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Дары смерти Дары смерти
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The Devil's Candy

Дары смерти, 2016

2016 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами второй фильм Шона Бирна «Дары смерти», который был показан на одном из крупнейших кинофестивалей мира в Торонто. Картина снята в жанре хоррор, но при этом наделёна свойственной автору самобытностью, вносящей в сюжет свежие краски. Главную роль в ленте сыграл Итэн Эмбри, известный по сериалам «Ходячие мертвецы», «Однажды в сказке» и «Доктор Хаус». Также в картине снялась ещё одна звезда телеэкранов Шири Эпплби («Город пришельцев», «Скорая помощь»).

Фильм «Дары смерти» расскажет историю, которая произошла в обычной  американской семье. Молодой художник по имени Джесси со своей семьёй переезжает в новый дом. Однако ещё не ступив за порог жилища мечты, герои знакомятся с душевнобольным парнем, который их предостерегает. Оказывается, в доме произошло убийство, и сосед говорит немедленно уехать. Конечно же, его слова никто не воспринимает всерьёз. Но легенды не врут, и в доме просыпается ужасное зло, природа которого до самого конца держится в секрете. Любителей тяжёлой музыки ждёт приятный сюрприз, ведь саундтрек получился не менее жёстким, чем сюжет фильма.

- Изначально фильм «Дары смерти» назывался «Конфеты дьявола», что является дословным переводом его оригинального названия The Devil's Candy

- Фильм является второй работой Шона Бирна спустя 5 лет после его дебютной ленты «Любимые», которая получила премию People’s Choice Award

- В саундтрек к фильму вошли хиты таких групп, как Slayer, Metallica и Sunn O.

Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины - жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети - самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь Зои.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2016
Премьера онлайн 17 марта 2017
Премьера в мире 13 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Шон Бирн
Шон Бирн
В ролях
Итэн Эмбри
Итэн Эмбри
Шири Эпплби
Шири Эпплби
Кьяра Гласко
Кьяра Гласко
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Крэйг Най
Крэйг Най
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дары смерти 4 постера
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Дары смерти смотреть онлайн

Дары смерти
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Этот год оказался богат на фильмы ужасов. Были годные картины, которые можно советовать даже не любителям этого жанра, например, «Неоновый демон» («The Neon Demon», реж. Николас Виндинг Рефн) или «Не дыши» («Don't Breathe», реж. Федерико Альварес). Но вот таких, которые вызывают только разочарование, к сожалению, было больше. К ним можно отнести «Судную ночь 3»  («The Purge: Election Year», реж. Джеймс ДеМонако),…
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Антон Морозов 19 декабря 2016, 16:19
Я так понимаю, название перевели, чтобы было как-то похоже на Гарри Поттера...
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14 декабря 2016 15:52
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