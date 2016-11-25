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Новогодний корпоратив Новогодний корпоратив
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Office Christmas Party

Новогодний корпоратив, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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«Новогодний корпоратив» – это  новый фильм Уилла Спека и Джоша Гордона, снявших картины «Лезвия славы: Звездуны на льду» и «Больше, чем друг». В их ленте собрался впечатляющий актёрский состав из самых узнаваемых комедийных актёров современности. В их числе: Дженнифер Энистон («Мы – Миллеры», «Друзья»), Кейт МакКинон («Охотники за привидениями»), Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис»), ТиДжей Миллер («Монстро»), Джейсон Бейтман («Несносные боссы») и другие.

В центре сюжета «Новогодний корпоратив» служащий престижной фирмы, генеральным директором которой является его собственная сестра. Однако дела у его филиала идут не очень хорошо, поэтому он ищет способ быстро заполучить престижного клиента. Так как на носу Рождество, он решает устроить самый масштабный корпоратив всех времён. Конечно же, всё идёт совсем не так, как задумывалось, и герою предстоит выпутываться из сложных ситуаций.

Джош – технический директор в крупной компании. Он дружит с Клэем – руководителем филиала. Но бразды правления находятся в руках его сестры Кэрол, которая управляет всей сетью после смерти их отца. Она собирается уволить часть сотрудников и сократить траты, как сделала это с несколькими другими филиалами. Традиционный новогодний корпоратив тоже отменяется.

Кэрол может изменить свое решение, но для этого филиал Джоша и Клэя должен заключить крупный контракт, который принесет компании прибыль. До праздника остается всего два дня, и за это время документ должен быть подписан. В противном случае всех ждут не лучшие времена. Но вот незадача – руководство фирмы, с которой должны подписать контракт, не устраивает корпоративная этика филиала. И только новогодний корпоратив может изменить это мнение.

  • Ранее исполнители главных ролей Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман неоднократно работали вместе на съемочных площадках. Их совместные ленты – это «Развод по-американски», «Несносные боссы» (обе части), а также «Больше, чем друг».
  • Съемки проходили весной 2016-го года в нескольких городах – Чикаго, Атланта и проч.
  • Сюжет фильма зародился в голове у продюсера после того, как его родственница рассказала о новогодней вечеринке, на которую ее позвали.
  • Образ главной героини – Кэрол – изначально был написан специально для Дженнифер Энистон. Создатели фильма признавались, что персонаж имеет определенное сходство с актрисой. Кэрол также бесстрашна и смела.
  • После того, как завершились съемки, используемую мебель и прочие реквизиты передали благотворительной организации. Она занимается тем, что обеспечивает предметами интерьера людей, которые не могут позволить себе покупку новой мебели.
  • В нескольких эпизодах мы видим фотографии, на которых запечатлен отец главных героев до смерти. На снимках на самом деле изображен загримированный исполнитель роли Джоша.
  • В эпизоде в аэропорту, когда Кэрол держит в руках книгу, это триллер «Девушка в поезде». Муж Дженнифер Энистон, Джастин Теру, исполнил одну из главных ролей в экранизации.
  • В переводе с английского название ленты дословно переводится как «Офисная рождественская вечеринка». В большинстве стран с ним она и вышла в прокат. Однако для выхода на DVD использовались альтернативные названия, исключающие любое упоминание о Рождестве. Это сделали для того, чтобы лента успешно продавалась и после праздников.
  • Название компании, которая принадлежит Кэрол и Клэю – Zenotec. В реальности есть несколько фирм, которые используют этот бренд. Речь идет о компании, занимающейся ремонтом компьютерной техники в Англии, а также о фирме, продающей научные приборы в Турции.
  • Свитер, в котором появляется Мэри, был придуман специально для завершения ее образа. На разработку рисунка и изготовление выкройки потратили несколько месяцев. А связали его руками за несколько дней.
  • Во время одного из эпизодов Клэй говорит Джошу, что ему не холодно даже без верхней одежды, потому что он сильно поправился. На самом же деле актер носил термобелье в несколько слоев. В момент съемок на улице была минусовая температура.
  • Все интерьерные съемки проводились в штате Джорджия. Там построили полноценный огромный офис. Поскольку по сюжету действие происходит в Чикаго, по всему периметру установили экраны, транслирующие изображение районов города. Выбор штата для проведения съемок был обусловлен особыми налоговыми льготами.
  • При съемках эпизода с животными в лифте создателям пришлось использовать искусственные рога. Дело в том, что эпизод снимали летом, а олени в это время линяют.

Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля..

7.2 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 декабря 2016
Премьера в мире 25 ноября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Джош Гордон
Джош Гордон
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Оливия Манн
Оливия Манн
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
ТиДжей Миллер
ТиДжей Миллер
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Новогодние традиции это не только запах мандаринов, хвойные деревья и горячий глинтвейн, но и хорошие сезонные  комедии с любимыми  актерами, фейерверком остроумных (и не очень) шуток и рождественской романтикой. В этом году – это долгожданная офисная комедия «Новогодний корпоратив» неразлучного  режиссерского дуэта Джоша Гордона и УиллаСпека. Кадр из фильма «Новогодний корпоратив» "Новогодняя вечеринка – ужремся!" – с…
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Виталий Рыжков 9 декабря 2016, 00:40
отличный фильм. не так что бы "поржать до истерики " но весь фильм улыбал. советую
Антон Морозов 13 декабря 2016, 16:44
А как лучше идти? С друзьями и пивком или можно и одному сходить?
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