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Инкарнация Инкарнация
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Incarnate

Инкарнация, 2016

2016 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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«Инкарнация» – это  четвёртый полнометражный фильм режиссёра Брэда Пейтона, которого вы можете знать по созданию ленты «Разлом Сан-Андреас». В российском прокате картина появится спустя год после её премьеры. Главные роли исполнили узнаваемые актёры: Аарон Экхарт («Тёмный рыцарь», «Падение Олимпа»), Кэрис ван Хаутен, сыгравшая леди Мелиссандру в «Игре престолов» и Дэвид Мазоуз из сериала «Готэм».

В фильм «Инкарнация» вплетены сразу две сюжетные линии. Первая про девятилетнего мальчика, которым завладело древнейшее зло. Ему требуется обряд экзорцизма, после чего в дело вступает второй герой. Изгонять демонов будет персонаж Аарона Экхарта, который делает это не совсем обычным путём. Он проникает в сознание своего подопечного, однако вместе с тем демоны его собственного прошлого всплывают на поверхность. Поэтому уровень зла, которое необходимо одолеть, увеличивается вдвое. Справится ли экзорцист с этой нелёгкой задачей?

Полнометражный ужастик канадского кинорежиссера Брэда Пейтона рассказывает мистическую историю о необычном экзорцисте, его нетривиальных методах, а также о древнейшем опасном демоне, который поселился в теле одиннадцатилетнего ребенка. Казалось бы, зрителям вновь предлагают довольно шаблонный сюжет. Однако здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Главный герой не какой-нибудь там святоша. Сет Эмбер – это скорее лекарь души, способный заглянуть в самые потаенные закоулки человеческого подсознания. К тому же его самого одолевают призраки прошлого. Теперь жизнь одержимого мальчика в руках доктора-экзорциста. Бесовские головоломки, чудодейственная сыворотка, мысли о самоубийстве… удастся ли Эмберу спасти детскую душу, а заодно и свою?

Роль, которую исполнила Каталина Сандино Морено, изначально должна была достаться Розарио Доусон

Чтобы вжиться в образ, Аарон Экхарт публично изображал из себя ветерана войны во Вьетнаме, прикованного к инвалидной коляске, и кричал на окружающих. Однажды он в таком обличье сел у очень богатого дома. Когда приехала хозяйка, она зашла в дом и вернулась через какое-то время, чтобы спросить у мужчины, всё ли в порядке. Экхарт признался, что его очень тронула такая реакция

Аарон Экхарт играл Харви Дента в фильме о Бэтмене «Тёмный рыцарь». В сериале «Готэм» юного Брюса Уэйна сыграл его коллега по съёмочной площадке Дэвид Мэрроуз.

Съемки художественной кинокартины Пейтона завершились в ноябре 2013 года. Однако на большие экраны фильм вышел только в конце 2016-го.

Когда с главным персонажем происходит несчастный случай, на место происшествия приезжает лишь одна машина скорой помощи. Люди в белой униформе пытаются помочь Эмберу прямо на улице. А вот когда экзорцист оказывается внутри самой скорой и едет к назначенному месту, мы может заметить, что форма бригады синего цвета.

Еще один интересный момент связан с персонажем Давида Мазуза. Находясь в ванной комнате, Спэрроу бросает взгляд на телефон. На экране высвечивает время – 23:21. Но уже через пару секунд Кэмерон оказывается в постели, а на часах мы видим 22:44.

Продолжая тему фактических неточностей, можно упомянуть сцену, в которой санитары забирают тело убитого отца. Прибывшие на место трагедии люди почему-то делают свою работу молча. Полиция тоже отсутствует. Это невозможно, так как очевидно, что смерть мужчины не была естественной.

Хоррор Брэда Пейтона создавался в условиях очень скромного бюджета, который составил всего лишь пять миллионов долларов.

Американская киностудия «Blumhouse Productions», при содействии которой была выпущена «Инкарнация», также работала с небезызвестной и вполне успешной медиафраншизой под названием «Паранормальное явление».

Сверхъестественная полнометражка основана на исключительно научном (ну, или околонаучном) подходе. Во-первых, нетрадиционный экзорцист владеет многочисленной аппаратурой. Плюс ко всему у него есть целая команда помощников. Во-вторых, специальная техника позволяет рассмотреть ауру, которая представляет собой совокупность электронов и ионов. Если аура затемнена специфическими пятнами, значит, бес-паразит поселился именно в этом человеческом теле.

Ключевую идею кинофильма озвучивает персонаж американо-итальянского актера Томаса Арана. Друг главного героя пояснил, каким образом бесовские существа подчиняют себе мысли людей. Да-да, Феликс сделал акцент на мыслях и сознании, а не на абстрактных представлениях о тонко организованной душе. Иными словами, истинные демоны является порождением человеческих страстей, тайных желаний и страхов.

В фэнтезийной художественной киноленте Стюарта Битти «Я, Франкенштейн» с Аароном Экхартом в главных ролях звучит композиция американской группы «Awolnation». Песня называется «Парус», мы слышим ее в той сцене, когда Адам Франкенштейн заходит в ночной клуб. В «Инкарнации» двери ночного заведения, куда снова входит персонаж Экхарта, тоже открываются под звучащий «Парус». Описанные фрагменты есть в трейлерах к обоим фильмам.

В тот момент, когда Линдси Спэрроу (Кэрис Ван Хаутен) открывает ящик и собирается достать кольцо супруга, там появляется копия CD-альбома «Ожидая полета», принадлежащего музыкальному коллективу «The Bluetones».

Он — не экзорцист. У него свои методы изгонять зло, поселившееся в людях. Но, проникнув в сознание 11-летнего мальчика, он понял, что никогда не сталкивался с таким сильным противником — древним и могущественным демоном, пришедшим из глубокого прошлого…

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера онлайн 10 марта 2017
Премьера в мире 1 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Брэд Пейтон
Брэд Пейтон
В ролях
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Кейр О’Доннелл
Кейр О’Доннелл
Мэтью Нэйбл
Мэтью Нэйбл
Каролина Выдра
Каролина Выдра
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Инкарнация 3 постера
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Инкарнация
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Наша рецензия
Если вы в клубе с красивой девушкой, у вас много денег и вам некуда спешить – возможно, это сон, а вашим сознанием овладел демон. Эти сущности – кочевники зла, перетекающие из одного тела в другое, питаются вашими жизненными соками, а взамен – дарят то, о чем вы трепетно мечтали. Среди серых переулков мегаполиса, подсвеченного неоновыми огнями рекламных вывесок, такая сущность вселяется в 11-летнего мальчика. Пока в своих грезах  он катается на каруселях счастья и…
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Киноафиша.инфо 9 декабря 2016, 11:15
Константин, прочитайте нашу рецензию https://www.kinoafisha.info/reviews/8326665/
Мы выложили всю правду об этом фильме 😉
SKY 9 декабря 2016, 01:27
Кто о смотрел? Страшно? 😵 😵 😵
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саундтрек фильма Инкарнация
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дублированный трейлер
Дублированный трейлер
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