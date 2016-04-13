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Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
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Ratchet and Clank

Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры, 2015

2015 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 2002 году была выпущена компьютерная игра «Рэтчет и Кланк», которая и легла в основу нового мультфильма Джерики Клилэнд, работавшей оператором на съёмках «В поисках Нэмо», а также Кевина Манро, создавшего «Хроники вампиров». Создатели оригинальных персонажей занялись их разработкой и для анимационной версии. То же самое касается и одного из сценаристов. Вместе с анонсом фильма в 2013 году в сети появился также и первый ролик. Изначально планировалось выпустить его к 2015-му, но позже релиз пришлось перенести. Сценарий был написан в соответствии с первыми играми серии, однако не обошлось и без художественного вымысла, расширяющего вселенную видеоигры.

 

Это история вымышленного персонажа, который является инопланетянином. Внешне он похож на смесь кота, белки и лиса, но на деле является представителем древней расы Ломбаксов. Мечта всей его жизни заключается в том, чтобы защищать Вселенную, но прежде, чем стать героем, он вынужден пройти долгий и тернистый путь. Он встречает робота, которому он придумал имя Кланк. Вместе они пытаются дать отпор могучему Дреку и защитить планеты, входящие в состав галактики Солан, от уничтожения. Помимо этого, вы увидите историю настоящей дружбы между двумя несовместимыми существами.

  • Этот анимационный фантастический боевик, вышедший на экраны в 2016 году, был основан на одноименной компьютерной игре для PlayStation.
  • Автором сценария выступил ТиДжей Фиксман – именно он писал и сценарии для игры, а режиссером – Джерика Клилэнд, работавшая над знаменитым мультфильмом «В поисках Немо».
  • Главный герой по имени Рэтчет работает простым автомехаником и с детства мечтает стать Галактическим рейнджером, чтобы бороться с космическими злодеями. Рэтчет, напоминающий внешне большую лису или собаку, однажды встречает на своей родной планете «дефективного», но очень доброго и умного робота по имени Кланк. Они сразу подружились.
  • Вместе им предстоит противостоять злу – Председатель Дрек, и его раса, называющаяся Блэрг, хотят уничтожить часть галактики, чтобы поселить там только свой вид.
  • Со злом призваны бороться Галактические рейнджеры – команда из четырех храбрецов. Однако они не справляются со своей миссией, поэтому они объявляют набор пятого участника в свою группу. Забавный Рэтчет, который постоянно попадает в необыкновенные ситуации и обладает удивительной способностью ломать машины, становится пятым в их группе, также к ним присоединяется и его новый друг Кланк.

Пристегните ремни! Вас ждет самое головокружительное приключение в Солнечной системе!            
Большеухий ловкач Рэтчет всегда мечтал присоединиться к Галактическим космическим рейнджерам, но самовлюбленный супергерой Капитан Кварк не принимает его в команду. И все же, когда робот Кланк приносит весть о коварном плане злодея Дрека из расы Блэрг создать новую планету для своего вида, предварительно избавившись от рейнджеров и уничтожив Солнечную систему, миссия по спасению галактики ложится именно на пушистые плечи остряка Рэтчета. А металлический Кварк становится его верным спутником и помощником.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера онлайн 7 июня 2017
Премьера в мире 13 апреля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Прокатчик All Media
Режиссер
Кевин Манро
Кевин Манро
В ролях
Джеймс Арнольд Тейлор
Джеймс Арнольд Тейлор
Дэвид Кэй
Дэвид Кэй
Джим Уорд
Джим Уорд
Кевин Майкл Ричардсон
Кевин Майкл Ричардсон
Армин Шимерман
Армин Шимерман
Все актеры и съемочная группа
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Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
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Путь к галактической мечте Бывают мультфильмы для семейного просмотра, а бывают совсем детские, на которых зритель старше 12 лет может заскучать. Новый фильм «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» режиссёров Кевина Манро и Джерики Клилэнд относится ко второму типу. Но это, пожалуй, не его минус, а просто характеристика, которую стоит учитывать, если на этот фильм соберётся пойти кто-то старше указанного возраста. Кстати, диапазон возможных зрителей тогда получается весьма…
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