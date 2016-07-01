Отзывы о фильме
Джулиан Барбур - независимый физик, историк наук, автор многочисленных научных трудов. Уже более тридцати лет он пытается «очистить» физику от ненужных понятий и инструментов. Один из таких инструментов - время. Барбур считает, что время не более чем иллюзия. В последние годы он работает над теорией, которая должна объяснить, почему и как мы ощущаем течение времени. Встреча с физиком происходит в его доме в небольшом городке рядом с Оксфордом. Барбур рассказывает о своих теориях, не отрываясь от ежедневных домашних хлопот.
|1 июля 2016
|Россия
|12+