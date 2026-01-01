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Архив премьер 1967 года

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1 января 1967
Легенда о злом великане, Иван Иванов-Вано, СССР Дай лапу, Друг, Илья Гурин, СССР Хроника пикирующего бомбардировщика, Наум Бирман, СССР Песенка мышонка, Юрий Прытков, СССР Таинственная стена, Ирина Поволоцкая, Михаил Садкович, СССР Происшествие, которого никто не заметил, Александр Володин, СССР Сказка о золотом петушке, Александра Снежко-Блоцкая, СССР Шпионские страсти, Ефим Гамбург, СССР
9 января 1967
Зимнее утро, Николай Лебедев, СССР
21 января 1967
Четверо с одного двора, Инесса Ковалевская, СССР
25 января 1967
Паровозик из Ромашково, Владимир Дегтярев, СССР
6 февраля 1967
Дядюшкин сон, Константин Воинов, СССР
8 февраля 1967
Приключения барона Мюнхаузена, Анатолий Каранович, СССР
17 марта 1967
Человек, которого я люблю, Юлий Карасик, СССР
3 апреля 1967
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, Леонид Гайдай, СССР
23 апреля 1967
Растрёпанный воробей, Алла Грачева, СССР
9 мая 1967
Путь в «Сатурн», Виллен Азаров, СССР
25 мая 1967
В городе С., Иосиф Хейфиц, СССР
4 июня 1967
Я вас любил, Илья Фрэз, СССР Гора динозавров, Раса Страутмане, СССР
6 июня 1967
В горах мое сердце..., Рустам Хамдамов, СССР Браслет-2, Михаил Шамкович, СССР Возмездие, Александр Столпер, СССР Варежка, Роман Качанов, СССР Зеленая карета, Ян Фрид, СССР Свадьба в Малиновке, Андрей Тутышкин, СССР Бабье царство, Алексей Салтыков, СССР
7 июня 1967
Бегущая по волнам, Павел Любимов, СССР
8 июня 1967
Катерина Измайлова, Михаил Шапиро, СССР
12 июня 1967
Его звали Роберт, Илья Ольшвангер, СССР
24 июля 1967
Саша-Сашенька, Виталий Четвериков, СССР
31 июля 1967
Нежность, Эльер Ишмухамедов, СССР
21 августа 1967
Женя, Женечка и "Катюша", Владимир Мотыль, СССР
30 августа 1967
Китаянка, Жан-Люк Годар, Франция
23 сентября 1967
Журналист, Сергей Герасимов, СССР
25 сентября 1967
Дачники, Борис Бабочкин, СССР
1 октября 1967
Как стать большим, Владимир Дегтярев, СССР
27 октября 1967
Итальянец в Америке, Альберто Сорди, Италия
1 ноября 1967
Первороссияне, Александр Иванов, Евгений Шифферс, СССР
6 ноября 1967
Снежная королева, Геннадий Казанский, СССР
28 ноября 1967
Красные поляны, Эмиль Лотяну, СССР
1 декабря 1967
Весна на Одере, Леон Сааков, СССР
4 декабря 1967
Туманность Андромеды, Евгений Шерстобитов, СССР
7 декабря 1967
Попутного ветра, «Синяя птица»!, Михаил Ершов, СССР
31 декабря 1967
Начало неведомого века, Лариса Шепитько, Андрей Смирнов, СССР
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