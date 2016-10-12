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Одиссея Одиссея
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L'odyssée

Одиссея, 2016

2016 / Франция
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Французский фильм «Одиссея» Жерома Салля, создателя дилогии о Ларго Винче, станет одним из самых живописных и увлекательных путешествий в этом году. В нём снялись такие актёры, как Ламбер Вильсон («Женщина-кошка», «Лабиринты») и Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран»). А композитором выступил обладатель «Оскара» Александр Депла («Отель Гранд Будапешт», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).

Картина «Одиссея», как вы догадались, расскажет о путешествиях одной из самых легендарных личностей в истории – Жака-Ива Кусто. Вместе с ним вы отправитесь в удивительную экспедицию, познакомитесь с членами его команды и узнаете подробности его жизни, о которых раньше не слышали. Все чудеса подводного мира окажутся на экранах уже осенью 2016 года.

- За основу сценария фильма «Одиссея» была взята книга, написанная старшим сыном Жака-Ива Кусто и Альбером Фалько, одним из членов его команды

- Фильм снимался в Антарктиде, Хорватии, Южной Африке, Аргентине, а также в других местах

- Второй фильм с участием Пьера Нинэ, который выходит в российский прокат в октябре (также на экраны выйдет лента «Франц»)

- Фильм выходит в прокат 1 декабря, в день Антарктики так как именно в этот день в 1959 году был заключён договор о демилитаризации района Антарктиды, использовании его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия

- «Одиссея» - это первая художественная картина, сцены которой сняты в Антарктике

- Саундтрек к фильму написал обладатель «Оскара» Александр Деспла

Есть пути, которые не отыщешь на картах. Есть цели, которые укажет только любовь.«Одиссея» — самый масштабный приключенческий проект современного французского кино. История героя, открывшего человечеству «второй космос». Его экспедиции вдохновили миллионы. Его главное путешествие осталось тайной. Первопроходец. Мечтатель. Бунтарь. Легендарный Жак-Ив Кусто: его корабль, его открытия, его настоящая Одиссея.

7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера онлайн 8 марта 2017
Премьера в мире 12 октября 2016
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Режиссер
Жером Салль
Жером Салль
В ролях
Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Одри Тоту
Одри Тоту
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Дженна Сарас
Дженна Сарас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Одиссея 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Обычно в биографических фильмах трудно найти какой-то определенный сюжет, который мог бы увлечь зрителя, особенно если речь идёт не о каком-то событии, а о целой жизни. Жизнь человека чаще всего проходит по стандартным пунктам, поэтому такие картины очень часто получаются скучными. Но режиссёр Жером Салль в своей «Одиссей» показал, что человеческая жизнь — лучший сюжет для фильма. Кадр из фильма «Одиссея» Вообще сюжет «Одиссеи» довольно прост:…
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m9048800 15 декабря 2016, 20:52
Фильм современный. Если бы я не знал, что это биографическое кино, то я бы об этом не догадался. Иногда кажется, что авторы приукрасили жизнь. Но… Читать дальше…
Тоник 15 декабря 2016, 23:17
На удивление скучный и фальшивый фильм. Порывалась дважды уйти - не дали. Очень короткие рваные сцены, мелькающие одна за другой. Натужные кадры с… Читать дальше…
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