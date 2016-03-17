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Киноафиша Фильмы Мадемуазель Нитуш

Мадемуазель Нитуш, 2016

2016 / Россия
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О фильме

«Мадемуазель Нитуш» продолжает традицию Вахтанговских музыкальных спектаклей: «Соломенной шляпки», «Дам и гусаров», «Старинных русских водевилей», в которых вахтанговская школа с ее особым шармом, где элегантность и изящество уживаются с остроумной шуткой, прелестным вокалом, озорным танцем, создает особый Вахтанговский стиль игры – легкий, ироничный, заразительный. В спектакле, поставленном Владимиром Ивановым, звучит живой оркестр и живые голоса, а его герои, пройдя через все перипетии водевильных интриг, обретают, наконец, каждый свое счастье: хормейстер монастырского пансиона наслаждается постановкой своей оперетты на подмостках дижонского театра, воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, становится певицей и находит свое личное счастье в лице блистательного драгунского лейтенанта Шамплатро.

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Продолжительность 4 часа 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 марта 2016
Премьера в мире 17 марта 2016
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Иванов
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Александр Олешко
Александр Олешко
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде
Ольга Немогай
Мария Аронова
Мария Аронова
Все актеры и съемочная группа
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В Воронеже спектакль «Мадемуазель Нитуш» покажут в кино 1 марта в воронежском кинотеатре Star&Mlad состоится прямая трансляция спектакля «Мадемуазель Нитуш» московского театра Вахтангова. Начало в 19.00. Сатирическая комедия, в духе
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22 февраля 2017 22:35
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