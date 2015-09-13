Дары смерти, 2016

Перед вами второй фильм Шона Бирна «Дары смерти», который был показан на одном из крупнейших кинофестивалей мира в Торонто. Картина снята в жанре хоррор, но при этом наделёна свойственной автору самобытностью, вносящей в сюжет свежие краски. Главную роль в ленте сыграл Итэн Эмбри, известный по сериалам «Ходячие мертвецы», «Однажды в сказке» и «Доктор Хаус». Также в картине снялась ещё одна звезда телеэкранов Шири Эпплби («Город пришельцев», «Скорая помощь»).

Фильм «Дары смерти» расскажет историю, которая произошла в обычной американской семье. Молодой художник по имени Джесси со своей семьёй переезжает в новый дом. Однако ещё не ступив за порог жилища мечты, герои знакомятся с душевнобольным парнем, который их предостерегает. Оказывается, в доме произошло убийство, и сосед говорит немедленно уехать. Конечно же, его слова никто не воспринимает всерьёз. Но легенды не врут, и в доме просыпается ужасное зло, природа которого до самого конца держится в секрете. Любителей тяжёлой музыки ждёт приятный сюрприз, ведь саундтрек получился не менее жёстким, чем сюжет фильма.