Голограмма для короля, 2015

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Песчаный атлас Жизнь Алана Клэя давно превратилась в сплошной кошмар. Он был отличным бизнесменом – стал лузером. Был мужем – стал плательщиком алиментов. Точнее, неплательщиком алиментов: денег на содержание дочери у него нет. Да и дом за долги у Клэя отобрали – и теперь он вынужден жить в гараже. А мужчине за пятьдесят, у которого безумно болит спина, такая «романтика» как-то без надобности… Кадр из фильма «Голограмма для…