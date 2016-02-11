Ставка на любовь, 2015

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И да пребудет с вами покер! Ах, какая барышня Анюта Скворцова (Катерина Шпица)! Глазенки наивные, фигурка точеная, плечики худенькие… Но за плечиками-то – Универ! И так скромна и застенчива, будто ей всего 14 стукнуло, а не все 22, как по паспорту. Парней же, однако, выбирать не умеет: угораздило её влюбиться в Давида! (Ованнес Азоян). Тот сам по себе парень-то хороший, только вот стопроцентный недотепа да и высшего образования нет. А потому в семействе Скворцовых натуральная…