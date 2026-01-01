Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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1 января 1967
Легенда о злом великане
, Иван Иванов-Вано, СССР
Дай лапу, Друг
, Илья Гурин, СССР
Хроника пикирующего бомбардировщика
, Наум Бирман, СССР
Песенка мышонка
, Юрий Прытков, СССР
Таинственная стена
, Ирина Поволоцкая, Михаил Садкович, СССР
Происшествие, которого никто не заметил
, Александр Володин, СССР
Сказка о золотом петушке
, Александра Снежко-Блоцкая, СССР
Шпионские страсти
, Ефим Гамбург, СССР
9 января 1967
Зимнее утро
, Николай Лебедев, СССР
21 января 1967
Четверо с одного двора
, Инесса Ковалевская, СССР
25 января 1967
Паровозик из Ромашково
, Владимир Дегтярев, СССР
6 февраля 1967
Дядюшкин сон
, Константин Воинов, СССР
8 февраля 1967
Приключения барона Мюнхаузена
, Анатолий Каранович, СССР
17 марта 1967
Человек, которого я люблю
, Юлий Карасик, СССР
3 апреля 1967
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
, Леонид Гайдай, СССР
23 апреля 1967
Растрёпанный воробей
, Алла Грачева, СССР
9 мая 1967
Путь в «Сатурн»
, Виллен Азаров, СССР
25 мая 1967
В городе С.
, Иосиф Хейфиц, СССР
4 июня 1967
Я вас любил
, Илья Фрэз, СССР
Гора динозавров
, Раса Страутмане, СССР
6 июня 1967
В горах мое сердце...
, Рустам Хамдамов, СССР
Браслет-2
, Михаил Шамкович, СССР
Возмездие
, Александр Столпер, СССР
Варежка
, Роман Качанов, СССР
Зеленая карета
, Ян Фрид, СССР
Свадьба в Малиновке
, Андрей Тутышкин, СССР
Бабье царство
, Алексей Салтыков, СССР
7 июня 1967
Бегущая по волнам
, Павел Любимов, СССР
8 июня 1967
Катерина Измайлова
, Михаил Шапиро, СССР
12 июня 1967
Его звали Роберт
, Илья Ольшвангер, СССР
24 июля 1967
Саша-Сашенька
, Виталий Четвериков, СССР
31 июля 1967
Нежность
, Эльер Ишмухамедов, СССР
21 августа 1967
Женя, Женечка и "Катюша"
, Владимир Мотыль, СССР
30 августа 1967
Китаянка
, Жан-Люк Годар, Франция
23 сентября 1967
Журналист
, Сергей Герасимов, СССР
25 сентября 1967
Дачники
, Борис Бабочкин, СССР
1 октября 1967
Как стать большим
, Владимир Дегтярев, СССР
27 октября 1967
Итальянец в Америке
, Альберто Сорди, Италия
1 ноября 1967
Первороссияне
, Александр Иванов, Евгений Шифферс, СССР
6 ноября 1967
Снежная королева
, Геннадий Казанский, СССР
28 ноября 1967
Красные поляны
, Эмиль Лотяну, СССР
1 декабря 1967
Весна на Одере
, Леон Сааков, СССР
4 декабря 1967
Туманность Андромеды
, Евгений Шерстобитов, СССР
7 декабря 1967
Попутного ветра, «Синяя птица»!
, Михаил Ершов, СССР
31 декабря 1967
Начало неведомого века
, Лариса Шепитько, Андрей Смирнов, СССР
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