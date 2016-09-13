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Глубоководный горизонт Глубоководный горизонт
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Deepwater Horizon

Глубоководный горизонт, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр таких известных картин, как «Хэнкок» и «Морской бой» снимает очередной блокбастер с участием известных актёров. А продюсеры его нового фильма подарили нам такие ленты, как «Звёздная пыль», «Трансформеры» и «Парк Юрского периода 3». В «Глубоководном горизонте» в главной роли снялся двукратный оскаровский номинант Марк Уолберг («Трансформеры: Эпоха истребления», «Боец» и «Третий лишний»). Его экранную супругу сыграла Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Несносные леди»). Также второстепенные роли исполнили Дилан О’Брайен («Бегущий в лабиринте»), Курт Рассел («За бортом», «Нечто», «Ванильное небо») и другие знаменитости.

Автор «Глубоководного горизонта» почерпнул идею о его создании из события, которое случилось на самом деле. В 2010 году произошла ужасная катастрофа, когда в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа. Это стало трагедией для всей Америки. В центре сюжета окажется один из сотрудников станции Майк Уильямс, у которого есть маленькая дочь и прекрасная жена. Но последствия аварии непоправимы, поэтому герою придётся преодолевать множество трудностей.

- Трагедия, случившаяся с платформой Deepwater Horizon, стала второй самой масштабной экологической катастрофой в истории США. В результате погибли 11 человек, а 17 сотрудников пострадали от ранений

- Курт Рассел, сыгравший в фильме, приходится отчимом актрисе Кейт Хадсон. В «Глубоководном горизонте» они впервые работают вместе

- Нефтяная платформа, где происходит действие фильма, была построена специально для съёмок в штате Луизиана

- Роль Кейт Хадсон изначально могла достаться Эмме Стоун или Кристен Стюарт

- Это вторая лента Питера Берга, основанная на реальных событиях. Также режиссёр второй раз снимает Уолберга в главной роли, первой их совместной работой стала картина «Уцелевший»

Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, они не подозревали, что могут не вернуться… Это основанная на реальных событиях история о страшной аварии на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт», которая произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Хроника беспримерного мужества и отваги перед лицом одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории.

7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 сентября 2016
Премьера онлайн 20 декабря 2016
Премьера в мире 13 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Питер Берг
Питер Берг
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Дилан О’Брайен
Дилан О’Брайен
Курт Рассел
Курт Рассел
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Джина Родригез
Джина Родригез
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глубоководный горизонт 13 постеров
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Глубоководный горизонт
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Палуба размером с футбольное поле, нефтяная вышка чуть ниже дома в двадцать шесть этажей – простым обывателям эта нефтяная платформа казалась почти что чудом. Техническим совершенством. Но как обманчивы чудеса! Те, кто работал там, знали: не всё совершенно на этой плавучей станции, не всё идеально. Внутренние телефоны – и те отключаются. Компьютера зависают. А техника безопасности… На такую ерунду господам из British Petroleum всегда жалко денег. Они и проверку скважины…
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