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Gekijô rei

Театр призраков, 2015

2015 / Япония
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сара — начинающая актриса, получившая маленькую роль в пьесе гениального Гота Нишиконо. Она восхищается исполнителями ведущих ролей, и вот одна из них, Аой, падает с балкона…

  • Эту работу снял создатель ленты, сумевшей напугать невероятное количество людей не только в Японии, но и в США. Впрочем, в России тоже. Проект стал культовым и одним из наиболее успешных в мировом прокате среди японских фильмов. Хидэо Наката снял «Звонок». И «Звонок 2» — тоже он.
  • Любопытно, но дебютная (и абсолютно провальная) полнометражка начинающего режиссера называлась «Актриса-призрак». Она недоступна на видео за пределами Японии. Когда она шла в прокате, посмотреть ее за 6 недель пришло всего 800 человек. Позже, когда имя Наката уже гремело, многие утверждали, что эта первая работа похожа на его поздние фильмы. Но сам Хидэо вспоминает, что Хироси Такахаси, соавтор сценария, заявил, что героиня совершенно не пугает. Также он говорил, что Наката «абсолютно не понимает природы ужасного». И он не стал бы режиссером «Звонка», если бы копию «Актрисы» не отослали автору литературного первоисточника, писателю Кодзи Судзуки: «Вы станете возражать, если снявший это человек экранизирует ваш роман?». Кодзи не возражал…
  • Исполнительница роли Аой Харука Шимазаки в старшем школьном возрасте выступала в айдол-группе AKB48.

Говорят, что у кукол, сделанных настоящими мастерами своего дела, тоже есть душа. Такая кукла впитывает в себя эмоции своего создателя и бывших хозяев, но иногда она может стать настоящим проклятием.

Сара — молодая амбициозная актриса, но все, что ей предлагают — лишь небольшие роли в эпизодах телевизионных сериалов. Чтобы как-то заявить о себе она решает принять участие в крупной театральной постановке. Она еще не знает, что этот проект может стать для нее последним, ведь одна из главных ролей в спектакле отведена кукле со страшной и кровавой историей.

4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 февраля 2016
Премьера в мире 21 ноября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Хидео Наката
Хидео Наката
В ролях
Рика Адачи
Кейта Мачида
Харука Шимазаки
Рихо Такаги
Икудзи Накамура
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Театр призраков 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
a1exxxxx 29 мая 2016, 18:29
Один из немногих японских фильмецов который мне понравился, рекомендую
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