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Трехгрошовая опера
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The Threepenny Opera

Трехгрошовая опера, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Эпохальное для театра XX века произведение возвращается на сцену Национального театра в новой дерзкой постановке с новым переводом текста Бертольда Брехта и зонгов Курта Вайля. Лондон готовится к коронации — ненадежные элементы вроде воров или жриц продажной любви убраны с улиц, и полиция заключает сделки направо и налево, чтобы никто, не дай бог, не высовывался. Мистер и миссис Пичем, владельцы конторы «Друг нищего», ожидают, что бизнес вот-вот пойдёт на подъем, когда однажды ночью их дочь не приходит домой. Это может означать только одно — Мэкки-Нож снова в городе.

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Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 апреля 2016
Премьера в мире 5 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Руфус Норрис
В ролях
Рори Киннир
Ник Холдер
Хейдн Гвин
Розали Крейг
Питер Де Джерси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трехгрошовая опера 1 постер
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