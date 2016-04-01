Пессимист, 2016

Молодой дебютант Миша Холод выступает в качестве режиссера и сценариста действительно крупного авторского проекта. В его дебютной картине сыграли такие зарождающиеся звезды, как Татьяна Ткач, Мария Хрущева и Мария Зимина. А в главной мужской роли снялся артист Константин Телегин, звезда Новосибирского Государственного Театра «Красный факел».

Это не просто история человека, а рассказ об истинном творце, который черпает вдохновение вокруг себя. Может даже показаться, что лента автобиографическая, ведь главного героя тоже зовут Миша, и он также режиссёр. Однажды в его жизнь врываются две женщины, каждая из которых привлекает его по-своему. Это престарелая дама, подарившая ему свою дружбу, и её молодая внучка, покорившая сердце молодого человека. Но в первую очередь для него они субъекты, которые он исследует в творческих целях. Все конфликты и прочие ситуации, окружающие героя и двух его спутниц, находят отражение в созидании. Однако всё глубже вовлекаясь в психологию, границы реального мира стираются, и его становится всё труднее отличить от воображаемого.