Дары смерти, 2016

Перед вами второй фильм Шона Бирна «Дары смерти», который был показан на одном из крупнейших кинофестивалей мира в Торонто. Картина снята в жанре хоррор, но при этом наделёна свойственной автору самобытностью, вносящей в сюжет свежие краски. Главную роль в ленте сыграл Итэн Эмбри, известный по сериалам «Ходячие мертвецы», «Однажды в сказке» и «Доктор Хаус». Также в картине снялась ещё одна звезда телеэкранов Шири Эпплби («Город пришельцев», «Скорая помощь»).
Фильм «Дары смерти» расскажет историю, которая произошла в обычной американской семье. Молодой художник по имени Джесси со своей семьёй переезжает в новый дом. Однако ещё не ступив за порог жилища мечты, герои знакомятся с душевнобольным парнем, который их предостерегает. Оказывается, в доме произошло убийство, и сосед говорит немедленно уехать. Конечно же, его слова никто не воспринимает всерьёз. Но легенды не врут, и в доме просыпается ужасное зло, природа которого до самого конца держится в секрете. Любителей тяжёлой музыки ждёт приятный сюрприз, ведь саундтрек получился не менее жёстким, чем сюжет фильма.
- Изначально фильм «Дары смерти» назывался «Конфеты дьявола», что является дословным переводом его оригинального названия The Devil's Candy
- Фильм является второй работой Шона Бирна спустя 5 лет после его дебютной ленты «Любимые», которая получила премию People’s Choice Award
- В саундтрек к фильму вошли хиты таких групп, как Slayer, Metallica и Sunn O.
Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины - жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети - самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.