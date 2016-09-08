ПРОКОФЬЕВ: во время пути, 2016

Фильм «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» является документально-игровой данью памяти великому композитору Сергее Прокофьеве. Режиссёром картины стала Анна Матисон, создатель таких фильмов, как «Млечный путь» и «Музыкант». В ленте снялся не только уважаемый российский актёр Константин Хабенский («Географ глобус пропил»), но также дирижёр Валерий Гергиев и известный пианист Денис Мацуев.

Картина «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» появилась на свет, благодаря дневниковым записям композитора, которые он вёл на протяжении 26 лет. Теперь они откроются зрителям, а вместе с тем унесут в завораживающее музыкальное путешествие по лучшим произведениям автора. Фильм прольёт свет также на интересные подробности как личной, так и творческой жизни музыканта, который вошёл в историю.