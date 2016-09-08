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ПРОКОФЬЕВ: во время пути ПРОКОФЬЕВ: во время пути
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ПРОКОФЬЕВ: во время пути, 2016

2016 / Россия
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Фильм «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» является документально-игровой данью памяти великому композитору Сергее Прокофьеве. Режиссёром картины стала Анна Матисон, создатель таких фильмов, как «Млечный путь» и «Музыкант». В ленте снялся не только уважаемый российский актёр Константин Хабенский («Географ глобус пропил»), но также дирижёр Валерий Гергиев и известный пианист Денис Мацуев.

Картина «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» появилась на свет, благодаря дневниковым записям композитора, которые он вёл на протяжении 26 лет. Теперь они откроются зрителям, а вместе с тем унесут в завораживающее музыкальное путешествие по лучшим произведениям автора. Фильм прольёт свет также на интересные подробности как личной, так и творческой жизни музыканта, который вошёл в историю.

- В фильме представлено 7 симфоний и 5 концертов Сергея Прокофьева

- Фильм «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» снимался во время Пасхального фестиваля в Москве, а также часть сцен была отснята на даче композитора

- У Константина Хабенского в картине сразу две роли: молодой человек по имени Марк и Сергей Прокофьев

- Режиссёр фильма Анна Матисон появляется в фильме в роли владелицы дачи Прокофьева

- Анна Матисон создала две версии фильма: одна длится 90 минут и предназначена для широкого проката, вторая идёт 52 минуты и должна была транслироваться по телевидению. После просмотра обеих Константин Эрнст выбрал для трансляции более длинную, несмотря на то, что она не вписывается в формат.

«Начинаю такую запись. Пожалуй, что дневник». Эти слова - первая строчка в дневнике Сергея Прокофьева, датированная 3-им сентября 1907 года. Прокофьев вел дневник 26 лет, до своего возвращения в СССР. И за эти 26 лет дневник стал самым верным компаньоном в жизненном пути, который прошел великий композитор. Бесконечные переезды, гастроли, концерты, знакомства - вся насыщенная жизнь Прокофьева изложена на страницах им самим. 

Прошло много лет со смерти Сергея Прокофьева, и жизнь современных гастролирующих музыкантов не так сильно изменилась. Но она превратилась в еще большую гонку, чем во времена Прокофьева. Концертов - вдвое больше. Переездов и перелетов - втрое больше. Современные музыканты редко ведут дневники. Фильм "Прокофьев: во время пути" - это одновременно и видеодневник одиннадцатого Пасхального фестиваля, и история жизни Сергея Прокофьева, рассказанная через его записи.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Анна Матисон
Анна Матисон
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Денис Мацуев
Денис Мацуев
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев
Анна Матисон
Анна Матисон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ПРОКОФЬЕВ: во время пути 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Первую запись в своем дневнике он сделал в 16 лет. До окончания консерватории ему оставалось два года. До сольных выступлений – чуть меньше. Ругань газетных критиканов, возмущение эстетствующей публики и непредвиденный фурор были еще впереди.  Но уже тогда, в 1907-м году, Сергей Прокофьев точно знал, что его ждет. Петли дорог, разноголосица городов и внимательная тишина концертного зала – вот она, жизнь музыканта. И все 26 лет гастрольных скитаний Прокофьев писал – не…
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Rusakova1970 15 сентября 2016, 08:35
Трудно переоценить значение этого фильма не только для тех, кто любит музыку, но и для тех, кто только начинает ее узнавать и постигать.
На этот… Читать дальше…
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