Трехгрошовая опера, 2016

Эпохальное для театра XX века произведение возвращается на сцену Национального театра в новой дерзкой постановке с новым переводом текста Бертольда Брехта и зонгов Курта Вайля. Лондон готовится к коронации — ненадежные элементы вроде воров или жриц продажной любви убраны с улиц, и полиция заключает сделки направо и налево, чтобы никто, не дай бог, не высовывался. Мистер и миссис Пичем, владельцы конторы «Друг нищего», ожидают, что бизнес вот-вот пойдёт на подъем, когда однажды ночью их дочь не приходит домой. Это может означать только одно — Мэкки-Нож снова в городе.