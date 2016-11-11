Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Найди меня, если сможешь Найди меня, если сможешь
Киноафиша Фильмы Найди меня, если сможешь
Come and Find Me

Найди меня, если сможешь, 2016

2016 / Великобритания
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Найди меня, если сможешь» является режиссёрским дебютом американского сценариста Зака Уэдона («Грань», «Дедвуд»). В главной роли снялся известный по сериалу «Во все тяжкие» Аарон Пол, а его партнёршой стала Аннабелль Уоллис («Острые козырьки»). Также в съёмках картины приняли участие Гаррет Диллахант («Проект Минди»), Захари Найтон («Доктор Хаус», «Кости») и другие.

В центре сюжета фильма «Найди меня, если сможешь» окажется молодой парень Дэвид. Его девушка исчезла при загадочных обстоятельствах. На поиски он решает отправиться самостоятельно, однако постепенно он начинает приходит к выводу, что его возлюбленная была совсем не той, за кого себя выдавала.

- До фильма «Найди меня, если сможешь» Аарон Пол и Гаррет Диллахант играли вместе в фильме «Последний дом слева»

- Исполнители главных ролей в картине «Найди меня, если сможешь» Аарон Пол и Аннабелль Уоллис оба стали известны благодаря сериалам («Во все тяжкие» и «Острые козырьки»). Режиссёр Зак Уэдон также до этого работал исключительно на телевидении

Идеальным отношениям Давида и Клэр приходит внезапный и таинственный конец после того, как Клэр бесследно исчезает. Опустошённый, но не теряющий надежды, Дэвид идёт по её следам, несмотря на нарастающее безумие и опасность. Выяснив, что Клэр ведёт двойную жизнь, он вынужден рисковать всем, чтобы снова её увидеть.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 декабря 2016
Премьера онлайн 5 июня 2017
Премьера в мире 11 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Зак Уэдон
Зак Уэдон
В ролях
Аарон Пол
Аарон Пол
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Валери Тиан
Валери Тиан
Захари Найтон
Захари Найтон
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Исчезнувшая
Исчезнувшая (2014)
8.275229
Поймай меня, если сможешь
Поймай меня, если сможешь (2002)
8.387096
Постер фильма Найди меня, если сможешь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Найди меня, если сможешь смотреть онлайн

Найди меня, если сможешь
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Исчезнувшая
 
Поймай меня, если сможешь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На экраны выходит картина с названием, невероятно похожим на «Поймай меня, если сможешь» («Catch Me If You Can», реж. Стивен Спилберг). Речь идёт о новом фильме режиссёра и сценариста Зака Уэдона «Найди меня, если сможешь». Только больше ничего общего у этих картин, кроме названия, нет: сюжеты у них совсем не похожие, как и оценки. Хоть слизанное название этому фильму не очень подходит, оригинал «Come and find me», дословно означающий…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши