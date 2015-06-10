Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тряпичный союз Тряпичный союз
Киноафиша Фильмы Тряпичный союз

Тряпичный союз, 2015

2015 / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Дебютант в режиссуре, но уже успевший проявить себя с лучшей стороны в отечественном кинематографе, Михаил Местецкий привёз свою первую картину на «Берлинале». Там она получила множество восторженных отзывов и реакций, а уже в марте 2016 года выходит в широкий прокат. За плечами у Местецкого работа над сценарием к культовой российской драме «Легенда №17» и несколько авторских короткометражек. В фильме приняли участие восходящие звёзды кино, среди которых Александр Паль и Иван Янковский, которые уже снимались в совместном проекте «Без границ», а также Василий Буткевич, Павел Чинарёв и Анастасия Пронина.

 

Обыкновенный парень Ваня желает насытить свою жизнь захватывающими приключениями, и судьба неожиданно подкидывает ему такой шанс. Он знакомится с компанией эксцентричных ребят, которые проживает каждый день так, как главному герою и не снилось. Зовут они себя «Тряпичным союзом» и охотно принимают попытки Ивана подружиться. Чтобы упрочить связь, парень приглашает новоиспечённых товарищей к себе на дачу. Однако он и не знал, какими ошеломляющими и даже катастрофическими последствиями может обернуться его гостеприимство. Ко всему прочему в компании нарисовалась его соседка Саша, которая начинает вести собственную игру.

Жизнь тихого подростка Вани меняется после знакомства с тремя очень странными парнями. Спортсмены, хулиганы, мечтатели, они называют себя «Тряпичный Союз» и верят, что изменят весь мир.

Очарованный новой дружбой, Ваня поселяет парней у себя на даче и всеми силами пытается стать частью их "величайшей организации". Но у соседской девочки Саши свои планы на эту компанию.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 марта 2016
Премьера в мире 10 июня 2015
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Михаил Местецкий
В ролях
Василий Буткевич
Василий Буткевич
Иван Янковский
Иван Янковский
Александр Паль
Александр Паль
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Александр Яценко
Александр Яценко
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы с Александром Палем Фильмы с Александром Палем
Постер фильма Тряпичный союз 1 постер
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую мужскую роль
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Служу Тряпичному Союзу! Кадр из фильма "Тряпичный союз" Таких не любят. Граждане и гражданки, обладающие всеми признаками нормальности, обходят их стороной. Не замечают. Или наоборот – брызжут слюной возмущения, правда, опять-таки издалека. А ещё их называют гопниками. Или экстремистами. Иногда просто шпаной – это уж кому как фантазия позволяет. Но Тряпичный Союз – не гопники и не шпана, хоть им и по кайфу пугать обезьяньими прыжками и воплями не в меру…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 громких дебютов российских режиссеров Знаменитые режиссёры годами формируют свой авторский почерк, однако зачастую уже в дебютных работах видны те черты, которые позднее станут визитной карточкой автора. В нашей новой подборке мы расскажем вам о самых многообещающих дебютах российских режиссёров, которые были отмечены наградами как у нас, так и за границей.
Написать
23 сентября 2021 21:17
В интернете пройдет онлайн-кинофестиваль отечественного кино «Дубль дв@» 3 апреля на сайте «Российской газеты» начинает свои показы 8-ой онлайн-фестиваль российского кино и театра «Дубль дв@», фильмы которого будут бесплатно доступны
Написать
31 марта 2017 00:51
Премьера фильма «Тряпичный союз» и встреча с режиссером в Эрарте 22 июня в Эрарте пройдет премьера фильма Михаила Местецкого «Тряпичный союз» и встреча с режиссером. «Тряпичный Союз» - дебют Михаила Местецкого в полном метре. Фильм стал
Написать
21 июня 2016 13:10
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши