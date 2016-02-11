Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ставка на любовь Ставка на любовь
Киноафиша Фильмы Ставка на любовь

Ставка на любовь, 2015

2015 / Россия
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
История о том, как два друга поменялись местами
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главные герои фильма, друзья детства Давид и Костя, прочно обосновались в Москве: первый работает официантом в дорогом ресторане, а второй – служащим в автосалоне. Однажды Костя просит Давида подменить его на работе, в результате чего дорогая машина, оплаченная криминальным авторитетом, оказывается уничтожена. Теперь единственный шанс друзей на выживание – выиграть мировой чемпионат по покеру… 

  • Это дебютный художественный фильм популярного российского актера Артема Михалкова. Ранее он снимал лишь документальное кино и рекламу. 
  • Съемки фильма частично проходили в Лос-Анджелесе. За это время съемочной группе отказали несколько казино, а потом в городе прошел первый за пятьдесят лет дождь. Кроме того, актеры американской массовки, не терпящие переработок, вызвали на съемочную площадку полицию, обвиняя режиссера в насилии. 
  • Фильм снимался под большим влиянием визуального стиля Уэса Андерсона, особенно его картина «Отель “Гранд Будапешт”», а также фильм «Одиннадцать друзей Оушена». 
  • Исполнителю главной роли Ованесу Азояну часто не везло на съемках: например, во время создания одной из сцен ему по ноге проехалась машина, а позже актера заставили 13 часов ходить мокрым в холодном съемочном павильоне. 

Костя и Давид — друзья детства, но только став взрослыми, им суждено проверить дружбу на прочность. Давид собирается сделать предложение возлюбленной Анне, а Костя — выйти в финал международного чемпионата по покеру. Два, казалось бы, совершенно не связанных события, становятся решающими в жизни друзей, так как Давиду придется играть в покер, а Косте спасать свадьбу друга! Смогут ли друзья справиться с этим, поменявшись местами?..

4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 февраля 2016
Премьера в мире 11 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Артем Михалков
Артем Михалков
В ролях
Ованнес Азоян
Ованнес Азоян
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Ян Цапник
Ян Цапник
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Суперменеджер, или Мотыга судьбы
Суперменеджер, или Мотыга судьбы (2011)
6.1
Постер фильма Ставка на любовь 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
И да пребудет с вами покер! Ах, какая барышня Анюта Скворцова (Катерина Шпица)! Глазенки наивные, фигурка точеная, плечики худенькие… Но за плечиками-то – Универ! И так скромна и застенчива, будто ей всего 14 стукнуло, а не все 22, как по паспорту. Парней же, однако, выбирать не умеет: угораздило её влюбиться в Давида! (Ованнес Азоян). Тот сам по себе парень-то хороший, только вот стопроцентный недотепа да и высшего образования нет. А потому в семействе Скворцовых натуральная…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Лондоне покажут фильмы Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремий 21-23 марта в Лонде пройдет трехдневное киномероприятие SIFFA UK, в рамках которого состоятся показы нескольких фильмов с Сочинского Международного Кинофестиваля и Кинопремий (SIFFA), мастер-классы
Написать
17 марта 2018 01:26
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 1
Трейлер 1
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Приложение киноафиши