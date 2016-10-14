Макс Стил, 2016

Режиссёром фильма «Макс Стил» выступил Стюарт Хендлер, известный по сериалам «Halo 4: Идущий к рассвету» и «Н+: Цифровой сериал». Главная роль в картине досталась Бену Уинчеллу («Советы с того света», «Необходимая жестокость»). Также в актёрский состав вошли: Джош Бреннер («Обитель зла»), Мария Белло («Пленницы», «Тайное окно»), Энди Гарсиа («Крёстный отец 3», «Одиннадцать друзей Оушена») и другие.

Фильм «Макс Стил» расскажет о самом обычном подростке, который столкнулся со сверхъестественными силами. Однажды он обнаруживает, что способен генерировать очень сильную энергию, которая является мощнейшей во всей Вселенной. Он также встречает инопланетянина Стила, который является симбиозом технологической и органической материй. Они сливаются воедино, образуя вместе супергероя по имени Макс Стил, который даст отпор загадочным силам, угрожающим уничтожить мир.