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Супергерои Супергерои
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Bling

Супергерои, 2016

2016 / Корея / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Мультфильм "Супергерои" является совместным творением Америки и Южной Кореи. Режиссёром выступил Кюнг Хо Ли, снявший "Пушистые против Зубастых 3D". Свои голоса героям подарили Тейлор Китч ("Уцелевший", "Обыкновенное сердце"), Дженнет МакКарди ("АйКарли"), Джеймс Вудс ("Однажды в Америке", "Казино"), Карла Гуджино ("Дети шпионов", "Запрещённый приём"), Том Грин ("Малкольм в центре внимания", Джей Мьюз ("Клерки", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар") и другие.

В центре сюжета мультфильма "Супергерои" парень по имени Сэм, который работает в парке аттракционов переодетым супергероем. Однажды он решает сделать предложение девушке, в которую влюблён многие годы. Но тут объявляется самый настоящий злодей Оскар, который разрушает планы героя и крадёт его кольцо. Тогда Сэм собирает друзей, таких же "супергероев", чтобы сразиться с противником, который представляет реальную угрозу не только будущему счастью парня, но и всему городу.

- Бюджет мультфильма "Супергерои" составил 15 миллионов долларов

- Пароль в логове Оскара 36-24-36, который означает идеальные параметры женской фигуры (в дюймах). В сантиметрах он известен как 90-60-90

- Сценарист картины Крис Денк уже работал с режиссёром "Супергероев" на съёмках мультфильмов "Пушистые против Зубастых 3D" и "Наживка для акулы: Не очень страшное кино"

Когда на город готовится нападение величайшего в истории злодея, когда предложение руки и сердца закончилось грандиозным провалом, а кольцо для любимой девушки потеряно… Только команда Супергероев может спасти ситуацию! Лучшие друзья из парка аттракционов готовятся вступить в битву с реальным злодеем! И они сделают все, чтобы спасти город и помочь своему другу спасти любовь!

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера онлайн 3 марта 2016
Премьера в мире 3 марта 2016
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кюнг Хо Ли
В ролях
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Дженнет МакКарди
Дженнет МакКарди
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Том Грин
Том Грин
Все актеры и съемочная группа
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Супергерои
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Южнокорейский режиссер Кюнг Хо Ли не оставляет попыток снять анимацию о настоящем герое. В 2012 году на экраны вышла его работа «Пушистые против зубастых»  –  про не по размеру храбрую коалу, которая бросила вызов дарвиновской теории и пошла против законов пищевой цепи. Лента о плюшевой внешности и железном характере более чем пересекается с «Супергероями», совместного  авторства с Вонджа Ли.  Кадр из мультфильма…
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