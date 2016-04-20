Голограмма для короля, 2015

У Алана Клея, представителя крупной IT-компании, дела идут не самым лучшим образом: его прошлый бизнес-проект провалился из-за китайского конкурента, и теперь герой не в состоянии оплачивать обучение дочери. Шанс решить финансовые, а следом и личные проблемы предоставляется Алану в виде поездки в Саудовскую Аравию, где он рассчитывает представить революционный продукт королю и заключить крупный контракт. Однако путешествие Клея оказывается совсем не таким, на которое он рассчитывал.
Алан Клей - муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы избежать банкротства и разорвать замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект. Во время томительного ожидания встречи с королем Алан познает скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность, подобно голограмме. Никто не подозревал, чем обернется это путешествие к Красному морю…