Контрибуция, 2016

Новый фильм Сергея Снежкина, режиссёра нашумевшей драмы «Похороните меня за плинтусом», за свою основу берёт повесть известного писателя Леонида Юзефовича. Действие этого исторического детектива происходит в Перми, но снимался он в Кронштадте при содействии киностудии «Ленфильм». Создатели проделали трудоёмкую работу, а во время подготовки к съёмкам были задействованы лучшие профессионалы. Именно таким образом удалось достигнуть максимальной реалистичности необходимой эпохи.

Порой случается, что один небольшой предмет способен вершить судьбы людей и определять исход важных событий. Сюжет картины переносит зрителей в годы Гражданской войны. Юный генерал Анатолий Пепеляев готов пойти на всё ради победы. В 1918 году отряд белогвардейцев под его командованием захватил город Пермь. Однако он тут же столкнулся с проблемой нехватки припасов, снаряжения и оружия, и единственным выходом становится контрибуция. Он созывает зажиточных купцов в доме губернатора, и, к его счастью, среди них оказывается вдова Чагина, вкладом которой является ценный бриллиант. Но стоит ночи смениться рассветом, как обнаруживается, что коробка с камнем пуста. Генерал уверен, что похититель находится в доме, остаётся лишь угадать, кто именно отважился на столь дерзкое преступление. К расследованию привлекают осуждённого на казнь врага, следователя Андрея Мурзина, для которого успешный исход дела может стать единственным ключом к спасению жизни.