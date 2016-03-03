Супергерои, 2016

Мультфильм "Супергерои" является совместным творением Америки и Южной Кореи. Режиссёром выступил Кюнг Хо Ли, снявший "Пушистые против Зубастых 3D". Свои голоса героям подарили Тейлор Китч ("Уцелевший", "Обыкновенное сердце"), Дженнет МакКарди ("АйКарли"), Джеймс Вудс ("Однажды в Америке", "Казино"), Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Запрещённый приём"), Том Грин ("Малкольм в центре внимания", Джей Мьюз ("Клерки", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар") и другие.

В центре сюжета мультфильма "Супергерои" парень по имени Сэм, который работает в парке аттракционов переодетым супергероем. Однажды он решает сделать предложение девушке, в которую влюблён многие годы. Но тут объявляется самый настоящий злодей Оскар, который разрушает планы героя и крадёт его кольцо. Тогда Сэм собирает друзей, таких же "супергероев", чтобы сразиться с противником, который представляет реальную угрозу не только будущему счастью парня, но и всему городу.