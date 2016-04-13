Автор документальных картин «Башня из слоновой кости» и «Первая полоса: Внутри The New York Times» представляет свой новый фильм «Бал». Он расскажет об одном из самых знаковых событий в мире моды - ежегодном Балу Института костюмов Met Gala, который проходит в нью-йоркском Музее Метрополитена. В ленте идёт речь о нашумевшей выставке China: Through the looking glass, организованной Анной Винтур и Эндрю Болтоном. Они станут вашими проводниками в мир моды и познакомят вас со своей работой.
В съёмках фильма приняли участие звёзды из самых разных сфер. На показе можно увидеть певицу Рианну, режиссёра База Лурмана, модельера Жана-Поля Готье, Вонга Кар-Вая и многих других. В картине «Бал» представлено огромное количество уникальных нарядов, и он поможет зрителям узнать о мире моды совершенно с иной стороны.
- На американские экраны фильм вышел в апреле 2016 года и собрал около 500 тысяч долларов
- «Бал» стал фильмом открытия известного фестиваля Tribeca Film Festival, который проходит в Нью-Йорке с 2002 года
- На показе в фильме представлено 150 костюмов от 40 именитых дизайнеров
Каждый первый понедельник мая нью-йоркский Музей Метрополитен устраивает одно из самых ожидаемых мероприятий в мире моды — Бал Института костюма, более известный как Met Gala. Все приглашенные готовят костюмы на определенную тему. Фильм «Бал» показывает важнейшее событие мировой фэшн-культуры глазами его распорядителей — главного редактора Vogue Анны Винтур и куратора Института костюма Эндрю Болтона. Это уникальная возможность рассмотреть в деталях костюм Рианны, познакомиться с патриархом мира моды Жаном Полем Готье и взглянуть на моду с новой стороны — как на современное искусство.