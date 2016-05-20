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Человек человеку волк Человек человеку волк
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Dog Eat Dog

Человек человеку волк, 2016

2016 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Преступная банда из трех бывалых уголовников пытается адаптироваться к свободной жизни после долгих лет заключения. По законам Калифорнии, еще один проступок будет грозить им пожизненным сроком. Но на легальной работе они получают копейки, которых не хватает даже на самое необходимое. Персонажей снова неумолимо тянет на темную сторону. Наркобарон дает им важное поручение: украсть сына своего бывшего партнера. Бандитское трио соглашается, но проваливает миссию в самом начале. После фиаско персонажи пускаются в бега, готовые на все, чтобы не попасть за решетку.

  • Пол Шредер, режиссер фильма, обращался ко многим знаменитостям, приглашая на роль Греко, но ни один не согласился. В итоге создатель киноленты сам появился в ней, что стало его дебютной работой в качестве актера.
  • Съемки фильма длились всего 25 дней. Съемочная группа состояла в основном из начинающих работников.
  • Для Пола Шредера и Виллема Дефо это седьмая совместная работа.
  • Николас Кейдж уже играл персонажа, похищающего ребенка, в фильме «Воспитание Аризоны».
  • В эпизоде, когда Бешеный пес и Дизель избавляются от трупа Бреннана, видно, что лицо и голова убитого нетронуты. Но ранее в сюжете демонстрировалось, как Бешеный пес стреляет ему в голову.

Троица уголовников получает задание от наркобарона – похитить сына его бывшего партнера. Когда дело идет наперекосяк, похитители пускаются в бега, готовые на всё, лишь бы вновь не оказаться за решеткой.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 20 мая 2016
Премьера онлайн 11 ноября 2016
Премьера в мире 20 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Пол Шредер
Пол Шредер
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Омар Дж. Дорси
Пол Шредер
Пол Шредер
Рейнальдо Гальегос
Рейнальдо Гальегос
Все актеры и съемочная группа
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Человек человеку волк смотреть онлайн

Человек человеку волк
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саундтрек фильма Человек человеку волк
Кадры из фильма Все кадры
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