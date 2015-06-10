Тряпичный союз, 2015

Дебютант в режиссуре, но уже успевший проявить себя с лучшей стороны в отечественном кинематографе, Михаил Местецкий привёз свою первую картину на «Берлинале». Там она получила множество восторженных отзывов и реакций, а уже в марте 2016 года выходит в широкий прокат. За плечами у Местецкого работа над сценарием к культовой российской драме «Легенда №17» и несколько авторских короткометражек. В фильме приняли участие восходящие звёзды кино, среди которых Александр Паль и Иван Янковский, которые уже снимались в совместном проекте «Без границ», а также Василий Буткевич, Павел Чинарёв и Анастасия Пронина.

Обыкновенный парень Ваня желает насытить свою жизнь захватывающими приключениями, и судьба неожиданно подкидывает ему такой шанс. Он знакомится с компанией эксцентричных ребят, которые проживает каждый день так, как главному герою и не снилось. Зовут они себя «Тряпичным союзом» и охотно принимают попытки Ивана подружиться. Чтобы упрочить связь, парень приглашает новоиспечённых товарищей к себе на дачу. Однако он и не знал, какими ошеломляющими и даже катастрофическими последствиями может обернуться его гостеприимство. Ко всему прочему в компании нарисовалась его соседка Саша, которая начинает вести собственную игру.