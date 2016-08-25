Механик: Воскрешение, 2016

В 2010 году на экраны вышел боевик с Джейсоном Стэйтэмом «Механик». Спустя 6 лет главный герой возвращается. Режиссёром новой части стал Деннис Ганзель, которого вы можете знать по молодёжной комедии 2011 года «Девочки сверху», а также картинам «Четвёртая власть» и «Вкус ночи». Главную роль, соответственно, сыграл Стэйтем, а его возлюбленную на экране воплотила Джессика Альба («Фантастическая четвёрка», «Город грехов»). Также в фильме снялся Томми Ли Джонс, известный по «Людям в чёрном».
В прошлом Артур Бишоп – хладнокровный киллер, который безупречно выполнял свою работу. Однако после событий первой части он решил оставить это дело и стать обыкновенным гражданином. Но на него вновь обрушиваются проблемы. Неизвестные злодеи похищают его девушку и требуют от Бишопа вернуться на профессиональное поприще. Ему необходимо убить трёх человек, с каждым из которых могут возникнуть определённые сложности. Выхода нет – придётся снова мастерски лишать жертв жизни, после чего искусно заметать следы. Сможет ли герой после такого вернуться к мирному существованию?
Спустя несколько лет после событий предыдущего фильма Артур Бишоп спокойно живет в Рио-де-Жанейро под именем Сантос. Вдруг на него выходит курьер Рене Тран, которая знает его настоящую личность и объясняет, что ее работодатель хочет, чтобы Бишоп убил трех целей и инсценировал их смерть как несчастный случай. Бишоп отказывается, скрывается от Тран и ее наемников и сбегает в Таиланд. Там он укрывается в пляжном домике на курортном острове своего друга, Мэй, и узнает, что Тран работает на Райана Крейна.
Некоторое время спустя некая женщина с синяками, Джина Торнтон, обращается к Мэй за помощью. Мэй видит, что на борту лодки ее избивает мужчина, и предупреждает Бишопа. Вместе они спасают Торнтон, но в драке мужчина ударяется и умирает. Бишоп безуспешно ищет свидетельства личности этого человека, а затем поджигает лодку.
Вскоре механик обнаруживает, что Торнтон также связана с Крейном, и приходит к выводу, что тот заранее спланировал совершенное им убийство. Торнтон признается, что работает на Крейна, потому что тот угрожал ее детскому приюту в Камбодже.
Позже Крэйн похищает Торнтон и держит ее в заложниках, чтобы заставить Бишопа завершить оставшиеся два убийства. Тот делает вид, что соглашается, однако на самом деле вовсе не собирается и дальше плясать под его дудку. Но для этого ему придется пойти на сделку с главным соперником Крэйна, опасным торговцем оружием Адамсом…
«Механик: Воскрешение» – это первый американский проект немецкого режиссёра Денниса Ганзеля
Фильм снимался в Таиланде, Сиднее, Бразилии и Болгарии
«Механик» является ремейком одноимённого фильма 1972 года с Чарльзом Бронсоном
Бюджет второй части составил столько же, сколько и у первой – 40 миллионов долларов
Первая часть дилогии не стал хитом, поэтому сиквел финансировался самостоятельно. Джейсон Стэтхэм сказал, что после ролей второго плана в фильмах «Неудержимые 3», «Форсаж 7» и «Шпион» он хотел снова дать своим поклонникам звездное выступление в том жанре, которого они от него ожидают.
Готовясь к съемкам, Джессика Альба и Сэм Хэзелдайн прошли обширную физическую подготовку. «Я просто не хотел нелепо выглядеть, когда буду сражаться против Джейсона», – говорил Хэзелдайн. Альба продолжила, сказав: «Я изучала многие боевые искусства за эти годы, работая для различных телешоу (Темный ангел (2000)), но для этого фильма выбрала крав-мага. Я хотела, чтобы это был жестокий, реалистичный бой, очень интенсивный и беспорядочный. Думаю, мы вполне добились этого».
Финальная реплика Томми Ли Джонса, в которой он говорит: «Бэнг! Ты мертв», это отсылка к такой же фразе, сказанной его персонажем Уильямом Странниксом в фильме Эндрю Дэвиса «В осаде».
Стэтхэм получает большое удовольствие, выполняя своих трюки самостоятельно. Он сказал: «Я занимался этим с тех пор, как снял свой первый боевик, «Перевозчик», когда взял бразды правления и испачкал руки в мире боевиков. С детства у меня был в этом огромный опыт, потому что я занимался многими разными видами боевых искусств, гимнастики и спорта, а это дает настоящее вам преимущество, когда дело доходит до трюков».
Фильм снимался в двух экзотических местах, которые появлялись в ранних фильмах о Джеймсе Бонде: это Рио-де-Жанейро, где в 1979 году снимался «Лунный гонщик», и Пхукет, ставший основной съемочной локацией для фильма «Человек с золотым пистолетом» в 1974 году.
Это первое сотрудничество Джейсона Стэтхэма и легендарного Вика Армстронга.
Выбрав главную женскую роль, создатели фильма сосредоточили внимание на поиске двух актеров, которые могли бы стать достойными противниками Артура Бишопа. «Мы очень долго искали идеального противника, который мог бы воплотить персонажа Крейна, человека, который с легкостью манипулирует главным героем», – сказал Деннис Ганзель. Фрэнк ДеМартини добавил: «Сэм Хэзелдайн имеет очень целостный образ. Он умен и вежлив, и может показать скрытое зло персонажа с помощью лишь тени своей улыбки. Он определенно соответствует образцу классических и самых грозных злодеев в истории кино».
Стэтхэм сказал, что Таиланд – это «потрясающее место для работы. Самые приятные люди, с которыми мне когда-либо доводилось работать. Мы провели там большую часть съемок, и тепло и щедрость местных жителей позволили нам потрясающе провести время, что несомненно отразилось на фильме».
Этот сиквел, получивший международное признание и собравший кассу в размере более 125 миллионов долларов, выступил в прокате лучше, чем его предшественник.
Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, вынуждают снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он должен сделать то, что у него получается лучше всего: от него требуется совершить три убийства, идеально обставленных как несчастные случаи.
Он конечно хорош, но озвучка, голоса главных героев, дрожащая камера, обрубленные и поскорее законченные… Читать дальше…