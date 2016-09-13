Глубоководный горизонт, 2016

Режиссёр таких известных картин, как «Хэнкок» и «Морской бой» снимает очередной блокбастер с участием известных актёров. А продюсеры его нового фильма подарили нам такие ленты, как «Звёздная пыль», «Трансформеры» и «Парк Юрского периода 3». В «Глубоководном горизонте» в главной роли снялся двукратный оскаровский номинант Марк Уолберг («Трансформеры: Эпоха истребления», «Боец» и «Третий лишний»). Его экранную супругу сыграла Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Несносные леди»). Также второстепенные роли исполнили Дилан О’Брайен («Бегущий в лабиринте»), Курт Рассел («За бортом», «Нечто», «Ванильное небо») и другие знаменитости.

Автор «Глубоководного горизонта» почерпнул идею о его создании из события, которое случилось на самом деле. В 2010 году произошла ужасная катастрофа, когда в Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа. Это стало трагедией для всей Америки. В центре сюжета окажется один из сотрудников станции Майк Уильямс, у которого есть маленькая дочь и прекрасная жена. Но последствия аварии непоправимы, поэтому герою придётся преодолевать множество трудностей.