бриллиант в обмен на помилование.

7.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 марта 2016
Премьера в мире 17 марта 2016
Возраст 12+
Прокатчик Ленфильм
Режиссер
Сергей Снежкин
Сергей Снежкин
В ролях
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Артур Ваха
Артур Ваха
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Оперативная разработка 2: Комбинат
Оперативная разработка 2: Комбинат (2008)
5.9
Русский ковчег
Русский ковчег (2002)
4.5
Секретная служба Его Величества
Секретная служба Его Величества (2006)
6.5
Анна Каренина. История Вронского
Анна Каренина. История Вронского (2017)
6.8125
Постер фильма Контрибуция 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Контрибуция смотреть онлайн

Контрибуция
Смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Оперативная разработка 2: Комбинат
 
Анна Каренина. История Вронского
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Роман с камнем Кадр из фильма "Контрибуция" Когда-то давно Верочка нравилась им обоим: и белогвардейскому генерал-майору Анатолию Пепеляеву (Максим Матвеев), и простому «красному» следователю Андрею Мурзину (Илья Носков). Правда, тогда, в военном училище, лет за 10 до революции, никто из них и не знал, что в Перми 1918-го они окажутся по разные стороны баррикад. И что генерал-майор Пепеляев отправит на расстрел не только своего бывшего друга, но и свою бывшую невесту…
Читать
disturatro 23 февраля 2023, 19:36
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Дни киностудии «Ленфильм» пройдут в Берлине  Новые фильмы, созданные на киностудии «Ленфильм», покажут в Германии в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля. Сеансы пройдут с 19 по 21 февраля в обновлённом кинотеатре
Написать
30 января 2018 19:28
На «Ленфильме» обсудят новый фильм Снежкина «Контрибуция» «Ленфильм-клуб» опубликовал программу дискуссионной площадки на ноябрь, в рамках которой пройдут показы и обсуждения картин. Перед сеансами для гостей будут организованы музыкальные
Написать
31 октября 2017 15:47
Внеконкурсные показы кинофестиваля «Берегиня-2016» В рамках внеконкурсных показов V Международного  фестиваля «Берегиня-2016. Вместе в будущее!» будут показаны четыре художественных фильма и короткометражные работы. Фестиваль
Написать
2 декабря 2016 19:24
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши