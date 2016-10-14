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Макс Стил Макс Стил
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Max Steel

Макс Стил, 2016

2016 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Макс Стил» выступил Стюарт Хендлер, известный по сериалам «Halo 4: Идущий к рассвету» и «Н+: Цифровой сериал». Главная роль в картине досталась Бену Уинчеллу («Советы с того света», «Необходимая жестокость»). Также в актёрский состав вошли: Джош Бреннер («Обитель зла»), Мария Белло («Пленницы», «Тайное окно»), Энди Гарсиа («Крёстный отец 3», «Одиннадцать друзей Оушена») и другие.

Фильм «Макс Стил» расскажет о самом обычном подростке, который столкнулся со сверхъестественными силами. Однажды он обнаруживает, что способен генерировать очень сильную энергию, которая является мощнейшей во всей Вселенной. Он также встречает инопланетянина Стила, который является симбиозом технологической и органической материй. Они сливаются воедино, образуя вместе супергероя по имени Макс Стил, который даст отпор загадочным силам, угрожающим уничтожить мир.

- В основе фильма «Макс Стил» лежит одноимённый мультсериал 2013 года

- Роль Софии Мартинез, которую сыграла Ана Виллафейн, могли получить Скайлер Сэмюэлс («Королевы крика») или Скайлер Дэй («Милые обманщицы»)

- Изначально любовным интересом Макса в фильме должна была стать Сидни Гарднер, как в мультфильме, однако позже её изменили на Софию Мартинез

- Ноа Сильвер («Борджиа») и Дилан Миннетт («Не дыши», «Ужастики») пробовались на роль Макса Стила

Макс МакГрат вместе с матерью переезжает в городок, где когда-то при загадочных обстоятельствах погиб его отец-ученый. Новая школа и новые друзья, знакомство с симпатичной девушкой Софией – кажется, жизнь налаживается. Но внезапно у Макса появляются разрушительные сверхспособности, и помочь совладать с ними ему может только техно-органический пришелец Стил. Он становится наставником и другом парня. Лишь вместе они смогут раскрыть тайну, окутывающую смерть отца Макса, и противостоять беспощадному врагу, который хочет использовать их, чтобы разрушить мир.

7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 октября 2016
Премьера онлайн 7 апреля 2017
Премьера в мире 14 октября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Стюарт Хендлер
Стюарт Хендлер
В ролях
Мария Белло
Мария Белло
Майк Дойл
Майк Дойл
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Бен Уинчелл
Бен Уинчелл
Меган Хэйес
Меган Хэйес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Макс Стил 3 постера
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Макс Стил смотреть онлайн

Макс Стил
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Что будет, если попытаться скрестить Супермена и Человека-паука? Получится что-то вроде пришельца, который долго не знает о своих силах, но в подростковом возрасте они вдруг начинают проявляться. Тут хочешь, не хочешь, а узнать придётся. А кроме этого, надо будет ещё и учиться ими пользоваться, что чаще всего весьма непросто. А если снять про это существо фильм, то получится новая картина режиссёра Стюарта Хендлера «Макс Стил» («Max Steel»). Правда, наш герой не спасает…
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Виталий Шурыгин 27 марта 2017, 23:44
Блин разное кино люблю но этот фильм просто ужасно тупой... Жесть... Патеренное время жаль, ультра линьки ля... Ппц
Денис Колесников 2 октября 2018, 22:17
Мне очень понравился фильм.С нетерпением жду вторую часть.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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