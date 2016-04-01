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Пессимист Пессимист
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Пессимист, 2016

2016 / Россия
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Молодой дебютант Миша Холод выступает в качестве режиссера и сценариста действительно крупного авторского проекта. В его дебютной картине сыграли такие зарождающиеся звезды, как Татьяна Ткач, Мария Хрущева и Мария Зимина. А в главной мужской роли снялся артист Константин Телегин, звезда Новосибирского Государственного Театра «Красный факел».

Это не просто история человека, а рассказ об истинном творце, который черпает вдохновение вокруг себя. Может даже показаться, что лента автобиографическая, ведь главного героя тоже зовут Миша, и он также режиссёр. Однажды в его жизнь врываются две женщины, каждая из которых привлекает его по-своему. Это престарелая дама, подарившая ему свою дружбу, и её молодая внучка, покорившая сердце молодого человека. Но в первую очередь для него они субъекты, которые он исследует в творческих целях. Все конфликты и прочие ситуации, окружающие героя и двух его спутниц, находят отражение в созидании. Однако всё глубже вовлекаясь в психологию, границы реального мира стираются, и его становится всё труднее отличить от воображаемого.

- Фильм снят в формате 4 на 3. Это эстетическая позиция режиссера Миши Холода, который считает, что для психологической драмы лучше всего подходит именно этот формат. Он позволяет убрать из кадра все лишнее и сосредоточить внимание камеры на лице героя.

- В истории кино впервые использовано название "Пессимист".

- Первое образование режиссера фильма Миши Холода – «Клиническая психология».

- На пробах режиссер давал всем актерам одно задание – не произносить ни слова.

- Фильм снят без государственной поддержки.

Кинорежиссер Миша знакомится с пожилой женщиной и ее внучкой. С первой его связывает дружба, а со второй — любовь. Обе они становятся его музами и разворачивают борьбу за влияние на него. А ничто так не вдохновляет художника, как конфликт. Маниакальное любопытство влечет Мишу все дальше и дальше, в самое нутро личности каждой из женщин.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 апреля 2016
Премьера в мире 1 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Море
Режиссер
Миша Холод
В ролях
Татьяна Ткач
Константин Телегин
Мария Хрущева
Мария Зимина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пессимист 3 постера
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Бергманист Отдельную нишу в российском кинематографе занимает авторское кино, которое выпускается повсеместно. И его будущая судьба зависит именно от молодого поколения режиссёров, на которых возложена ответственность привнести в него что-то новое и уникальное. О таком постановщике, как Миша Холод, вы пока ещё вряд ли слышали, однако существует вероятность, что после выхода «Пессимиста» это имя окажется на слуху в определённых кругах. Начинать всегда сложно, особенно в сфере кино,…
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31 августа 2017 15:52
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