Найди меня, если сможешь, 2016

«Найди меня, если сможешь» является режиссёрским дебютом американского сценариста Зака Уэдона («Грань», «Дедвуд»). В главной роли снялся известный по сериалу «Во все тяжкие» Аарон Пол, а его партнёршой стала Аннабелль Уоллис («Острые козырьки»). Также в съёмках картины приняли участие Гаррет Диллахант («Проект Минди»), Захари Найтон («Доктор Хаус», «Кости») и другие.

В центре сюжета фильма «Найди меня, если сможешь» окажется молодой парень Дэвид. Его девушка исчезла при загадочных обстоятельствах. На поиски он решает отправиться самостоятельно, однако постепенно он начинает приходит к выводу, что его возлюбленная была совсем не той, за кого себя выдавала.