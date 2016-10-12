Одиссея, 2016

Французский фильм «Одиссея» Жерома Салля, создателя дилогии о Ларго Винче, станет одним из самых живописных и увлекательных путешествий в этом году. В нём снялись такие актёры, как Ламбер Вильсон («Женщина-кошка», «Лабиринты») и Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран»). А композитором выступил обладатель «Оскара» Александр Депла («Отель Гранд Будапешт», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).

Картина «Одиссея», как вы догадались, расскажет о путешествиях одной из самых легендарных личностей в истории – Жака-Ива Кусто. Вместе с ним вы отправитесь в удивительную экспедицию, познакомитесь с членами его команды и узнаете подробности его жизни, о которых раньше не слышали. Все чудеса подводного мира окажутся на экранах уже осенью 2016 года.