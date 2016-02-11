Ставка на любовь, 2015

Главные герои фильма, друзья детства Давид и Костя, прочно обосновались в Москве: первый работает официантом в дорогом ресторане, а второй – служащим в автосалоне. Однажды Костя просит Давида подменить его на работе, в результате чего дорогая машина, оплаченная криминальным авторитетом, оказывается уничтожена. Теперь единственный шанс друзей на выживание – выиграть мировой чемпионат по покеру…
Костя и Давид — друзья детства, но только став взрослыми, им суждено проверить дружбу на прочность. Давид собирается сделать предложение возлюбленной Анне, а Костя — выйти в финал международного чемпионата по покеру. Два, казалось бы, совершенно не связанных события, становятся решающими в жизни друзей, так как Давиду придется играть в покер, а Косте спасать свадьбу друга! Смогут ли друзья справиться с этим, поменявшись местами?..