Новогодний корпоратив, 2016

«Новогодний корпоратив» – это новый фильм Уилла Спека и Джоша Гордона, снявших картины «Лезвия славы: Звездуны на льду» и «Больше, чем друг». В их ленте собрался впечатляющий актёрский состав из самых узнаваемых комедийных актёров современности. В их числе: Дженнифер Энистон («Мы – Миллеры», «Друзья»), Кейт МакКинон («Охотники за привидениями»), Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис»), ТиДжей Миллер («Монстро»), Джейсон Бейтман («Несносные боссы») и другие.

В центре сюжета «Новогодний корпоратив» служащий престижной фирмы, генеральным директором которой является его собственная сестра. Однако дела у его филиала идут не очень хорошо, поэтому он ищет способ быстро заполучить престижного клиента. Так как на носу Рождество, он решает устроить самый масштабный корпоратив всех времён. Конечно же, всё идёт совсем не так, как задумывалось, и герою предстоит выпутываться из сложных ситуаций.

Джош – технический директор в крупной компании. Он дружит с Клэем – руководителем филиала. Но бразды правления находятся в руках его сестры Кэрол, которая управляет всей сетью после смерти их отца. Она собирается уволить часть сотрудников и сократить траты, как сделала это с несколькими другими филиалами. Традиционный новогодний корпоратив тоже отменяется.

Кэрол может изменить свое решение, но для этого филиал Джоша и Клэя должен заключить крупный контракт, который принесет компании прибыль. До праздника остается всего два дня, и за это время документ должен быть подписан. В противном случае всех ждут не лучшие времена. Но вот незадача – руководство фирмы, с которой должны подписать контракт, не устраивает корпоративная этика филиала. И только новогодний корпоратив может изменить это мнение.