Механик: Воскрешение, 2016

В 2010 году на экраны вышел боевик с Джейсоном Стэйтэмом «Механик». Спустя 6 лет главный герой возвращается. Режиссёром новой части стал Деннис Ганзель, которого вы можете знать по молодёжной комедии 2011 года «Девочки сверху», а также картинам «Четвёртая власть» и «Вкус ночи». Главную роль, соответственно, сыграл Стэйтем, а его возлюбленную на экране воплотила Джессика Альба («Фантастическая четвёрка», «Город грехов»). Также в фильме снялся Томми Ли Джонс, известный по «Людям в чёрном».

В прошлом Артур Бишоп – хладнокровный киллер, который безупречно выполнял свою работу. Однако после событий первой части он решил оставить это дело и стать обыкновенным гражданином. Но на него вновь обрушиваются проблемы. Неизвестные злодеи похищают его девушку и требуют от Бишопа вернуться на профессиональное поприще. Ему необходимо убить трёх человек, с каждым из которых могут возникнуть определённые сложности. Выхода нет – придётся снова мастерски лишать жертв жизни, после чего искусно заметать следы. Сможет ли герой после такого вернуться к мирному существованию?

Спустя несколько лет после событий предыдущего фильма Артур Бишоп спокойно живет в Рио-де-Жанейро под именем Сантос. Вдруг на него выходит курьер Рене Тран, которая знает его настоящую личность и объясняет, что ее работодатель хочет, чтобы Бишоп убил трех целей и инсценировал их смерть как несчастный случай. Бишоп отказывается, скрывается от Тран и ее наемников и сбегает в Таиланд. Там он укрывается в пляжном домике на курортном острове своего друга, Мэй, и узнает, что Тран работает на Райана Крейна.

Некоторое время спустя некая женщина с синяками, Джина Торнтон, обращается к Мэй за помощью. Мэй видит, что на борту лодки ее избивает мужчина, и предупреждает Бишопа. Вместе они спасают Торнтон, но в драке мужчина ударяется и умирает. Бишоп безуспешно ищет свидетельства личности этого человека, а затем поджигает лодку.

Вскоре механик обнаруживает, что Торнтон также связана с Крейном, и приходит к выводу, что тот заранее спланировал совершенное им убийство. Торнтон признается, что работает на Крейна, потому что тот угрожал ее детскому приюту в Камбодже.

Позже Крэйн похищает Торнтон и держит ее в заложниках, чтобы заставить Бишопа завершить оставшиеся два убийства. Тот делает вид, что соглашается, однако на самом деле вовсе не собирается и дальше плясать под его дудку. Но для этого ему придется пойти на сделку с главным соперником Крэйна, опасным торговцем оружием Адамсом…