ПРОКОФЬЕВ: во время пути, 2016

Фильм «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» является документально-игровой данью памяти великому композитору Сергее Прокофьеве. Режиссёром картины стала Анна Матисон, создатель таких фильмов, как «Млечный путь» и «Музыкант». В ленте снялся не только уважаемый российский актёр Константин Хабенский («Географ глобус пропил»), но также дирижёр Валерий Гергиев и известный пианист Денис Мацуев.
Картина «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» появилась на свет, благодаря дневниковым записям композитора, которые он вёл на протяжении 26 лет. Теперь они откроются зрителям, а вместе с тем унесут в завораживающее музыкальное путешествие по лучшим произведениям автора. Фильм прольёт свет также на интересные подробности как личной, так и творческой жизни музыканта, который вошёл в историю.
- В фильме представлено 7 симфоний и 5 концертов Сергея Прокофьева
- Фильм «ПРОКОФЬЕВ: во время пути» снимался во время Пасхального фестиваля в Москве, а также часть сцен была отснята на даче композитора
- У Константина Хабенского в картине сразу две роли: молодой человек по имени Марк и Сергей Прокофьев
- Режиссёр фильма Анна Матисон появляется в фильме в роли владелицы дачи Прокофьева
- Анна Матисон создала две версии фильма: одна длится 90 минут и предназначена для широкого проката, вторая идёт 52 минуты и должна была транслироваться по телевидению. После просмотра обеих Константин Эрнст выбрал для трансляции более длинную, несмотря на то, что она не вписывается в формат.
«Начинаю такую запись. Пожалуй, что дневник». Эти слова - первая строчка в дневнике Сергея Прокофьева, датированная 3-им сентября 1907 года. Прокофьев вел дневник 26 лет, до своего возвращения в СССР. И за эти 26 лет дневник стал самым верным компаньоном в жизненном пути, который прошел великий композитор. Бесконечные переезды, гастроли, концерты, знакомства - вся насыщенная жизнь Прокофьева изложена на страницах им самим.
Прошло много лет со смерти Сергея Прокофьева, и жизнь современных гастролирующих музыкантов не так сильно изменилась. Но она превратилась в еще большую гонку, чем во времена Прокофьева. Концертов - вдвое больше. Переездов и перелетов - втрое больше. Современные музыканты редко ведут дневники. Фильм "Прокофьев: во время пути" - это одновременно и видеодневник одиннадцатого Пасхального фестиваля, и история жизни Сергея Прокофьева, рассказанная через его записи.
На этот… Читать дальше…