Найди меня, если сможешь, 2016

«Найди меня, если сможешь» является режиссёрским дебютом американского сценариста Зака Уэдона («Грань», «Дедвуд»). В главной роли снялся известный по сериалу «Во все тяжкие» Аарон Пол, а его партнёршой стала Аннабелль Уоллис («Острые козырьки»). Также в съёмках картины приняли участие Гаррет Диллахант («Проект Минди»), Захари Найтон («Доктор Хаус», «Кости») и другие.
В центре сюжета фильма «Найди меня, если сможешь» окажется молодой парень Дэвид. Его девушка исчезла при загадочных обстоятельствах. На поиски он решает отправиться самостоятельно, однако постепенно он начинает приходит к выводу, что его возлюбленная была совсем не той, за кого себя выдавала.
- До фильма «Найди меня, если сможешь» Аарон Пол и Гаррет Диллахант играли вместе в фильме «Последний дом слева»
- Исполнители главных ролей в картине «Найди меня, если сможешь» Аарон Пол и Аннабелль Уоллис оба стали известны благодаря сериалам («Во все тяжкие» и «Острые козырьки»). Режиссёр Зак Уэдон также до этого работал исключительно на телевидении
Идеальным отношениям Давида и Клэр приходит внезапный и таинственный конец после того, как Клэр бесследно исчезает. Опустошённый, но не теряющий надежды, Дэвид идёт по её следам, несмотря на нарастающее безумие и опасность. Выяснив, что Клэр ведёт двойную жизнь, он вынужден рисковать всем, чтобы снова её увидеть.