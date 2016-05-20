Человек человеку волк, 2016

Преступная банда из трех бывалых уголовников пытается адаптироваться к свободной жизни после долгих лет заключения. По законам Калифорнии, еще один проступок будет грозить им пожизненным сроком. Но на легальной работе они получают копейки, которых не хватает даже на самое необходимое. Персонажей снова неумолимо тянет на темную сторону. Наркобарон дает им важное поручение: украсть сына своего бывшего партнера. Бандитское трио соглашается, но проваливает миссию в самом начале. После фиаско персонажи пускаются в бега, готовые на все, чтобы не попасть за решетку.