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The First Monday in May

Бал, 2016

2016 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Автор документальных картин «Башня из слоновой кости» и «Первая полоса: Внутри The New York Times» представляет свой новый фильм «Бал». Он расскажет об одном из самых знаковых событий в мире моды - ежегодном Балу Института костюмов Met Gala, который проходит в нью-йоркском Музее Метрополитена. В ленте идёт речь о нашумевшей выставке China: Through the looking glass, организованной Анной Винтур и Эндрю Болтоном. Они станут вашими проводниками в мир моды и познакомят вас со своей работой.

В съёмках фильма приняли участие звёзды из самых разных сфер. На показе можно увидеть певицу Рианну, режиссёра База Лурмана, модельера Жана-Поля Готье, Вонга Кар-Вая и многих других. В картине «Бал» представлено огромное количество уникальных нарядов, и он поможет зрителям узнать о мире моды совершенно с иной стороны. 

- На американские экраны фильм вышел в апреле 2016 года и собрал около 500 тысяч долларов

- «Бал» стал фильмом открытия известного фестиваля Tribeca Film Festival, который проходит в Нью-Йорке с 2002 года

- На показе в фильме представлено 150 костюмов от 40 именитых дизайнеров

Каждый первый понедельник мая нью-йоркский Музей Метрополитен устраивает одно из самых ожидаемых мероприятий в мире моды — Бал Института костюма, более известный как Met Gala. Все приглашенные готовят костюмы на определенную тему. Фильм «Бал» показывает важнейшее событие мировой фэшн-культуры глазами его распорядителей — главного редактора Vogue Анны Винтур и куратора Института костюма Эндрю Болтона. Это уникальная возможность рассмотреть в деталях костюм Рианны, познакомиться с патриархом мира моды Жаном Полем Готье и взглянуть на моду с новой стороны — как на современное искусство.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера онлайн 15 апреля 2016
Премьера в мире 13 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик МВК
Режиссер
Эндрю Росси
Эндрю Росси
В ролях
Анна Винтур
Анна Винтур
Джон Гальяно
Джон Гальяно
Жан-Поль Готье
Жан-Поль Готье
Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд
Вонг Кар-Вай
Вонг Кар-Вай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бал 3 постера
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В прокат выходит документальный фильм Эндрю Росси «Бал». За спиной у постановщика такие картины, как «Башня из слоновой кости» о сложностях американского образования, а также «Первая полоса: Внутри The New York Times» о внутреннем мире всемирно известной газеты. Обе ленты были высоко оценены критиками и получили признание на престижных фестивалях. В этот раз Росси фокусируется на ещё одной сфере жизни американского сообщества – моде. Ежегодно в Музее…
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