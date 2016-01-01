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Млечный путь Млечный путь
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Млечный путь, 2015

2015 / Россия
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Иркутская семейная пара Андрей и Надя переживают нелегкие времена: их брак явно находится в кризисе, но разводиться они не хотят: у супругов двое любимых детей, и они не хотят раскалывать семью, и в конце концов Андрей просто уезжает в Москву. На помощь им приходит новогодняя магия: на каникулы семья отправляется на берег Байкала, который по очереди то соединяет, то снова разлучает главных героев, показывая им истинную ценность, которую один представляет для другого. Смогут ли они отыскать друг друга и воссоединиться окончательно? 

  • Режиссер и сценарист фильма Анна Матисон и исполнитель одной из главных ролей Сергей Безруков, впервые встретившиеся на съемках, спустя год поженились. На данный момент у супругов подрастает двое совместных детей. 
  • Фильм позиционировался как новогодний и должен был стать хитом: его премьеру назначили на первое января 2016 года. Однако отрицательные отзывы критиков обеспечили картине низкие сборы, в результате чего она стала кассовым провалом. 
  • Создатели особенно внимательно отнеслись к выбору музыки для фильма: в нем звучат композиции Чайковского, песни Магомаева и Окуджавы, которые отлично ложатся на долгие, мастерски снятые кадры зимних пейзажей Байкала. 
     

В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Слово «развод» звучит вполне определенно. 1-го января, казалось бы, всё уже решено, но целая цепочка событий, — смешных, грустных, иногда даже странных и необъяснимых — будто удерживает семью от неправильного шага. Все они потеряются и найдут друг друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон и поймут, что прошлые обиды легко забыть, а в жизни есть нечто куда более важное.

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 января 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Анна Матисон
Анна Матисон
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Марина Александрова
Марина Александрова
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Анастасия Безрукова
Анастасия Безрукова
Петр Терещенко
Петр Терещенко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Млечный путь 2 постера
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Про ёлочку и оливье. Призрак бродит по Байкалу, призрак Колчака… (Нет-нет, не думайте, что это шутка такая: что вы, никаких шуток, все всерьез! Я просто пересказываю сюжет). Так вот. Бродит, значит, дух белогвардейского адмирала по заснеженному озеру, смотрит свысока на местных жителей и знай себе колдует. Именно колдует, вы не ослышались. Распоряжается, так сказать, людскими судьбами. Правда, занимается он этим исключительно из добрых побуждений: то упавшего человека из ямы достанет,…
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Лиса06 31 января 2016, 23:00
Отстой. Неплохие актеры и такая муть✌️ ✊
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28 декабря 2015 00:00
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