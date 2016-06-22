Дети против волшебников, 2016

Иван Царицын и Петр Тихогромов направляются в Шотландию, в Высшую академию оккультных наук, с тем чтобы найти пятерых русских воспитанников детского дома, которые уехали туда на учебу, и попытаться вернуть их на Родину, потому что «мы, русские, своих не бросаем». Приключения кадетов полны опасностей, но при поддержке греческих старцев и их молитв, а также подполковника Телегина ребятам удается выполнить задание и вместе с этим понять, что такое настоящая дружба и семья, взаимопомощь, добрые поступки, любовь к своей стране и ответственность за ее судьбу.