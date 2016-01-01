Млечный путь, 2015

В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Слово «развод» звучит вполне определенно. 1-го января, казалось бы, всё уже решено, но целая цепочка событий, — смешных, грустных, иногда даже странных и необъяснимых — будто удерживает семью от неправильного шага. Все они потеряются и найдут друг друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон и поймут, что прошлые обиды легко забыть, а в жизни есть нечто куда более важное.