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Голограмма для короля Голограмма для короля
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A Hologram for the King

Голограмма для короля, 2015

2015 / Германия / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

У Алана Клея, представителя крупной IT-компании, дела идут не самым лучшим образом: его прошлый бизнес-проект провалился из-за китайского конкурента, и теперь герой не в состоянии оплачивать обучение дочери. Шанс решить финансовые, а следом и личные проблемы предоставляется Алану в виде поездки в Саудовскую Аравию, где он рассчитывает представить революционный продукт королю и заключить крупный контракт. Однако путешествие Клея оказывается совсем не таким, на которое он рассчитывал.

  • Еще до съемок “Голограммы для короля” Том Хэнкс уже являлся горячим поклонником литературного творчества Дэйва Эггерса, по роману которого поставлен фильм.
  • Картина стала второй совместной работой Тома Хэнкса и Тома Тыквера с момента съемок фильма "Облачный атлас" (2012). А Бен Уишоу, также появившийся в “Облачном атласе”, десятилетием ранее снимался у Тыквера в триллере “Парфюмер: История одного убийцы”.
  • Несмотря на то, что действие фильма разворачивается в Саудовской Аравии, большая часть съемок прошла на территории Марокко. Ряд сцен также снимались в Хургаде в Египте, Берлине и Дюссельдорфе в Германии. Съемочный период продлился с марта по июнь 2014 года.
  • Сценарий к фильму по книге Эггерса Том Тыквер написал самостоятельно.
  • Юсеф говорит Алану, что в Алабаме он был единственным арабом на 1000 миль. На самом же деле в Алабаме существует одно из старейших и наиболее устоявшихся арабских американских и ближневосточных сообществ на юге Америки. 
  • Неожиданная любовь героя Тома Хэнкса к подводному плаванию отсылает к фильму с его участием «Всплеск». Кроме того, в обоих фильмах его персонаж носит одинаковое имя: Алан и Аллен.

Алан Клей - муж, отец, бизнесмен. Но его бизнес терпит крах, его брак трещит по швам, и он не знает, где взять деньги на оплату обучения дочери. Чтобы избежать банкротства и разорвать замкнутый круг, Клей отправляется в Саудовскую Аравию, где он надеется продвинуть свой дерзкий технологический проект. Во время томительного ожидания встречи с королем Алан познает скрытые тайны арабского мира, которые преображают реальность, подобно голограмме. Никто не подозревал, чем обернется это путешествие к Красному морю…

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 мая 2016
Премьера онлайн 9 августа 2016
Премьера в мире 20 апреля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Том Тыквер
Том Тыквер
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Том Скеррит
Том Скеррит
Трэйси Фэирэуэй
Трэйси Фэирэуэй
Джихад Абду
Джихад Абду
Джейн Перри
Джейн Перри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голограмма для короля 3 постера
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Голограмма для короля
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Песчаный атлас   Жизнь Алана Клэя давно превратилась в сплошной кошмар. Он был отличным бизнесменом – стал лузером. Был мужем – стал плательщиком алиментов. Точнее, неплательщиком алиментов: денег на содержание дочери у него нет. Да и дом за долги у Клэя отобрали – и теперь он вынужден жить в гараже. А мужчине за пятьдесят, у которого безумно болит спина, такая «романтика» как-то без надобности…  Кадр из фильма «Голограмма для…
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11 мая 2016 12:51
Том Хэнкс в дебютном трейлере «Голограмма для короля» Снявшись в получившем номинацию на «Оскар»-2016 «Шпионском мосте», Том Хэнкс не стал почивать на лаврах, а сразу же переключился на работу над следующим проектом – фильмом «Голограмма для короля»,
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11 марта 2016 00:00
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