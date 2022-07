Автор документальных картин «Башня из слоновой кости» и «Первая полоса: Внутри The New York Times» представляет свой новый фильм «Бал». Он расскажет об одном из самых знаковых событий в мире моды - ежегодном Балу Института костюмов Met Gala, который проходит в нью-йоркском Музее Метрополитена. В ленте идёт речь о нашумевшей выставке China: Through the looking glass, организованной Анной Винтур и Эндрю Болтоном. Они станут вашими проводниками в мир моды и познакомят вас со своей работой.

В съёмках фильма приняли участие звёзды из самых разных сфер. На показе можно увидеть певицу Рианну, режиссёра База Лурмана, модельера Жана-Поля Готье, Вонга Кар-Вая и многих других. В картине «Бал» представлено огромное количество уникальных нарядов, и он поможет зрителям узнать о мире моды совершенно с иной стороны.