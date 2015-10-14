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Новые приключения Аладдина Новые приключения Аладдина
Киноафиша Фильмы Новые приключения Аладдина
Les nouvelles aventures d'Aladin

Новые приключения Аладдина, 2016

2016 / Франция
4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В мировой коллекции сказок существуют вечные истории, которые в настоящее время всё чаще подвергаются современной обработке и новому видению. Та же участь постигла и Аладдина. Постановкой нового фильма занялась Франция, а во главе проекта значится имя Артура Бензакена. До этого он прославился, благодаря сериалу «Зак», где сыграл главную роль, а также стал его создателем. На большом экране режиссёр выступает впервые. В фильме снялись малоизвестные актёры, но в российском прокате зрители услышат голос Филиппа Киркорова, который озвучивает главного героя.

Классическая сказка про Аладдина в классических восточных декорациях, но рассказанная на современный лад. Суровый средневековый город Багдад, где правит строгий король со своей жестокой свитой, а предприимчивый вор по имени Аладдин хочет во что бы то ни стало жениться на его дочке, красавице-принцессе. Но этого не сделать без помощи волшебной лампы с джинном и ковра-самолета.

  • Сценарий “Новых приключений Аладдина” Деве Коэна ждал экранизации около десяти лет.
  • Первый полнометражный фильм актера Артура Бензакена. Он был уверен, что поиск финансирования будет долгим, но, к его удивлению, студия “Pathé” и каналы “Canal+” и “M6” легко согласились выделить средства на создание фильма.
  • Вольная адаптация сказки “Аладдин и его волшебная лампа”.
  • Съемки фильма стартовали в конце июля 2014 года и проходили в основном в Марокко, в городе Уарзазат в 150 километрах от Марракеша. Затем съемочная группа вылетела в Бельгию, где в течение семи недель снимались сцены с использованием хромакея и некоторые эпизоды в универмагах “Galerie Lafayette”.
  • Для подготовки к роли Аладдина Кев Адамс прошел очень интенсивную физическую подготовку и научился владеть саблей.

Думаете, вы знаете историю про Аладдина? Как бы не так, оказывается у этой истории еще много неизвестных страниц. Мы расскажем вам эту сказку совершенно по-новому, добро пожаловать в самое сердце Багдада — города тысячи сокровищ, где на улицах летают ковры-самолеты, колдуны предлагают зелья для омоложения, а в замке томится принцесса, которая иногда тайком выбирается в город, где как раз и орудует находчивый и предприимчивый воришка по имени Аладдин…

4.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 11 февраля 2016
Премьера в мире 14 октября 2015
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Артур Бензакен
В ролях
Кев Адамс
Кев Адамс
Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Эрик Жюдор
Эрик Жюдор
Мишель Блан
Мишель Блан
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новые приключения Аладдина 2 постера
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Новые приключения Аладдина
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10 февраля 2016 00:00
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