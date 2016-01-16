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Мишки Буни: Тайна цирка Мишки Буни: Тайна цирка
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Мишки Буни: Тайна цирка, 2016

2016 / Китай
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильмы о двух медведях, Бриаре и Брамбле, возможно, не так широко известны в России, как в Китае. Всё началось с мультсериала «Медведи-соседи» 2010 года, который насчитывает несколько десятков серий. После этого на большие экраны стали выходить полнометражные картины, среди которых одноимённая «Медведи-соседи» (2014 год) и «Медведи Буни: Таинственная зима» (2015 год). Третья часть носит название «Мишки Буни: Тайна цирка». Её режиссёром стал Динг Лианг, автор двух предыдущих лент.

В центре сюжета мультфильма «Мишки Буни: Тайна цирка» полюбившиеся герои. Они уже не раз спасали родной лес и пускались в опасные приключения. В третьей полнометражной ленте их занесло в цирк, который стал новым домом для Бриара. Он ни капли не тоскует по своей прежней жизни, но его друзья не могут не скучать и хотят вернуть друга назад.

- Мультфильм о медведях-соседях является самым популярным и любимым в Китае

- Мультфильм «Мишки Буни: Тайна цирка» побил в Китае кассовые сборы седьмого эпизода «Звёздных войн». Его сборы составили практически 300 миллионов юаней

- Между выпуском предыдущей части, «Медведи Буни: Таинственная зима», и новой в Китае прошёл практически год. В России же они обе вышли в 2016 с разрывом в несколько месяцев

Может ли слава заменить верных друзей? Когда кажется, что да, оказывается, что без близких сложно. Тем более, что в новой красивой жизни есть свои темные стороны и страшные тайны, которые можно пережить только вместе… Счастливая история о верных друзьях и проверке на прочность славой и испытаниями.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 июля 2016
Премьера в мире 16 января 2016
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Динг Лианг
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Мишки Буни: Тайна цирка 4 постера
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Мишки Буни: Тайна цирка смотреть онлайн

Мишки Буни: Тайна цирка
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Каждый медвежонок с младых когтей знает: быть Медведем – тяжелый труд. За все, что творится в лесу, отвечает именно он. Так написано в медвежьем Кодексе. Кстати, этот Кодекс медвежата зубрят наизусть. Вот вам отрывочек. «Медведь обязан: а) Денно и нощно защищать родной лес; б) Денно и нощно защищать лесных обитателей». Собственно, на этом список должностных обязанностей и заканчивается, однако если Косолапый про них забывает, в округе начинается хаос.   Кадр из…
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