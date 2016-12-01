Инкарнация, 2016

Роль, которую исполнила Каталина Сандино Морено, изначально должна была достаться Розарио Доусон

Чтобы вжиться в образ, Аарон Экхарт публично изображал из себя ветерана войны во Вьетнаме, прикованного к инвалидной коляске, и кричал на окружающих. Однажды он в таком обличье сел у очень богатого дома. Когда приехала хозяйка, она зашла в дом и вернулась через какое-то время, чтобы спросить у мужчины, всё ли в порядке. Экхарт признался, что его очень тронула такая реакция

Аарон Экхарт играл Харви Дента в фильме о Бэтмене «Тёмный рыцарь». В сериале «Готэм» юного Брюса Уэйна сыграл его коллега по съёмочной площадке Дэвид Мэрроуз.

Съемки художественной кинокартины Пейтона завершились в ноябре 2013 года. Однако на большие экраны фильм вышел только в конце 2016-го.

Когда с главным персонажем происходит несчастный случай, на место происшествия приезжает лишь одна машина скорой помощи. Люди в белой униформе пытаются помочь Эмберу прямо на улице. А вот когда экзорцист оказывается внутри самой скорой и едет к назначенному месту, мы может заметить, что форма бригады синего цвета.

Еще один интересный момент связан с персонажем Давида Мазуза. Находясь в ванной комнате, Спэрроу бросает взгляд на телефон. На экране высвечивает время – 23:21. Но уже через пару секунд Кэмерон оказывается в постели, а на часах мы видим 22:44.

Продолжая тему фактических неточностей, можно упомянуть сцену, в которой санитары забирают тело убитого отца. Прибывшие на место трагедии люди почему-то делают свою работу молча. Полиция тоже отсутствует. Это невозможно, так как очевидно, что смерть мужчины не была естественной.

Хоррор Брэда Пейтона создавался в условиях очень скромного бюджета, который составил всего лишь пять миллионов долларов.

Американская киностудия «Blumhouse Productions», при содействии которой была выпущена «Инкарнация», также работала с небезызвестной и вполне успешной медиафраншизой под названием «Паранормальное явление».

Сверхъестественная полнометражка основана на исключительно научном (ну, или околонаучном) подходе. Во-первых, нетрадиционный экзорцист владеет многочисленной аппаратурой. Плюс ко всему у него есть целая команда помощников. Во-вторых, специальная техника позволяет рассмотреть ауру, которая представляет собой совокупность электронов и ионов. Если аура затемнена специфическими пятнами, значит, бес-паразит поселился именно в этом человеческом теле.

Ключевую идею кинофильма озвучивает персонаж американо-итальянского актера Томаса Арана. Друг главного героя пояснил, каким образом бесовские существа подчиняют себе мысли людей. Да-да, Феликс сделал акцент на мыслях и сознании, а не на абстрактных представлениях о тонко организованной душе. Иными словами, истинные демоны является порождением человеческих страстей, тайных желаний и страхов.

В фэнтезийной художественной киноленте Стюарта Битти «Я, Франкенштейн» с Аароном Экхартом в главных ролях звучит композиция американской группы «Awolnation». Песня называется «Парус», мы слышим ее в той сцене, когда Адам Франкенштейн заходит в ночной клуб. В «Инкарнации» двери ночного заведения, куда снова входит персонаж Экхарта, тоже открываются под звучащий «Парус». Описанные фрагменты есть в трейлерах к обоим фильмам.

В тот момент, когда Линдси Спэрроу (Кэрис Ван Хаутен) открывает ящик и собирается достать кольцо супруга, там появляется копия CD-альбома «Ожидая полета», принадлежащего музыкальному коллективу «The Bluetones».