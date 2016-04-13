Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры, 2015

В 2002 году была выпущена компьютерная игра «Рэтчет и Кланк», которая и легла в основу нового мультфильма Джерики Клилэнд, работавшей оператором на съёмках «В поисках Нэмо», а также Кевина Манро, создавшего «Хроники вампиров». Создатели оригинальных персонажей занялись их разработкой и для анимационной версии. То же самое касается и одного из сценаристов. Вместе с анонсом фильма в 2013 году в сети появился также и первый ролик. Изначально планировалось выпустить его к 2015-му, но позже релиз пришлось перенести. Сценарий был написан в соответствии с первыми играми серии, однако не обошлось и без художественного вымысла, расширяющего вселенную видеоигры.

Это история вымышленного персонажа, который является инопланетянином. Внешне он похож на смесь кота, белки и лиса, но на деле является представителем древней расы Ломбаксов. Мечта всей его жизни заключается в том, чтобы защищать Вселенную, но прежде, чем стать героем, он вынужден пройти долгий и тернистый путь. Он встречает робота, которому он придумал имя Кланк. Вместе они пытаются дать отпор могучему Дреку и защитить планеты, входящие в состав галактики Солан, от уничтожения. Помимо этого, вы увидите историю настоящей дружбы между двумя несовместимыми существами.