Театр призраков, 2015

Говорят, что у кукол, сделанных настоящими мастерами своего дела, тоже есть душа. Такая кукла впитывает в себя эмоции своего создателя и бывших хозяев, но иногда она может стать настоящим проклятием.

Сара — молодая амбициозная актриса, но все, что ей предлагают — лишь небольшие роли в эпизодах телевизионных сериалов. Чтобы как-то заявить о себе она решает принять участие в крупной театральной постановке. Она еще не знает, что этот проект может стать для нее последним, ведь одна из главных ролей в спектакле отведена кукле со страшной и кровавой историей.