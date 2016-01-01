Млечный путь, 2015

Иркутская семейная пара Андрей и Надя переживают нелегкие времена: их брак явно находится в кризисе, но разводиться они не хотят: у супругов двое любимых детей, и они не хотят раскалывать семью, и в конце концов Андрей просто уезжает в Москву. На помощь им приходит новогодняя магия: на каникулы семья отправляется на берег Байкала, который по очереди то соединяет, то снова разлучает главных героев, показывая им истинную ценность, которую один представляет для другого. Смогут ли они отыскать друг друга и воссоединиться окончательно?
В браке Андрея и Нади что-то сломалось. Он отправляется жить в Москву, она с детьми остается в Иркутске. В канун Нового Года семья снова собирается вместе, но, похоже, в последний раз. Слово «развод» звучит вполне определенно. 1-го января, казалось бы, всё уже решено, но целая цепочка событий, — смешных, грустных, иногда даже странных и необъяснимых — будто удерживает семью от неправильного шага. Все они потеряются и найдут друг друга в эту волшебную ночь на острове Ольхон и поймут, что прошлые обиды легко забыть, а в жизни есть нечто куда более важное.