Одиссея, 2016

Французский фильм «Одиссея» Жерома Салля, создателя дилогии о Ларго Винче, станет одним из самых живописных и увлекательных путешествий в этом году. В нём снялись такие актёры, как Ламбер Вильсон («Женщина-кошка», «Лабиринты») и Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран»). А композитором выступил обладатель «Оскара» Александр Депла («Отель Гранд Будапешт», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).
Картина «Одиссея», как вы догадались, расскажет о путешествиях одной из самых легендарных личностей в истории – Жака-Ива Кусто. Вместе с ним вы отправитесь в удивительную экспедицию, познакомитесь с членами его команды и узнаете подробности его жизни, о которых раньше не слышали. Все чудеса подводного мира окажутся на экранах уже осенью 2016 года.
- За основу сценария фильма «Одиссея» была взята книга, написанная старшим сыном Жака-Ива Кусто и Альбером Фалько, одним из членов его команды
- Фильм снимался в Антарктиде, Хорватии, Южной Африке, Аргентине, а также в других местах
- Второй фильм с участием Пьера Нинэ, который выходит в российский прокат в октябре (также на экраны выйдет лента «Франц»)
- Фильм выходит в прокат 1 декабря, в день Антарктики так как именно в этот день в 1959 году был заключён договор о демилитаризации района Антарктиды, использовании его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия
- «Одиссея» - это первая художественная картина, сцены которой сняты в Антарктике
- Саундтрек к фильму написал обладатель «Оскара» Александр Деспла
Есть пути, которые не отыщешь на картах. Есть цели, которые укажет только любовь.«Одиссея» — самый масштабный приключенческий проект современного французского кино. История героя, открывшего человечеству «второй космос». Его экспедиции вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопроходец. Мечтатель. Бунтарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его открытия, его настоящая Одиссея.