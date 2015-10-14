Новые приключения Аладдина, 2016

В мировой коллекции сказок существуют вечные истории, которые в настоящее время всё чаще подвергаются современной обработке и новому видению. Та же участь постигла и Аладдина. Постановкой нового фильма занялась Франция, а во главе проекта значится имя Артура Бензакена. До этого он прославился, благодаря сериалу «Зак», где сыграл главную роль, а также стал его создателем. На большом экране режиссёр выступает впервые. В фильме снялись малоизвестные актёры, но в российском прокате зрители услышат голос Филиппа Киркорова, который озвучивает главного героя.

Классическая сказка про Аладдина в классических восточных декорациях, но рассказанная на современный лад. Суровый средневековый город Багдад, где правит строгий король со своей жестокой свитой, а предприимчивый вор по имени Аладдин хочет во что бы то ни стало жениться на его дочке, красавице-принцессе. Но этого не сделать без помощи волшебной лампы с джинном и ковра-самолета.