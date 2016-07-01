Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Джулиан Барбур: Сон Основы
1 постер
Киноафиша Фильмы Джулиан Барбур: Сон Основы

Джулиан Барбур: Сон Основы

Julian Barbour: Bottom's Dream 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джулиан Барбур - независимый физик, историк наук, автор многочисленных научных трудов. Уже более тридцати лет он пытается «очистить» физику от ненужных понятий и инструментов. Один из таких инструментов - время. Барбур считает, что время не более чем иллюзия. В последние годы он работает над теорией, которая должна объяснить, почему и как мы ощущаем течение времени. Встреча с физиком происходит в его доме в небольшом городке рядом с Оксфордом. Барбур рассказывает о своих теориях, не отрываясь от ежедневных домашних хлопот.

Страна Польша
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 июля 2016
Дата выхода
1 июля 2016 Россия 12+
Другие названия
Julian Barbour: Bottom's Dream
Режиссер
Кароль Ялоховски
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Джулиан Барбур: Сон Основы
Артур Экерт: модель сборки 0.0
Артур Экерт: модель сборки (2017)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Свои Дни научного кино ФАНК может устроить любой вуз
Свои Дни научного кино ФАНК может устроить любой вуз До конца октября любой вуз России может подать заявку на проведение показов Фестиваля актуального научного кино ФАНК, который организуется при поддержке Министерства образования и науки РФ. Это
Написать
19 октября 2017 20:14
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше